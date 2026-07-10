Klopp konon menjadi faktor pendorong utama dalam hal ini. Dikabarkan bahwa mantan pelatih tim Schwarzgelben tersebut telah menginisiasi pertimbangan terkait hal ini beberapa minggu yang lalu. Pria berusia 59 tahun itu saat ini masih menjabat sebagai 'Global Head of Soccer' di Red Bull, namun DFB ingin menunjuknya sebagai pengganti Julian Nagelsmann dan menjadikannya pelatih tim nasional Jerman yang baru.

Negosiasi terkait antara asosiasi sepak bola Jerman dan Red Bull dilaporkan sudah berlangsung, mengingat Klopp masih terikat kontrak dengan produsen minuman bersoda tersebut hingga akhir 2029. Pembayaran biaya pelepasan juga telah dibahas, begitu pula kemungkinan Klopp, yang berusia 59 tahun, untuk tetap bekerja sebagai duta merek bagi Red Bull.