Pelatih Inggris Tuchel meyakini Kane berada di ambang keabadian dalam sepakbola, dengan memprediksi bahwa sang striker akan mencapai tonggak 100 gol untuk negaranya dalam waktu singkat. Saat ini Kane sudah mengoleksi 87 gol setelah gol terbarunya dalam kemenangan 2-0 di Nations League atas Republik Ceko, yang membawanya naik ke peringkat kedelapan dalam daftar pencetak gol internasional sepanjang masa. Hanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Ali Daei yang pernah melampaui angka 100 gol di sepakbola putra.

Juru taktik asal Jerman itu yakin penyerang andalannya memiliki efisiensi untuk menutup selisih 13 gol yang tersisa dengan cepat. Saat membahas perburuan angka 100, Tuchel mengatakan: 'Dia semakin dekat. Dia mencetak gol lagi. Tinggal 13 gol.' Ketika ditanya apakah ia benar-benar berharap pemain berusia 33 tahun itu mencapai angka bersejarah tersebut, mantan bos Bayern Munich itu memberikan jawaban tegas dengan menyatakan: 'Tiga belas pertandingan. Anda tidak akan mendapatkan Harry Kane lainnya, pertama-tama. Dia adalah pencetak gol level tertinggi.'