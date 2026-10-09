Allegri menyampaikan kabar yang telah ditunggu para penggemar Napoli, dengan mengungkapkan bahwa McTominay cukup fit untuk ambil bagian dalam laga Serie A hari Sabtu melawan Frosinone. Mantan pemain Manchester United itu absen sedikit lebih dari sebulan setelah menjalani intervensi bedah untuk menangani masalah jantung, tetapi pemulihannya berkembang cukup cepat sehingga ia bisa segera kembali masuk skuad.

Berbicara menjelang pertandingan akhir pekan ini, Allegri menegaskan bahwa pemain 29 tahun itu siap berkontribusi, meski ia belum sepenuhnya siap untuk tampil sejak menit awal di Stadio Diego Armando Maradona.

"Kabar baiknya adalah McTominay akan masuk skuad, dan kami akan memilikinya setidaknya untuk 20-30 menit," kata Allegri dalam konferensi pers pralaga, seperti dikutip dari Sky Sport Italia.