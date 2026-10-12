Setiap kali Barcelona memiliki generasi penyerang yang mampu menebar ketakutan di antara raksasa Eropa, mimpi lama itu kembali mengemuka, dan harapan para pendukungnya pun melonjak untuk merebut kembali takhta benua yang tak lagi menghiasi lemari trofi klub sejak 2015.

Namun di antara angka-angka yang menakutkan dan realitas Eropa yang keras, tetap tersisa satu pertanyaan yang menghantui Blaugrana dari tahun ke tahun: apakah kali ini akan berbeda, dan tim akhirnya berhasil memecahkan kutukan Liga Champions?









Pada musim 2026-2027, Barcelona memiliki modal yang membuat mereka benar-benar layak bermimpi, setelah trio penyerang mereka, Lamine Yamal, Raphinha, dan Anthony Gordon, menempatkan diri di puncak daftar trio paling produktif di antara trio-trio liga besar Eropa, mengalahkan Chelsea, Real Madrid, dan Bayern Munich.

Namun hal baru yang memberi harapan tambahan bagi para pendukungnya tidak hanya berkaitan dengan lini serang, melainkan juga peluang memiliki sistem yang lebih seimbang, yang menggabungkan ketajaman serangan dengan kekokohan pertahanan.