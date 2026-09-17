Buzzi
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Teror Dickie-taka! Juventus menghadapi sergapan 'kamikaze' NEC saat Spalletti yang sedang berada di bawah tekanan berjuang demi kelangsungan nasibnya
Menghadapi tantangan 'Dickie-taka' di Turin
Juventus yang sedang kesulitan tengah bersiap menghadapi ujian berat di Liga Europa saat menjamu wakil Belanda NEC di Allianz Stadium. Menurut media Italia, tim tamu membawa identitas taktik unik yang ditanamkan pelatih Dick Schreuder, yang dengan penuh keakraban dijuluki 'Dickie-taka'. Dikenal dengan gaya bermain menyerang, agresif, dan pressing tinggi, NEC mencuri perhatian di Belanda dengan tampil berintensitas tanpa henti dan sangat obsesif dalam memburu bola.
Namun, itu merupakan pendekatan berisiko tinggi yang pernah digambarkan kiper Crettaz sebagai 'kamikaze', yang berpotensi meninggalkan celah di lini belakang untuk dimanfaatkan tuan rumah.
- Insidefoto
Spalletti di bawah tekanan saat Juventus mencari dorongan semangat
Juventus memasuki laga ini di bawah tekanan yang kian besar setelah menelan kekalahan pertama mereka di Serie A musim ini dari Sassuolo, yang membuat mereka terpuruk di peringkat kedelapan. Dengan posisi pelatih Luciano Spalletti yang kian dipertanyakan oleh pers Italia, Juventus sangat membutuhkan penampilan yang bisa mendongkrak moral. Mantan gelandang Massimo Mauro menilai bahwa meski skuad ini kurang padu, tim harus segera menemukan cara untuk memenangi pertandingan demi memangkas selisih lima poin dari pemuncak klasemen.
Spalletti diperkirakan akan menurunkan pemain pinjaman Nick Woltemade di lini serang di tengah krisis cedera yang masih berlangsung dan menimpa pemain-pemain kunci seperti Kenan Yildiz dan Kephren Thuram.
Schreuder dan Schuurs siap menghadapi ujian di Allianz Stadium
NEC datang ke Turin dengan semangat tinggi meski baru-baru ini mencatat rangkaian performa yang campur aduk di kompetisi domestik. Pelatih Dick Schreuder mengakui besarnya tantangan menghadapi raksasa Eropa, sembari menegaskan bahwa para pemainnya akan tetap berpegang pada intensitas yang menjadi ciri khas mereka. Mantan bek Torino, Perr Schuurs, yang sedang berupaya kembali ke kebugaran penuh setelah melewati masa sulit secara mental di pinggir lapangan, mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali ke Italia.
"Dalam gaya bermain kami, intensitas sangat penting, dan kami harus membawanya," kata Schreuder. Schuurs menambahkan: "Saya punya perasaan seperti di rumah di sini, saya tinggal di sini selama empat tahun. Saya sekarang berada di sini untuk memainkan pertandingan penting, tetapi rasanya berbeda dibandingkan laga-laga lainnya."
- ANP
Bertahan dari badai dan melangkah maju
Bagi Juventus, cetak biru taktis untuk mengatasi NEC sudah jelas: meredam badai pressing tinggi di awal, memanfaatkan ketidakseimbangan pertahanan di sisi sayap, dan menyerang pada momen yang tepat. Tim asuhan Spalletti tidak boleh terpeleset lagi dengan laga krusial Serie A melawan Atalanta yang sudah menanti di depan mata. Sementara itu, NEC berupaya menampilkan filosofi tanpa takut mereka di panggung kontinental, dengan harapan bisa kembali mengejutkan raksasa Eropa lainnya.
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