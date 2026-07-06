Awalnya, asosiasi tersebut mengeluhkan bahwa mereka baru mengetahui keputusan tersebut dari pemberitaan media. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa FIFA telah “mengarang” sebuah keberatan dari permintaan salinan keputusan tersebut dan “segera menolaknya sebagai tidak sah”: “Semua ini terjadi sementara pada saat yang sama FIFA menolak menanggapi permintaan yang sah dari RBFA.”

Selain itu, rapat pertandingan juga menimbulkan kekecewaan. Dalam rapat tersebut, FIFA bersama perwakilan kedua asosiasi nasional membahas jalannya pertandingan. Dalam kasus ini, asosiasi dunia tersebut “secara sengaja menghapus bagian mengenai skorsing otomatis pemain dari presentasinya. Padahal, topik ini telah menjadi bagian dari semua rapat serupa menjelang empat pertandingan sebelumnya,” tulis RBFA.

“Untuk memperjelas: Hingga saat ini, RBFA belum menerima keputusan maupun penjelasan apa pun dari FIFA terkait masalah ini,” lanjut pernyataan tersebut. Oleh karena itu, asosiasi tersebut akan mengajukan banding atas putusan tersebut dan, terlepas dari hasil pertandingan, “akan terus memperjuangkan prinsip-prinsip dasar etika, persaingan yang adil, serta kepentingan sepak bola secara keseluruhan dalam beberapa jam, hari, dan bulan mendatang.”