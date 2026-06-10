Seperti dilaporkan oleh Bild, bek sayap berusia 22 tahun tersebut diperkirakan akan pindah dari Eintracht Frankfurt ke FCB dengan nilai transfer sedikit di bawah 65 juta euro, termasuk bonus.
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Terobosan dalam negosiasi: FC Bayern tampaknya akan mengeluarkan lebih dari 60 juta euro untuk rekrutan baru pertama musim panas ini
Menurut Bild, negosiasi antara Direktur Olahraga Frankfurt Markus Krösche (45) dan rekannya dari Munich, Max Eberl (52), telah mencapai titik terobosan. Yang masih belum jelas hanyalah pembagian antara gaji tetap dan bonus.
Brown, yang diperkirakan akan masuk dalam starting eleven pada laga pembuka Piala Dunia Jerman melawan Curacao pada Minggu, belakangan ini enggan berkomentar mengenai masa depannya. "Saya sepenuhnya fokus pada Piala Dunia. Oleh karena itu, saya tidak akan mengomentari hal itu," katanya dalam konferensi pers pada Kamis lalu.
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Frankfurt memperoleh lebih dari dua puluh kali lipat jumlah yang diinvestasikan
Frankfurt merekrut pemain kelahiran Oberpfalz tersebut pada Januari 2024 dengan biaya tiga juta euro dari 1. FC Nürnberg, namun saat itu ia masih menyelesaikan musim ini bersama klub asal Franken tersebut.