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‘Terserah’ - Jude Bellingham tidak sependapat dengan pelatih Inggris Thomas Tuchel setelah penilaian yang ‘ceroboh’ terhadap kemenangan Three Lions di perempat final Piala Dunia atas Norwegia
Bellingham menepis kritik terhadap Tuchel
Pahlawan Inggris itu mengabaikan komentar Tuchel setelah pelatih asal Jerman itu menyebut penampilan timnya di babak perempat final melawan Norwegia sebagai "ceroboh." Bintang Real Madrid tersebut, yang mencetak kedua gol dalam kemenangan 2-1 pada babak perpanjangan waktu, diberitahu mengenai penilaian manajernya oleh ITV Sport dan memberikan tanggapan yang meremehkan: "Ya, terserah deh. Ini pertandingan yang berat, jadi saya mengapresiasi para pemain yang telah berjuang keras di lapangan."
Bellingham kemudian menyiratkan bahwa Tuchel mungkin tidak sepenuhnya memahami beban fisik yang ditimbulkan oleh pertandingan tersebut, dengan menyatakan: “Mungkin dia tidak tahu bagaimana rasanya bermain dalam kondisi seperti ini melawan Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth, Anda tahu. Itu bukanlah tim yang mudah untuk dilawan.”
- AFP
Putusan 'ceroboh' sang manajer
Tuchel tidak segan-segan dalam analisisnya pasca-pertandingan, meskipun Three Lions berhasil mencapai babak empat besar. Meskipun ia mengakui semangat tim tersebut, ia menyatakan bahwa Inggris "beruntung" dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap performa teknis yang ditampilkan. "Saya belum sepenuhnya puas dan belum 100 persen senang dengan cara kami bermain, dan saya tetap pada pendapat itu," kata Tuchel kepada para wartawan. "Saya rasa kami bisa bermain lebih cepat dan lebih tajam. Kami melakukan terlalu banyak kesalahan sendiri dan kesalahan teknis dalam permainan kami yang membuat kami kehilangan kepercayaan diri."
Namun, mantan manajer Chelsea itu segera mengklarifikasi bahwa tidak ada ketegangan yang berkembang di dalam tim menjelang semifinal melawan Argentina. Ia menegaskan bahwa meskipun ia memiliki tuntutan yang tinggi, kasih sayangnya terhadap skuad tetap tinggi. "Banyak hal yang bisa kami lakukan dengan lebih baik, yang bukan masalah, tetapi tidak ada ketidakharmonisan antara saya dan tim saya, tidak satu persen pun," tambahnya. "Hati saya penuh dan saya sangat mencintai para pemain serta tim saya, serta cara mereka tampil."
Miami Heat dan Uji Coba Norwegia
Pertandingan itu sendiri berlangsung sangat melelahkan dan membuat beberapa pemain kesulitan, termasuk Declan Rice yang kurang bertenaga seperti biasanya setelah berjuang melawan sakit menjelang pertandingan. Norwegia secara mengejutkan memimpin ketika tendangan silang Andreas Schjelderup mengecoh Jordan Pickford, sehingga Inggris harus berjuang keras di tengah kelembapan Florida. Dibutuhkan momen ajaib dari Bellingham tepat sebelum jeda untuk menyamakan skor berkat umpan dari Anthony Gordon.
Bellingham berpendapat bahwa menang dengan cara “kotor” adalah sifat yang diperlukan bagi tim yang sukses di turnamen, terlepas dari seberapa indah permainan sepak bolanya. “Kami telah berusaha menciptakan lingkungan yang positif, dan kami harus melanjutkan hal itu hingga babak empat besar,” kata pemain berusia 23 tahun itu di zona campuran. “Saya tidak bisa cukup memuji rekan-rekan setim. Kalian tidak akan bisa memenangkan setiap pertandingan hanya dengan mengoper bola dan melakukan seribu umpan. Terkadang, kalian harus menang dengan cara yang 'kotor'."
- Getty Images
Bellingham memburu gelar Sepatu Emas
Dengan dua golnya melawan Norwegia, Bellingham kini telah mengoleksi enam gol di turnamen ini, menyamai jumlah gol kapten Harry Kane. Ia masih tertinggal dua gol dari para pencetak gol terbanyak, Kylian Mbappé dan Lionel Messi, saat kompetisi memasuki pekan terakhirnya. Gelandang ini telah menjadi motor serangan Inggris, menambahkan gol-gol krusial ini ke dua gol sebelumnya dalam kemenangan babak 16 besar atas Meksiko.
Inggris kini mengalihkan perhatiannya ke laga semifinal yang sangat dinanti melawan juara bertahan Argentina pada Rabu. Ini akan menjadi penampilan pertama "The Three Lions" di semifinal Piala Dunia sejak 2018, dan Tuchel berharap timnya dapat menemukan ketajaman yang menurutnya hilang di Miami.
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