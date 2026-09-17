Juventus yang sedang kesulitan tengah bersiap menghadapi ujian berat di Liga Europa saat menjamu wakil Belanda NEC di Allianz Stadium. Menurut media Italia, tim tamu membawa identitas taktik unik yang ditanamkan pelatih Dick Schreuder, yang dengan penuh keakraban dijuluki 'Dickie-taka'. Dikenal dengan gaya bermain menyerang, agresif, dan pressing tinggi, NEC mencuri perhatian di Belanda dengan tampil berintensitas tanpa henti dan sangat obsesif dalam memburu bola.

Namun, itu merupakan pendekatan berisiko tinggi yang pernah digambarkan kiper Crettaz sebagai 'kamikaze', yang berpotensi meninggalkan celah di lini belakang untuk dimanfaatkan tuan rumah.