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USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Termasuk tuduhan keras: Warga Belgia menggugat putusan FIFA yang kontroversial terkait Folarin Balogun

World Cup
USA vs Belgium
USA
Belgium
F. Balogun

Asosiasi Sepak Bola Belgia (RBFA) akan mengajukan banding atas pencabutan sanksi terhadap pemain asal Amerika Serikat, Folarin Balogun — dan pada saat yang sama melontarkan tuduhan keras kepada FIFA.

Dalam sebuah pernyataan, RBFA menyatakan “sangat prihatin atas perkembangan kejadian ini”. Asosiasi tersebut mengaku “sama sekali tidak menerima penjelasan” dari FIFA mengenai keputusannya dan oleh karena itu “tidak memiliki pilihan lain selain mengajukan keberatan atas kelayakan pemain tersebut untuk bertanding di pertandingan berikutnya”.

Komentar: Keputusan kontroversial terkait Balogun ini juga merupakan peluang besar

  • Awalnya, asosiasi tersebut mengeluhkan bahwa mereka baru mengetahui keputusan tersebut dari pemberitaan media. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa FIFA telah “mengarang” sebuah keberatan dari permintaan salinan keputusan tersebut dan “segera menolaknya sebagai tidak sah”: “Semua ini terjadi sementara pada saat yang sama FIFA menolak menanggapi permintaan yang sah dari RBFA.”

    Selain itu, rapat pertandingan juga menimbulkan kekecewaan. Dalam rapat tersebut, FIFA bersama perwakilan kedua asosiasi nasional membahas jalannya pertandingan. Dalam kasus ini, asosiasi dunia tersebut “secara sengaja menghapus bagian mengenai skorsing otomatis pemain dari presentasinya. Padahal, topik ini telah menjadi bagian dari semua rapat serupa menjelang empat pertandingan sebelumnya,” tulis RBFA.

    “Untuk memperjelas: Hingga saat ini, RBFA belum menerima keputusan maupun penjelasan apa pun dari FIFA terkait masalah ini,” lanjut pernyataan tersebut. Oleh karena itu, asosiasi tersebut akan mengajukan banding atas putusan tersebut dan, terlepas dari hasil pertandingan, “akan terus memperjuangkan prinsip-prinsip dasar etika, persaingan yang adil, serta kepentingan sepak bola secara keseluruhan dalam beberapa jam, hari, dan bulan mendatang.”

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  • Trump InfantinoGetty Images

    Donald Trump menelepon Infantino terkait kartu merah yang diterima Balogun

    Pada hari Minggu, FIFA menangguhkan hukuman skorsing bagi penyerang AS Balogun yang dijatuhkan pada babak 16 besar Piala Dunia melawan Bosnia-Herzegovina (2-0). Dengan demikian, Balogun berhak bermain di babak 8 besar. Menurut kantor berita AFP, The New York Times, dan The Guardian, Presiden AS Donald Trump secara pribadi menelepon Ketua FIFA Gianni Infantino untuk memintanya meninjau kembali kartu merah tersebut.

    Keputusan akhir harus diambil sebelum pertandingan babak 16 besar antara AS melawan Belgia (Selasa, pukul 02.00 CEST/ARD dan MagentaTV).

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