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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

'Terlihat tidak terlalu senang dengan saya' - bintang Chelsea Morgan Rogers mengungkapkan KEMARAHAN Thomas Tuchel meski ada assist Harry Kane dalam kemenangan England atas Czechia

M. Rogers
England
T. Tuchel
Czechia
England vs Czechia
UEFA Nations League A
Chelsea
Premier League
H. Kane

Bintang Chelsea Morgan Rogers mengungkapkan bahwa pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel jauh dari kata puas dengan penampilannya saat Inggris menang atas Ceko di Nations League. Meski memberikan assist krusial untuk kapten Harry Kane, mantan pemain Aston Villa itu mengakui ia mendapat tatapan tajam dari pinggir lapangan setelah serangkaian umpan yang salah sasaran.

  • Kesulitan di awal sebelum assist krusial

    Rogers mendapat tempat sebagai starter di sisi kanan setelah tampil impresif dan mencetak gol saat masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan telak 7-0 England atas Kroasia baru-baru ini. Namun, rekrutan Chelsea senilai £117 juta itu menjalani awal yang goyah di Wembley, kesulitan menemukan ritmenya dan melepaskan beberapa umpan silang yang melenceng ke dalam kotak penalti.

    Peruntungannya berubah sesaat sebelum jeda ketika ia melepaskan umpan first-time yang indah untuk diselesaikan Kane dari jarak dekat. England akhirnya mengamankan kemenangan nyaman 3-0 atas Czechia di Nations League, dibantu gol bunuh diri Vladimir Coufal dan satu gol lain dari Kane. Rogers nyaris mencatat assist keduanya setelah jeda, tetapi Lukas Hornicek menggagalkan upaya sontekan Jude Bellingham.


  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Naik level di panggung internasional

    Berbicara kepada ITV Sport, Rogers mengakui umpan-umpan awalnya tidak memenuhi standarnya sendiri dan memicu kemarahan manajer.

    "Ya, saya tidak senang dengan beberapa di antaranya. Manajer melihat ke arah saya setelah salah satunya dan tampaknya tidak terlalu senang," katanya. "Itu sesuatu yang saya banggakan jadi saya sedikit kecewa, tetapi senang satu di antaranya berbuah hasil. Saya senang bisa kembali mencatatkan assist untuk kapten."

    Menilai pendekatan tim secara lebih luas, pemain 24 tahun itu mencatat adanya perubahan positif dalam mentalitas taktik Inggris.

    "Itulah cara kami ingin bermain dan Anda bisa melihatnya di seluruh pemusatan latihan, bahkan dalam pertandingan melawan Spanyol. Kami mencoba bermain lebih positif dan kami mencoba menunjukkan diri kami," jelas Rogers. "Kadang-kadang selama Piala Dunia, saat melihat kembali ke sana, ada momen-momen dalam pertandingan ketika kami tidak benar-benar menunjukkan kemampuan sesungguhnya.

    "Tentu saja lebih sulit di Piala Dunia dan tim-tim berusaha menghentikan Anda, tetapi kami tahu kami ingin lebih menunjukkan diri dan terus berusaha membaik serta berkembang sebagai sebuah tim. Saya rasa kami jelas melakukan itu dan ini adalah langkah ke arah yang benar."


  • Misi menghadirkan trofi untuk Kane

    Dwigol Harry Kane membuat koleksi golnya di level internasional menjadi 91 gol sekaligus menyamai rekor sepanjang masa Peter Shilton dengan 125 caps. Rogers pun cepat melontarkan pujian kepada talisman Bayern Munich itu, seraya memuji pengaruhnya yang terus bertahan di dalam skuad.

    "Anda sampai kehabisan kata-kata untuk menggambarkannya," kata Rogers. "Dia benar-benar sosok yang tiada duanya dan kita benar-benar harus menyadari betapa spesialnya dia dan apa yang sedang dia lakukan. Itu luar biasa. Bukan hanya gol-golnya dan jumlah caps yang dimilikinya, tetapi juga cara dia membawa dirinya, cara dia bermain, cara dia memimpin dengan memberi teladan. Dia adalah panutan sejati bagi para pemain muda dan bagi saya sendiri."

    Didorong oleh kepedihan Inggris setelah tersingkir di semifinal Piala Dunia baru-baru ini, Rogers bertekad membantu Kane meraih trofi internasional yang masih sulit didapat. "Itu mungkin satu-satunya hal yang masih kurang, dia benar-benar sudah melakukan segalanya untuk Inggris," tambahnya. "Mungkin hanya trofi itu dan itulah satu-satunya hal yang kami tuju. Kami masih punya beberapa kesempatan lagi dan saya tahu dia akan tetap ada di sana dengan kondisi fisik yang dia jaga, rasa lapar yang dia miliki... dia akan tetap ada di sana, mencetak gol seperti yang selalu dia lakukan. Semua orang harus bekerja bersama untuk memberinya trofi yang pantas dia dapatkan dengan mengenakan seragam Inggris."


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  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Kembali ke kompetisi domestik sebelum ujian krusial

    Setelah jeda internasional, Rogers akan kembali mengalihkan fokusnya ke sepak bola klub. Chelsea dijadwalkan menghadapi Bournemouth di Premier League pada Sabtu ini saat kompetisi domestik kembali bergulir.

    Di level internasional, England berada di posisi kedua Grup A3 Nations League di belakang Spain. Tim asuhan Tuchel akan kembali berkumpul bulan depan untuk laga ulang di Wembley melawan Croatia, sebelum bertandang ke Metropolitano milik Atletico Madrid tiga hari kemudian untuk mencari penebusan melawan juara bertahan Eropa dan dunia.