Seperti dilaporkan oleh kicker, pemain berusia 29 tahun itu kini menjadi salah satu kandidat terkuat untuk posisi kapten ketiga di tim Schwarzgelben, yang akan kosong pada musim depan akibat hengkangnya Julian Brandt.
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Termasuk tanggung jawab yang lebih besar: Pemain tim nasional Jerman kabarnya akan mendapat kenaikan gaji yang besar di BVB
Kontraknya tidak diperpanjang setelah musim lalu berakhir, setelah tujuh tahun bersama klub. Meski demikian, Brandt tetap memainkan peran kepemimpinan yang penting dalam tim, di bawah kapten Emre Can dan wakil kapten Nico Schlotterbeck.
Peran tersebut kini akan diambil alih oleh Anton. Promosi ini kemungkinan akan disertai dengan kenaikan gaji yang signifikan bagi bek tengah tersebut—sejauh ini, menurut laporan, ia menerima sekitar 5,5 juta euro per tahun—serta kontrak baru yang sesuai dengan “statusnya sebagai salah satu pemain kunci terpenting,” sebagaimana disebutkan dalam laporan tersebut.
Saat ini, Anton terikat kontrak dengan Borussia Dortmund hingga 30 Juni 2028; kontrak baru tersebut bahkan berpotensi berlaku hingga 2030. Pembicaraan mengenai hal ini rencananya akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan.
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Manchester United tampaknya tertarik pada Anton
Kemungkinan penandatanganan kontrak ini cukup besar, mengingat Anton merasa sangat nyaman di BVB. Namun demikian, minat terhadap pemain timnas ini memang ada. Manchester United, misalnya, dikabarkan telah mengajukan tawaran dan melihat pemain berusia 29 tahun ini sebagai pelengkap ideal untuk lini pertahanan mereka.
Di bawah asuhan Pelatih Niko Kovac, Anton telah berkembang menjadi pemain kunci yang tak tergantikan di BVB. Pada musim lalu, ia tampil sebanyak 44 kali di semua kompetisi dan mencetak tiga gol.
Berkat penampilannya yang bagus, (mantan) pelatih timnas Jerman Julian Nagelsann akhirnya memasukkannya ke dalam skuad 26 pemain untuk Piala Dunia. Dalam turnamen yang digelar di AS, Kanada, dan Meksiko itu, Anton dua kali masuk sebagai pemain pengganti, yaitu pada laga pembuka melawan Curacao dan saat tersingkir oleh Paraguay.
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