Athletic Bilbao pulang tanpa bermain setelah laga pekan ke-6 La Liga melawan Levante ditunda beberapa menit sebelum kick-off yang dijadwalkan pada pukul 21.30. Hujan deras di Valencia membuat lapangan di Ciutat de Valencia tergenang air sepenuhnya.

Setelah inspeksi resmi lapangan oleh perwakilan LaLiga dan wasit pertandingan Alejandro Quintero, pihak berwenang memutuskan bahwa permukaan lapangan tidak layak digunakan.

"Telah ditetapkan bahwa lapangan tidak memenuhi syarat yang diperlukan agar pertandingan dapat dimainkan, dan karena itu keputusan telah diambil untuk menunda pertandingan," demikian konfirmasi pernyataan resmi klub.



