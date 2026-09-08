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Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

'Tersulit? Saya tidak tahu' - superstar Real Madrid Kylian Mbappe mengecilkan kekalahan Prancis dari Spanyol di semifinal Piala Dunia

K. Mbappe
France
Spain
World Cup
Real Madrid
Real Madrid vs Inter
Champions League
LaLiga
France vs Spain

Kylian Mbappe akhirnya angkat bicara soal tersingkirnya Prancis secara menyakitkan dari Piala Dunia 2026, dengan menolak menyebut kekalahan di semifinal dari Spanyol sebagai titik terendah dalam karier gemilangnya. Bintang Real Madrid itu tetap tegar meski mengalami kemunduran tersebut, dan menegaskan bahwa hasrat Prancis untuk meraih kejayaan di level internasional tetap sepenuhnya utuh.

  • Mbappe merefleksikan kegagalan di semifinal

    Mbappe buka suara soal dampak emosional dari tersingkirnya Prancis dari Piala Dunia, dengan mengakui bahwa kekalahan 2-0 dari Spanyol di semifinal merupakan pil pahit yang sulit ditelan. Namun, ketika ditanya apakah kekalahan spesifik ini menjadi momen paling menghancurkan dalam perjalanan profesionalnya, pemain berusia 27 tahun itu cepat menegaskan bahwa ia sudah lebih dulu mengalami patah hati besar di panggung terbesar sepak bola dunia.

    Berbicara menjelang laga Liga Champions Real Madrid yang sangat dinantikan melawan Inter, Mbappe menoleh kembali ke kekecewaan tersebut dan membandingkannya dengan kekalahan-kekalahan besar lain yang pernah ia alami dalam karier gemilangnya. Pemain asal Prancis itu telah merasakan puncak tertinggi dan titik terendah di panggung internasional, setelah sebelumnya menjuarai Piala Dunia pada 2018 sebelum gagal tipis di turnamen-turnamen global berikutnya.



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    Membandingkan rasa sakit akibat kekalahan besar

    Saat ditanya apakah tersingkir baru-baru ini merupakan momen paling menyakitkan yang pernah ia alami di lapangan sepak bola, Mbappe tetap reflektif, mengakui bahwa ia pernah merasakan patah hati serupa sebelumnya. Ia mengakui: "Itu sulit. Yang paling berat... saya tidak tahu. Karena saya pernah kalah di final Piala Dunia dan final Liga Champions."

    Terlepas dari tersingkirnya yang menyakitkan, kapten Prancis itu percaya tim bisa bangga dengan cara mereka tampil sepanjang turnamen dan hubungan yang mereka bangun dengan para pendukung. "Saya pikir ini kompetisi yang sangat bagus untuk negara ini, berkat citra yang kami tampilkan," tambah bintang Real Madrid itu.


  • Lapar tetap ada untuk bintang Real Madrid

    Mbappe juga menegaskan bahwa kekalahan itu tidak akan mengurangi ambisi Prancis maupun dorongan pribadinya untuk meraih lebih banyak trofi. Sosok kunci Real Madrid itu dikenal karena pengejarannya yang tanpa henti terhadap kesempurnaan, dan ia bersikeras bahwa tersingkir dari satu turnamen tidak akan menentukan masa depan tim nasional.

    Pemain berusia 27 tahun itu menekankan bahwa menjuarai Piala Dunia tidak pernah dijamin, tetapi menjaga hasrat untuk sukses adalah hal yang esensial bagi setiap profesional level tertinggi. Mbappe mengatakan: "Anda tidak selalu bisa menjuarai Piala Dunia, karena itu tidak selalu mungkin. Tetapi kami selalu lapar akan kemenangan. Pada hari kami kehilangan rasa lapar itu, semuanya selesai."


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    Fokus beralih kembali ke tugas klub

    Sang penyerang kini akan kembali mengalihkan fokusnya ke Real Madrid saat kampanye baru Liga Champions dimulai. Setelah musim panas yang penuh drama internasional, perhatian kembali tertuju ke Bernabeu, tempat ekspektasinya selalu untuk memenangi setiap kompetisi yang tersedia.

    Meski tersingkir dari Piala Dunia masih menjadi kenangan yang segar, padatnya kalender sepak bola modern berarti hampir tidak ada waktu untuk berefleksi. Laga Real Madrid melawan Inter menjadi peluang sempurna bagi Mbappe untuk melupakan kekecewaannya di level internasional dan menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia.

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