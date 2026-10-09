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Scott McTominay NapoliGetty
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

'Tersedia setidaknya selama 20-30 menit' - Massimiliano Allegri memastikan Scott McTominay siap kembali ke Napoli hanya satu bulan setelah operasi jantung

S. McTominay
SSC Napoli
M. Allegri
Serie A

Napoli akan menyambut kembalinya Scott McTominay ke lapangan jauh lebih cepat dari yang diperkirakan setelah masalah kesehatan yang membuat gelandang itu harus menepi. Pelatih Massimiliano Allegri memberi dorongan besar kepada para pendukung Napoli dengan memasukkan pemain internasional Skotlandia itu ke dalam skuad terbarunya untuk hari pertandingan.

  • McTominay siap tampil singkat saat melawan Frosinone

    Allegri menyampaikan kabar yang telah ditunggu para penggemar Napoli, dengan mengungkapkan bahwa McTominay cukup fit untuk ambil bagian dalam laga Serie A hari Sabtu melawan Frosinone. Mantan pemain Manchester United itu absen sedikit lebih dari sebulan setelah menjalani intervensi bedah untuk menangani masalah jantung, tetapi pemulihannya berkembang cukup cepat sehingga ia bisa segera kembali masuk skuad.

    Berbicara menjelang pertandingan akhir pekan ini, Allegri menegaskan bahwa pemain 29 tahun itu siap berkontribusi, meski ia belum sepenuhnya siap untuk tampil sejak menit awal di Stadio Diego Armando Maradona.

    "Kabar baiknya adalah McTominay akan masuk skuad, dan kami akan memilikinya setidaknya untuk 20-30 menit," kata Allegri dalam konferensi pers pralaga, seperti dikutip dari Sky Sport Italia.

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    Pemulihan cepat usai prosedur jantung

    Absennya McTominay sudah berlangsung sejak 30 Agustus, saat ia terakhir tampil dalam kekalahan tipis di liga dari Como. Tim medis kemudian mendiagnosis sang pemain mengalami aritmia ringan yang jinak, sebuah kondisi yang mengharuskannya menjalani prosedur kecil pada jantung demi memastikan kebugaran jangka panjang dan keselamatannya di lapangan. Operasi tersebut berhasil dilakukan pada 8 September di rumah sakit Spire di Manchester.

    Setelah operasi, gelandang itu diwajibkan menjalani istirahat total selama dua pekan sebelum memulai proses rehabilitasinya. Ia baru menerima izin resmi secara olahragauntuk kembali berlatih bersama tim pada Rabu lalu.

  • Kekhawatiran cedera masih membayangi skuad Allegri

    Meski kembalinya McTominay menjadi kabar yang sangat positif, Napoli masih menjalani periode sulit dengan beberapa pemain inti lainnya masih berada di ruang perawatan. Allegri merinci kondisi skuadnya, dengan mencatat bahwa meski beberapa pemain sudah mendekati comeback, yang lain masih harus menepi lebih lama. Namun, sang pelatih tetap teguh dan menolak menjadikan absennya para pemain itu sebagai alasan atas hasil buruk.

    "Saat ini, kami kehilangan [Antonio] Vergara dan [Costantino] Favasuli untuk periode yang lebih lama, tetapi [Mathías] Olivera seharusnya sudah pulih dalam sepekan. [Frank] Anguissa sedang dalam pemulihan. Kami juga akan kedatangan kembali [Luca] Marianucci serta [Benoit] Badiashile, yang telah berkembang pesat, jadi saya tidak khawatir," ungkap sang pelatih.

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    Pelatih menyerukan fokus jelang bulan krusial

    Napoli saat ini menempati peringkat kesembilan klasemen Serie A, dan Allegri sepenuhnya menyadari bahwa kemenangan pada Sabtu sangat penting untuk membangun momentum. Dengan komitmen di kompetisi Eropa juga sudah menanti, pelatih asal Italia itu ingin timnya mempertahankan tingkat konsentrasi dan kerendahan hati yang tinggi saat menghadapi Frosinone, tim yang dikenal dengan energi tinggi dan etos kerja mereka.

    Pelatih Napoli itu menegaskan bahwa beberapa pekan ke depan akan menjadi penentu bagi target mereka musim ini. Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Bulan penting sudah menanti, dengan banyak pertandingan. Tidak boleh ada alasan; tim harus turun ke lapangan dengan sepenuhnya menyadari pentingnya pertandingan ini, serta menghadapinya dengan rendah hati dan penuh respek."

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