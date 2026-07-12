‘Terserah’ - Jude Bellingham tidak sependapat dengan pelatih Inggris Thomas Tuchel setelah penilaian yang ‘ceroboh’ terhadap kemenangan Three Lions di perempat final Piala Dunia atas Norwegia

Tuchel tidak segan-segan dalam analisisnya pasca-pertandingan, meskipun Three Lions berhasil mencapai babak empat besar. Meskipun ia mengakui semangat tim tersebut, ia menyatakan bahwa Inggris "beruntung" dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap performa teknis yang ditampilkan. "Saya belum sepenuhnya puas dan belum 100 persen senang dengan cara kami bermain, dan saya tetap pada pendapat itu," kata Tuchel kepada para wartawan. "Saya rasa kami bisa bermain lebih cepat dan lebih tajam. Kami melakukan terlalu banyak kesalahan sendiri dan kesalahan teknis dalam permainan kami yang membuat kami kehilangan kepercayaan diri."

Namun, mantan manajer Chelsea itu segera mengklarifikasi bahwa tidak ada ketegangan yang berkembang di dalam tim menjelang semifinal melawan Argentina. Ia menegaskan bahwa meskipun ia memiliki tuntutan yang tinggi, kasih sayangnya terhadap skuad tetap tinggi. "Banyak hal yang bisa kami lakukan dengan lebih baik, yang bukan masalah, tetapi tidak ada ketidakharmonisan antara saya dan tim saya, tidak satu persen pun," tambahnya. "Hati saya penuh dan saya sangat mencintai para pemain serta tim saya, serta cara mereka tampil."



