'Terserah' - Hubungan cinta-benci antara Jude Bellingham dan Thomas Tuchel bukanlah masalah bagi Inggris... setidaknya untuk saat ini

Istilah ‘negging’ diciptakan oleh ahli rayuan asal Kanada, Erik von Markovik, pada tahun 2007. Ia menjelaskannya secara mendalam dalam manifesto pria-nya yang berjudul ‘The Mystery Method: How to get beautiful women into bed’.

“Sebuah ‘neg’ bukanlah hinaan, melainkan penilaian nilai sosial negatif yang disampaikan secara tersirat. Hal ini sama seperti ketika kamu mengeluarkan tisu dan membuang ingus. Tidak ada yang menghina dari membuang ingus. Anda belum secara eksplisit menolaknya. Namun, pada saat yang sama, dia akan merasa bahwa Anda bahkan tidak berusaha untuk membuatnya terkesan. Hal ini membuatnya penasaran mengapa dan menjadikan Anda sebagai tantangan,” tulisnya (konteks: Rilis terbaru Von Markovik adalah sebuah e-book tentang hubungannya dengan pacar AI-nya).

Tuchel, perlu ditekankan, tidak berusaha mengajak Bellingham ke ranjang. Namun, dia, dengan sempurna, sedang ‘negging’ Bellingham. Dia sedang memancing reaksi. Dia melontarkan sindiran halus terhadap ego Bellingham. Bellingham ingin menjadi bintang. Bellingham tahu dia adalah bintang. Namun, Tuchel dengan jelas menunjukkan melalui kata-katanya bahwa, pada akhirnya, dia yang memegang kendali di sini.

Tidak ada yang salah secara inheren dari apa yang dikatakan Tuchel tentang Bellingham, setidaknya belakangan ini. Dia menyiratkan bahwa kesuksesan Bellingham di Piala Dunia berasal dari ‘komitmen’nya dan kemampuannya untuk ‘menjadi pemain tim’. Pada hari Sabtu, ia menggambarkan Bellingham sebagai “kelas dunia”, namun menekankan bahwa “tidak ada lagi yang perlu dikatakan”. Ia berspekulasi, hingga menjelang pertandingan pembuka Inggris, bahwa Morgan Rogers bisa saja diturunkan sebagai starter di posisi Bellingham.

Tuchel, dengan sangat terampil, telah merangkai narasi seputar Bellingham sebagai bagian dari tim—bukan seorang superstar. Ia jarang membicarakan Bellingham secara terpisah. Ketika ditanya tentang posisi Bellingham dalam konferensi pers pasca-pertandingan Sabtu lalu, ia sekilas menyebutkan bahwa pemain andalannya itu bermain di posisi “nomor 10 kanan”, sebelum beralih ke pembicaraan tentang Rogers.

“Saya pikir Morgan mengalami masa-masa sulit karena tidak bermain di posisi yang ia inginkan dan yang bisa ia mainkan. Ia adalah salah satu pemain kunci saya dan saya sangat, sangat senang dengan penampilannya hari ini,” kata Tuchel. “Ia membuat langkah maju yang besar hari ini, seperti semua pemain pengganti kami, dan terutama bagi Morgan di posisi baru, ini benar-benar luar biasa.”