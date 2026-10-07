Passion2Press
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'Terlihat tidak terlalu senang dengan saya' - bintang Chelsea Morgan Rogers mengungkapkan KEMARAHAN Thomas Tuchel meski ada assist Harry Kane dalam kemenangan England atas Czechia
Kesulitan di awal sebelum assist krusial
Rogers mendapat tempat sebagai starter di sisi kanan setelah tampil impresif dan mencetak gol saat masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan telak 7-0 England atas Kroasia baru-baru ini. Namun, rekrutan Chelsea senilai £117 juta itu menjalani awal yang goyah di Wembley, kesulitan menemukan ritmenya dan melepaskan beberapa umpan silang yang melenceng ke dalam kotak penalti.
Peruntungannya berubah sesaat sebelum jeda ketika ia melepaskan umpan first-time yang indah untuk diselesaikan Kane dari jarak dekat. England akhirnya mengamankan kemenangan nyaman 3-0 atas Czechia di Nations League, dibantu gol bunuh diri Vladimir Coufal dan satu gol lain dari Kane. Rogers nyaris mencatat assist keduanya setelah jeda, tetapi Lukas Hornicek menggagalkan upaya sontekan Jude Bellingham.
- Getty Images Sport
Naik level di panggung internasional
Berbicara kepada ITV Sport, Rogers mengakui umpan-umpan awalnya tidak memenuhi standarnya sendiri dan memicu kemarahan manajer.
"Ya, saya tidak senang dengan beberapa di antaranya. Manajer melihat ke arah saya setelah salah satunya dan tampaknya tidak terlalu senang," katanya. "Itu sesuatu yang saya banggakan jadi saya sedikit kecewa, tetapi senang satu di antaranya berbuah hasil. Saya senang bisa kembali mencatatkan assist untuk kapten."
Menilai pendekatan tim secara lebih luas, pemain 24 tahun itu mencatat adanya perubahan positif dalam mentalitas taktik Inggris.
"Itulah cara kami ingin bermain dan Anda bisa melihatnya di seluruh pemusatan latihan, bahkan dalam pertandingan melawan Spanyol. Kami mencoba bermain lebih positif dan kami mencoba menunjukkan diri kami," jelas Rogers. "Kadang-kadang selama Piala Dunia, saat melihat kembali ke sana, ada momen-momen dalam pertandingan ketika kami tidak benar-benar menunjukkan kemampuan sesungguhnya.
"Tentu saja lebih sulit di Piala Dunia dan tim-tim berusaha menghentikan Anda, tetapi kami tahu kami ingin lebih menunjukkan diri dan terus berusaha membaik serta berkembang sebagai sebuah tim. Saya rasa kami jelas melakukan itu dan ini adalah langkah ke arah yang benar."
Misi menghadirkan trofi untuk Kane
Dwigol Harry Kane membuat koleksi golnya di level internasional menjadi 91 gol sekaligus menyamai rekor sepanjang masa Peter Shilton dengan 125 caps. Rogers pun cepat melontarkan pujian kepada talisman Bayern Munich itu, seraya memuji pengaruhnya yang terus bertahan di dalam skuad.
"Anda sampai kehabisan kata-kata untuk menggambarkannya," kata Rogers. "Dia benar-benar sosok yang tiada duanya dan kita benar-benar harus menyadari betapa spesialnya dia dan apa yang sedang dia lakukan. Itu luar biasa. Bukan hanya gol-golnya dan jumlah caps yang dimilikinya, tetapi juga cara dia membawa dirinya, cara dia bermain, cara dia memimpin dengan memberi teladan. Dia adalah panutan sejati bagi para pemain muda dan bagi saya sendiri."
Didorong oleh kepedihan Inggris setelah tersingkir di semifinal Piala Dunia baru-baru ini, Rogers bertekad membantu Kane meraih trofi internasional yang masih sulit didapat. "Itu mungkin satu-satunya hal yang masih kurang, dia benar-benar sudah melakukan segalanya untuk Inggris," tambahnya. "Mungkin hanya trofi itu dan itulah satu-satunya hal yang kami tuju. Kami masih punya beberapa kesempatan lagi dan saya tahu dia akan tetap ada di sana dengan kondisi fisik yang dia jaga, rasa lapar yang dia miliki... dia akan tetap ada di sana, mencetak gol seperti yang selalu dia lakukan. Semua orang harus bekerja bersama untuk memberinya trofi yang pantas dia dapatkan dengan mengenakan seragam Inggris."
- Getty Images Sport
Kembali ke kompetisi domestik sebelum ujian krusial
Setelah jeda internasional, Rogers akan kembali mengalihkan fokusnya ke sepak bola klub. Chelsea dijadwalkan menghadapi Bournemouth di Premier League pada Sabtu ini saat kompetisi domestik kembali bergulir.
Di level internasional, England berada di posisi kedua Grup A3 Nations League di belakang Spain. Tim asuhan Tuchel akan kembali berkumpul bulan depan untuk laga ulang di Wembley melawan Croatia, sebelum bertandang ke Metropolitano milik Atletico Madrid tiga hari kemudian untuk mencari penebusan melawan juara bertahan Eropa dan dunia.
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