'Tersulit? Saya tidak tahu' - superstar Real Madrid Kylian Mbappe mengecilkan kekalahan Prancis dari Spanyol di semifinal Piala Dunia

Mbappe buka suara soal dampak emosional dari tersingkirnya Prancis dari Piala Dunia, dengan mengakui bahwa kekalahan 2-0 dari Spanyol di semifinal merupakan pil pahit yang sulit ditelan. Namun, ketika ditanya apakah kekalahan spesifik ini menjadi momen paling menghancurkan dalam perjalanan profesionalnya, pemain berusia 27 tahun itu cepat menegaskan bahwa ia sudah lebih dulu mengalami patah hati besar di panggung terbesar sepak bola dunia.

Berbicara menjelang laga Liga Champions Real Madrid yang sangat dinantikan melawan Inter, Mbappe menoleh kembali ke kekecewaan tersebut dan membandingkannya dengan kekalahan-kekalahan besar lain yang pernah ia alami dalam karier gemilangnya. Pemain asal Prancis itu telah merasakan puncak tertinggi dan titik terendah di panggung internasional, setelah sebelumnya menjuarai Piala Dunia pada 2018 sebelum gagal tipis di turnamen-turnamen global berikutnya.







