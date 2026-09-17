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'Terowongan itu seperti danau!' - Mengapa laga Levante vs Athletic Bilbao dibatalkan secara dramatis beberapa menit sebelum kick-off
Hujan deras memaksa penundaan laga La Liga pada saat-saat terakhir
Athletic Bilbao pulang tanpa bermain setelah laga pekan ke-6 La Liga melawan Levante ditunda beberapa menit sebelum kick-off yang dijadwalkan pada pukul 21.30. Hujan deras di Valencia membuat lapangan di Ciutat de Valencia tergenang air sepenuhnya.
Setelah inspeksi resmi lapangan oleh perwakilan LaLiga dan wasit pertandingan Alejandro Quintero, pihak berwenang memutuskan bahwa permukaan lapangan tidak layak digunakan.
"Telah ditetapkan bahwa lapangan tidak memenuhi syarat yang diperlukan agar pertandingan dapat dimainkan, dan karena itu keputusan telah diambil untuk menunda pertandingan," demikian konfirmasi pernyataan resmi klub.
- NurPhoto
Lapangan tergenang air dan terowongan kebanjiran membuat pertandingan tidak bisa dimainkan
Cuaca memburuk dengan cepat saat kedua tim pemain menjalani pemanasan prapertandingan di lapangan. Genangan air membuat bola tidak bisa menggelinding secara normal di permukaan lapangan, sementara terowongan yang menghubungkan ruang ganti tergenang sepenuhnya.
Badan Meteorologi Negara (AEMET) telah mengaktifkan peringatan cuaca oranye untuk hujan lebat di seluruh Valencia pada hari itu.
Dengan kondisi yang kian memburuk, wasit Quintero memerintahkan para pemain kembali ke ruang ganti sebelum secara resmi menunda pertandingan tersebut.
Absennya kompetisi Eropa mempermudah penjadwalan ulang pertandingan
Mencari tanggal pengganti untuk pertandingan ini seharusnya tidak sulit, karena tidak ada satu pun dari kedua klub yang berpartisipasi di kompetisi Eropa musim ini. Direktur sepak bola Athletic, Mikel Gonzalez, mencatat bahwa tersedia slot kosong setelah jeda internasional yang akan datang dan sebelum Copa del Rey dimulai pada akhir Oktober.
Memainkan pertandingan pada Kamis langsung dicoret karena kendala jadwal yang padat.
Athletic menjamu Deportivo Alaves pada Sabtu sore, sementara Levante bertandang untuk menghadapi Villarreal pada Minggu.
- AgenciaLOF
Athletic Bilbao mengalihkan fokus ke laga melawan Alaves di San Mames
Athletic kembali ke Bilbao pada Kamis pagi sesuai rencana semula untuk melanjutkan persiapan menghadapi derby akhir pekan melawan Alaves di San Mames. Skuad menghadapi jadwal padat sebelum jeda internasional dua pekan yang akan datang.
Selama jeda tersebut, klub dijadwalkan menghadapi Real Sociedad pada final Euskal Herria Kopa pada Jumat, 2 Oktober.
LaLiga akan mengumumkan tanggal penjadwalan ulang dan waktu kick-off untuk laga melawan Levante setelah kedua klub mencapai kesepakatan.
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