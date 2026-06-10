Terobosan dalam negosiasi: FC Bayern tampaknya akan mengeluarkan lebih dari 60 juta euro untuk rekrutan baru pertama musim panas ini

Menurut Bild, negosiasi antara Direktur Olahraga Frankfurt Markus Krösche (45) dan rekannya dari Munich, Max Eberl (52), telah mencapai titik terobosan. Yang masih belum jelas hanyalah pembagian antara gaji tetap dan bonus.

Brown, yang diperkirakan akan masuk dalam starting eleven pada laga pembuka Piala Dunia Jerman melawan Curacao pada Minggu, belakangan ini enggan berkomentar mengenai masa depannya. "Saya sepenuhnya fokus pada Piala Dunia. Oleh karena itu, saya tidak akan mengomentari hal itu," katanya dalam konferensi pers pada Kamis lalu.