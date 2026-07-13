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Jude Bellingham Thomas Tuchel England GFXGOAL
Thomas Hindle

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'Terserah' - Hubungan cinta-benci antara Jude Bellingham dan Thomas Tuchel bukanlah masalah bagi Inggris... setidaknya untuk saat ini

Analysis
England
J. Bellingham
T. Tuchel
World Cup
FEATURES
England vs Argentina

Tonton kembali videonya dan Anda hampir bisa melihat Jude Bellingham sedang merangkai jawabannya saat pewawancara mengarahkan pertanyaan. Bintang Real Madrid itu baru saja diberi tahu bahwa manajernya, Thomas Tuchel, merasa "kecewa" dengan penampilan timnas Inggris setelah kemenangan 2-1 yang penuh drama atas Norwegia di Miami pada Sabtu malam. Jawaban Bellingham yang sangat layak dipotong-potong? "Terserah."

Dan begitu saja, hubungan cinta-benci antara manajer dan pemain bintangnya pun berkobar kembali. Setiap pernyataan kini ditafsirkan, ditafsirkan ulang, dan dianalisis berlebihan. Tuchel rutin dibombardir dengan pertanyaan tentang apa yang dikatakan Jude, mengapa Jude mengatakannya, dan apa artinya hal itu bagi tim sepak bolanya.

"Apakah kamu mendengar pernyataan-pernyataan itu, Thomas?"

"Apakah kamu benar-benar menyukai tim ini, Thomas?"

"Selamat atas kemenangannya, Thomas, tapi kami rasa pemain paling berpengaruh di timmu itu benci sama kamu!"

Oke, jadi, pertanyaan terakhir itu memang sedikit berlebihan. Tapi intinya tetap sama: Tuchel dan Bellingham sedang berseteru di depan publik. Tuchel mengkritik tim karena penampilan yang buruk. Bellingham membela mereka. Tuchel dengan halus menyiratkan bahwa Bellingham tidak selalu menjadi pemain yang mengutamakan tim. Bellingham memikul beban tim sendirian, mencetak dua gol, dan menatap lautan kaos putih saat mereka menyanyikan pujian untuknya setelah pertandingan usai.

Ini adalah situasi yang rumit. Namun, apakah Tuchel dan Bellingham benar-benar saling menyukai atau tidak, itu tidak relevan. Mereka jelas saling menggoda sedikit. Tapi siapa peduli? Ini berhasil.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tuchel memancing kemarahan

    Istilah ‘negging’ diciptakan oleh ahli rayuan asal Kanada, Erik von Markovik, pada tahun 2007. Ia menjelaskannya secara mendalam dalam manifesto pria-nya yang berjudul ‘The Mystery Method: How to get beautiful women into bed’.

    “Sebuah ‘neg’ bukanlah hinaan, melainkan penilaian nilai sosial negatif yang disampaikan secara tersirat. Hal ini sama seperti ketika kamu mengeluarkan tisu dan membuang ingus. Tidak ada yang menghina dari membuang ingus. Anda belum secara eksplisit menolaknya. Namun, pada saat yang sama, dia akan merasa bahwa Anda bahkan tidak berusaha untuk membuatnya terkesan. Hal ini membuatnya penasaran mengapa dan menjadikan Anda sebagai tantangan,” tulisnya (konteks: Rilis terbaru Von Markovik adalah sebuah e-book tentang hubungannya dengan pacar AI-nya).

    Tuchel, perlu ditekankan, tidak berusaha mengajak Bellingham ke ranjang. Namun, dia, dengan sempurna, sedang ‘negging’ Bellingham. Dia sedang memancing reaksi. Dia melontarkan sindiran halus terhadap ego Bellingham. Bellingham ingin menjadi bintang. Bellingham tahu dia adalah bintang. Namun, Tuchel dengan jelas menunjukkan melalui kata-katanya bahwa, pada akhirnya, dia yang memegang kendali di sini.

    Tidak ada yang salah secara inheren dari apa yang dikatakan Tuchel tentang Bellingham, setidaknya belakangan ini. Dia menyiratkan bahwa kesuksesan Bellingham di Piala Dunia berasal dari ‘komitmen’nya dan kemampuannya untuk ‘menjadi pemain tim’. Pada hari Sabtu, ia menggambarkan Bellingham sebagai “kelas dunia”, namun menekankan bahwa “tidak ada lagi yang perlu dikatakan”. Ia berspekulasi, hingga menjelang pertandingan pembuka Inggris, bahwa Morgan Rogers bisa saja diturunkan sebagai starter di posisi Bellingham.

    Tuchel, dengan sangat terampil, telah merangkai narasi seputar Bellingham sebagai bagian dari tim—bukan seorang superstar. Ia jarang membicarakan Bellingham secara terpisah. Ketika ditanya tentang posisi Bellingham dalam konferensi pers pasca-pertandingan Sabtu lalu, ia sekilas menyebutkan bahwa pemain andalannya itu bermain di posisi “nomor 10 kanan”, sebelum beralih ke pembicaraan tentang Rogers.

    “Saya pikir Morgan mengalami masa-masa sulit karena tidak bermain di posisi yang ia inginkan dan yang bisa ia mainkan. Ia adalah salah satu pemain kunci saya dan saya sangat, sangat senang dengan penampilannya hari ini,” kata Tuchel. “Ia membuat langkah maju yang besar hari ini, seperti semua pemain pengganti kami, dan terutama bagi Morgan di posisi baru, ini benar-benar luar biasa.”

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    Mendapatkan hasil terbaik dari kedua belah pihak

    Bellingham, sejauh ini, menghadapi semua itu dengan tenang, dan membalasnya dengan penampilan gemilang demi penampilan gemilang. Ia telah mencetak enam gol di Piala Dunia ini, termasuk dua gol dalam dua pertandingan sistem gugur berturut-turut. Satu-satunya pemain yang lebih muda dari Bellingham yang mampu mencapai prestasi itu? Pelé, yang melakukannya pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun (sayang sekali kariernya tidak terlalu cemerlang!).

    Dan itulah intinya. Drama ini sangat menghibur. Sindiran-sindiran tajam tersebut menjadi konten yang telah menghasilkan jutaan penayangan (klip Bellingham yang membahas komentar Tuchel hampir mencapai 20 juta penayangan di akun X resmi Match of the Day).

    Namun, hal ini juga memunculkan yang terbaik dari kedua belah pihak. Bellingham menjadi pemain yang lebih baik. Dan Tuchel, yang beroperasi dengan pola pikir mengutamakan tim dan tidak memanjakan pemain bintangnya, mungkin juga sedang berkembang sebagai pelatih.

    Gary Neville, yang setelah menghabiskan seluruh kariernya di bawah asuhan Sir Alex Ferguson, mungkin tahu satu dua hal tentang manajemen pemain, menjelaskannya secara lengkap: “Saya sangat menyukai [wawancara Bellingham]. Jude Bellingham, setelah setiap pertandingan di turnamen ini, selalu angkat bicara. Bahkan setelah hasil imbang melawan Ghana di awal turnamen—ketika penampilan Inggris tidak terlalu bagus—ada sedikit kritik yang beredar.

    "Menurut saya, hanya ada beberapa pemain yang mampu melakukan wawancara seperti itu, yang bisa sedikit membalas manajernya. Dia adalah salah satunya.”

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    Menanggapi para pengkritik

    Namun, ini bukanlah konsep baru. Bellingham dan Tuchel telah melakukan hal ini selama hampir setahun. Bellingham mengalami kesulitan bersama Real Madrid musim ini, dan tak pernah kembali ke performa terbaiknya setelah pulih dari operasi bahu. Rogers mengambil posisinya. Dan hal itu memang pantas untuk sementara waktu. Ia mencetak 14 gol dan memberikan 11 assist saat Aston Villa menjuarai Liga Europa — serta terus-menerus mendapat pujian dari manajernya.

    Sementara itu, Bellingham terus-menerus dikritik oleh manajernya. Dalam sebuah pernyataan yang cukup membingungkan, Tuchel menyiratkan bahwa perilaku Bellingham di lapangan "menjijikkan". Hal ini memicu banyak spekulasi dan artikel analisis yang menyarankan bahwa Bellingham akan dicadangkan saat membela Inggris.

    Para pakar sepak bola Inggris ternama - terutama Alan Shearer dan Jamie Carragher - mengatakan bahwa Bellingham tidak seharusnya masuk dalam starting XI. Sebuah surat kabar terkemuka bahkan menyarankan agar Bellingham tidak dibawa sama sekali, mengingat dampaknya terhadap keharmonisan tim. Dan meskipun Ian Wright mendukung masuknya Bellingham, opini publik lebih condong ke arah Rogers.

    Namun, pada saat yang sama, Tuchel secara halus menyiapkan landasan untuk dimasukkannya Bellingham. Pemanggilan Jordan Henderson, misalnya, tampaknya menjadi indikasi bahwa bintang Madrid itu bisa dikendalikan (sudah diketahui luas bahwa Bellingham mengagumi gelandang Brentford tersebut).

    Dan penampilannya pun mengikuti jejak tersebut. Bellingham mencetak gol krusial yang membuat Inggris unggul secara permanen atas Kroasia — sebuah serangan yang dibangun dari tekad dan semangat. Ia kembali mencetak gol melawan Panama, dua kali lagi melawan Meksiko, dan mencetak kedua gol pada Sabtu malam. Bellingham telah berperan dalam tujuh dari 11 gol Inggris di turnamen ini. Ini adalah Piala Dunia para bintang; Bellingham mungkin yang paling bersinar.

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  • Jude Bellingham England yellow card 2024Getty

    Titik didihnya?

    Namun, ada risiko jika Bellingham dipaksa bermain sekeras ini. Salah satu konsekuensinya adalah Bellingham memiliki sikap tertentu. Ia memiliki ego yang biasanya dimiliki oleh kebanyakan pemain bintang. Ia sedikit sombong. Ia tahu betapa hebatnya dirinya—dan seberapa efektif ia bisa bermain.

    Terkadang, hal itu membuatnya kehilangan kendali. Dia pernah mengatakan “f*ck off” kepada wasit, dan langsung mendapat kartu merah dalam sebuah pertandingan untuk Real Madrid. Dia menendang pendingin minuman dan marah kepada wasit setelah Inggris dikalahkan dalam pertandingan persahabatan melawan Senegal tahun lalu. Dia membuat gerakan cabul ke arah bangku cadangan Slovakia setelah mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-95 di Euro 2024.

    Semua itu adalah tindakan-tindakan yang tidak dewasa dan wajar untuk dikritik. Bellingham juga menyadari hal itu.

    “Terkadang saya memang pantas mendapat komentar buruk. Saya tahu itu bagian dari menjadi pesepakbola, saya tidak menyimpan dendam terhadap siapa pun yang mengatakan hal-hal buruk tentang saya,” katanya setelah kemenangan atas Kroasia.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Aku juga punya tuntutan"

    Namun, hari Sabtu itu menjadi contoh nyata bagaimana hubungan antara pemain dan bintang top bisa mencapai titik harmoni terbaiknya.

    Anehnya, kedua belah pihak layak mendapat pujian dalam hal ini. Tuchel tetap teguh pada pendiriannya, dan tidak meminta maaf atas perkataannya — ia membela pendapatnya bahwa menurutnya Inggris tidak bermain terlalu baik dalam kemenangan tersebut.

    “Saya bangga, dan saya senang,” kata Tuchel. “Tapi saya juga seorang pelatih sepak bola, dan saya juga memiliki tuntutan.”

    Bellingham, pada gilirannya, menyarankan bahwa manajernya tidak memahami tuntutan dari kondisi tersebut.

    “Mungkin dia tidak tahu bagaimana rasanya bermain dalam kondisi seperti itu,” kata Bellingham. “Saya pikir kami telah berusaha menciptakan lingkungan yang positif, dan kami harus terus melakukannya menjelang babak empat besar. Saya tidak bisa cukup memuji para pemain. Anda tidak akan menang di setiap pertandingan hanya dengan mengoper bola dan membuat seribu umpan. Terkadang Anda harus menang dengan cara yang kotor.”

    Dan harus diakui, Bellingham telah bersikap baik. Dia harus bertahan selama 210 menit sambil membawa kartu kuning. Jika dia mendapat kartu kuning saat melawan Meksiko atau Norwegia, dia akan absen di pertandingan berikutnya. Keputusan Tuchel untuk menggantikannya saat tersisa 10 menit di babak perpanjangan waktu tentu saja mempertimbangkan fakta bahwa dia tidak bisa mengambil risiko skorsing.

    Bellingham bisa saja mengeluh, tetapi ia justru berlari kecil meninggalkan lapangan, melemparkan ciuman ke arah penonton, menjabat tangan manajernya, dan menyaksikan pertandingan dengan saksama dari bangku cadangan. Tuchel juga bertindak tepat di situ: lebih dari 200 menit yang krusial dalam dua pertandingan sistem gugur, dua kemenangan, dan tanpa skorsing. Semua orang—dalam arti tertentu—pulang dengan senang hati.

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Argentina, dan mengusir beberapa hantu masa lalu

    Dan kini, mari kita beralih ke Argentina, di mana hubungan ini benar-benar akan diuji.

    Ironisnya, Albiceleste berada dalam situasi yang mirip dengan Inggris. Mereka tidak bermain sepak bola dengan baik, dan jauh di bawah ekspektasi para penggemar serta manajer mereka. Messi, tentu saja, telah menyumbangkan gol dan assist, sementara Julian Alvarez akhirnya tampil untuk Argentina di Kansas City pada Sabtu malam. Selain itu, sang juara sedang mengalami kesulitan.

    Namun, Argentina juga merupakan tim yang gigih yang dengan senang hati akan mempersulit Bellingham. Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, dan Lisandro Martinez adalah para pemain yang gemar menggunakan taktik kotor. Kemungkinan besar, Argentina tidak ingin pertandingan ini berjalan seperti pertandingan sepak bola pada umumnya.

    Mereka akan menendang, mendorong, dan memperlambat alur permainan. Momentum akan sulit didapat. Ini mungkin juga menjadi pertandingan yang berat secara emosional bagi Bellingham. Dia pernah berhadapan dengan para pemain ini di La Liga dan Liga Champions. Namun, ada intensitas yang nyata dalam semifinal Piala Dunia—suatu perasaan yang sulit dikendalikan bahkan bagi pemain yang levelnya jauh lebih tinggi. Cukup lihat saja kartu merah terkenal David Beckham pada 1998 sebagai buktinya.

    Tak diragukan lagi, strategi “negging” dari Tuchel akan terus berlanjut, karena ia telah menemukan rumusnya. Terlalu banyak pujian untuk Bellingham, dan ia mungkin tak akan mudah dikendalikan. Terlalu banyak kritik, dan hal itu bisa berbalik merugikan. Bellingham, tentu saja, harus memainkan perannya dengan baik sebagai balasannya.

    Jika Inggris melakukannya dengan benar, kata ‘whatever’ takkan pernah terdengar sebagus ini.

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