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'Tersisa 13 pertandingan lagi!' - Thomas Tuchel mendukung Harry Kane untuk bergabung dengan Cristiano Ronaldo & Lionel Messi di klub 100 gol
Tuchel pasang target ambisius untuk kapten Inggris
Pelatih Inggris Tuchel meyakini Kane berada di ambang keabadian dalam sepakbola, dengan memprediksi bahwa sang striker akan mencapai tonggak 100 gol untuk negaranya dalam waktu singkat. Saat ini Kane sudah mengoleksi 87 gol setelah gol terbarunya dalam kemenangan 2-0 di Nations League atas Republik Ceko, yang membawanya naik ke peringkat kedelapan dalam daftar pencetak gol internasional sepanjang masa. Hanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Ali Daei yang pernah melampaui angka 100 gol di sepakbola putra.
Juru taktik asal Jerman itu yakin penyerang andalannya memiliki efisiensi untuk menutup selisih 13 gol yang tersisa dengan cepat. Saat membahas perburuan angka 100, Tuchel mengatakan: 'Dia semakin dekat. Dia mencetak gol lagi. Tinggal 13 gol.' Ketika ditanya apakah ia benar-benar berharap pemain berusia 33 tahun itu mencapai angka bersejarah tersebut, mantan bos Bayern Munich itu memberikan jawaban tegas dengan menyatakan: 'Tiga belas pertandingan. Anda tidak akan mendapatkan Harry Kane lainnya, pertama-tama. Dia adalah pencetak gol level tertinggi.'
- AFP
Inggris diperingatkan soal Kane yang 'tak tergantikan'
Meski Tuchel fokus memaksimalkan sisa tahun-tahun Kane di level tertinggi, ia memberikan penilaian yang menyadarkan soal seperti apa kehidupan England setelah bintang Bayern Munich itu nanti. Sang kapten tetap berada dalam performa luar biasa untuk negaranya, mencetak gol dalam dua laga beruntun melawan Spanyol dalam kekalahan 3-2 dan kemenangan terbaru atas Republik Ceko. Momentum itu mengikuti musim panas yang gemilang ketika Kane membukukan enam gol di Piala Dunia untuk mengantar England finis di peringkat ketiga.
Tuchel menjelaskan lebih lanjut betapa sulitnya menggantikan sang veteran dengan mengatakan: "Akan ada orang lain, tetapi dia tidak akan menjadi Harry atau salinan Harry. Kami akan menemukan solusinya saat waktunya tiba, tetapi mungkin bukan saya. Itu bisa jadi 10 tahun lagi."
Kane tetap fokus pada masa kini
Terlepas dari antusiasme yang terus meningkat seputar upayanya menembus klub 100 gol, Kane berusaha tetap membumi. Striker itu, yang melampaui rekor sebelumnya milik Wayne Rooney, yaitu 53 gol, tiga tahun lalu, akan mencatatkan caps ke-124-nya saat menghadapi Kroasia akhir pekan ini. Ia tetap menjadi salah satu pemain paling produktif di sepakbola dunia, setelah mencetak 73 gol untuk Bayern Munich musim lalu, dan dianggap sebagai salah satu kandidat serius untuk penghargaan Ballon d'Or mendatang.
Merefleksikan kemungkinan mencapai tiga digit, Kane mengakui: 'Saya tidak suka berpikir terlalu jauh ke depan, tetapi tentu saja, itu semakin dekat. Anda tahu, 100 gol untuk tim nasional akan menjadi sesuatu yang istimewa tanpa diragukan lagi. Rasanya masih seperti kemarin saya baru memecahkan rekor itu dan saya sedang berada di Italia saat mendapatkan gol tersebut. Musim datang dan berlalu dengan cepat, jadi saya hanya menikmati berada di luar sana bersama anak-anak di lapangan, mengenakan seragam Inggris dan itu tidak akan berubah.'
- Getty Images Sport
Membangun untuk masa depan setelah kemenangan atas Ceko
Merefleksikan performa pribadinya dan kegembiraan kembali mencetak gol, Kane menyoroti tanggung jawab mendasar dari perannya. "Tugas seorang striker adalah mencetak gol, pertama dan terutama, dan saya tahu itu, dan saya senang melakukannya. Itu masih merupakan perasaan terbaik yang ada dan menyenangkan bisa mendapatkannya tepat sebelum keluar, saya tahu itu, karena kalau tidak, saya pasti masih ingin berada di lapangan. Tetapi dari sudut pandang saya, dalam beberapa pertandingan saya akan banyak menyentuh bola dan menjadi pembeda mungkin dalam build-up atau umpan atau pergantian sisi permainan," kata kapten Inggris itu.
Di luar kontribusi individunya, penyerang Bayern Munich itu mengalihkan perhatiannya ke penampilan kolektif, mengakui bahwa Inggris masih memiliki area yang perlu dibenahi meski berhasil mengamankan hasil. "Produk akhir harus sempurna dan saya rasa itu belum benar-benar ada. Saya masih berpikir kami bisa berkembang dalam hal itu, dengan umpan silang terakhir atau through ball terakhir. Tetapi pada akhirnya, kemenangan tetaplah kemenangan. Saya sudah cukup lama berada di tim ini sehingga kadang Anda hanya harus memenangkan pertandingan dan melangkah maju, dan malam ini adalah salah satunya," pungkas Kane.
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