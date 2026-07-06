Kontraknya tidak diperpanjang setelah musim lalu berakhir, setelah tujuh tahun bersama klub. Meski demikian, Brandt tetap memainkan peran kepemimpinan yang penting dalam tim, di bawah kapten Emre Can dan wakil kapten Nico Schlotterbeck.

Peran tersebut kini akan diambil alih oleh Anton. Promosi ini kemungkinan akan disertai dengan kenaikan gaji yang signifikan bagi bek tengah tersebut—sejauh ini, menurut laporan, ia menerima sekitar 5,5 juta euro per tahun—serta kontrak baru yang sesuai dengan “statusnya sebagai salah satu pemain kunci terpenting,” sebagaimana disebutkan dalam laporan tersebut.

Saat ini, Anton terikat kontrak dengan Borussia Dortmund hingga 30 Juni 2028; kontrak baru tersebut bahkan berpotensi berlaku hingga 2030. Pembicaraan mengenai hal ini rencananya akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan.