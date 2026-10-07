'Terlihat tidak terlalu senang dengan saya' - bintang Chelsea Morgan Rogers mengungkapkan KEMARAHAN Thomas Tuchel meski ada assist Harry Kane dalam kemenangan England atas Czechia

Berbicara kepada ITV Sport, Rogers mengakui umpan-umpan awalnya tidak memenuhi standarnya sendiri dan memicu kemarahan manajer.

"Ya, saya tidak senang dengan beberapa di antaranya. Manajer melihat ke arah saya setelah salah satunya dan tampaknya tidak terlalu senang," katanya. "Itu sesuatu yang saya banggakan jadi saya sedikit kecewa, tetapi senang satu di antaranya berbuah hasil. Saya senang bisa kembali mencatatkan assist untuk kapten."

Menilai pendekatan tim secara lebih luas, pemain 24 tahun itu mencatat adanya perubahan positif dalam mentalitas taktik Inggris.

"Itulah cara kami ingin bermain dan Anda bisa melihatnya di seluruh pemusatan latihan, bahkan dalam pertandingan melawan Spanyol. Kami mencoba bermain lebih positif dan kami mencoba menunjukkan diri kami," jelas Rogers. "Kadang-kadang selama Piala Dunia, saat melihat kembali ke sana, ada momen-momen dalam pertandingan ketika kami tidak benar-benar menunjukkan kemampuan sesungguhnya.

"Tentu saja lebih sulit di Piala Dunia dan tim-tim berusaha menghentikan Anda, tetapi kami tahu kami ingin lebih menunjukkan diri dan terus berusaha membaik serta berkembang sebagai sebuah tim. Saya rasa kami jelas melakukan itu dan ini adalah langkah ke arah yang benar."



