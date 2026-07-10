Seperti dilaporkan oleh Express, RB Leipzig kini juga dikabarkan telah menunjukkan minat untuk merekrut pemain serang berusia 19 tahun dari 1. FC Köln tersebut.
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Ternyata Jürgen Klopp yang berada di balik ini! Apakah ada klub papan atas yang akan menghalangi BVB dalam perburuan Said El Mala?
Klopp konon menjadi faktor pendorong utama dalam hal ini. Dikabarkan bahwa mantan pelatih tim Schwarzgelben tersebut telah menginisiasi pertimbangan terkait hal ini beberapa minggu yang lalu. Pria berusia 59 tahun itu saat ini masih menjabat sebagai 'Global Head of Soccer' di Red Bull, namun DFB ingin menunjuknya sebagai pengganti Julian Nagelsmann dan menjadikannya pelatih tim nasional Jerman yang baru.
Negosiasi terkait antara asosiasi sepak bola Jerman dan Red Bull dilaporkan sudah berlangsung, mengingat Klopp masih terikat kontrak dengan produsen minuman bersoda tersebut hingga akhir 2029. Pembayaran biaya pelepasan juga telah dibahas, begitu pula kemungkinan Klopp, yang berusia 59 tahun, untuk tetap bekerja sebagai duta merek bagi Red Bull.
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Said El Mala ke BVB? Köln meminta biaya transfer yang tinggi
Sementara itu, terkait El Mala, Express sendiri baru-baru ini menyebut BVB sebagai kandidat paling menjanjikan untuk transfer tersebut. Baik pemain berusia 19 tahun itu maupun ibunya yang bertindak sebagai penasihat dilaporkan mendukung kepindahan ke Dortmund.
Namun, kesepakatan ini bisa saja gagal karena tuntutan harga yang sangat tinggi dari Effzeh. Untuk melepaskan pemain serang tersebut dari kontraknya yang berlaku hingga 30 Juni 2030, Köln menuntut total sekitar 50 juta euro, termasuk semua pembayaran bonus yang bergantung pada prestasi.
Paket total sebesar itu akan jauh melampaui rekor biaya transfer internal BVB yang ada saat ini dan saat ini menimbulkan sikap kehati-hatian yang nyata di jajaran pimpinan Dortmund.
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Apakah penjualan Karim Adeyemi akan memicu transfer El Mala?
Perubahan di skuad Dortmund mungkin akan terjadi akibat hengkangnya Karim Adeyemi, yang menurut berbagai laporan media sedang berada di ambang kepindahan ke FC Barcelona. Di satu sisi, Dortmund terpaksa mencari pengganti bagi pemain yang telah 11 kali membela tim nasional tersebut; di sisi lain, dana hasil penjualan Adeyemi dapat diinvestasikan kembali untuk mendatangkan El Mala.
El Mala telah berkembang menjadi salah satu talenta paling diminati di sepak bola Jerman pada musim lalu, dengan mencetak 13 gol dan lima assist dalam musim perdananya di Bundesliga.
Berkat catatan gemilang tersebut, pemain muda ini berhasil menarik perhatian klub-klub papan atas nasional maupun internasional. Kabar terbaru menyebutkan bahwa ibu El Mala telah menolak tawaran dari pihak yang tertarik di Inggris.
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