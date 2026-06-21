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"Terlalu mudah menyalahkan Cristiano Ronaldo!" - Michael Owen mendukung bintang Portugal itu untuk "membungkam" para pengkritik dan menyamai prestasi hat-trick Lionel Messi dalam pertandingan Piala Dunia berikutnya
Owen membela Ronaldo
Hasil mengecewakan Portugal di Grup K memicu perdebatan, terutama karena Messi mencetak tiga gol hanya sehari sebelumnya. Kapten Argentina itu mencetak hat-trick brilian dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang menjaga negaranya tetap di jalur untuk merebut gelar juara dunia kedua berturut-turut setelah kemenangan mereka pada 2022 di Qatar.
Namun, dalam tulisannya untuk Daily Mail, Owen dengan tegas menolak narasi negatif seputar pemain veteran berusia 41 tahun itu. Owen menulis: "Fakta bahwa Lionel Messi mencetak hat-trick pada malam sebelum Portugal bertanding memang tidak menguntungkan bagi Cristiano Ronaldo, tetapi saya tidak setuju dengan kritik yang ditujukan kepadanya."
- Getty Images Sport
Kenyataan di balik gaya permainannya
Mantan bintang Manchester United dan Real Madrid ini telah mengembangkan permainannya secara signifikan selama bertahun-tahun, bertransformasi menjadi penyerang oportunis tradisional di kotak penalti. Meskipun sebagian penggemar mengharapkan Ronaldo lebih terlibat dalam alur permainan secara umum, Owen menekankan bahwa fungsi utamanya adalah mencetak gol saat momen-momen krusial. Dia menjelaskan: “Tapi bukankah dia selalu bermain seperti ini, sampai batas tertentu? Dia tidak pernah menjadi pemain, terutama dalam beberapa tahun terakhir, yang banyak terlibat dalam alur permainan. Namun, dia akan selalu ada di momen-momen penting. Jika dia tidak mencetak gol, terlalu mudah untuk menyalahkan Ronaldo. Di usia 41 tahun, dia pasti akan mendapat pertanyaan.”
Membungkam para pengkritik yang tak terhindarkan
Meskipun mengalami masa paceklik gol yang menjengkelkan selama 10 pertandingan di turnamen besar, Ronaldo telah membangun kariernya dengan menentang segala rintangan dan memberikan respons spektakuler terhadap kesulitan. Dengan timnya yang berupaya bangkit kembali secepatnya, Owen yakin bahwa penyerang ikonik ini akan segera menemukan kembali sentuhan mematikannya.
Owen menutup kolomnya dengan menyatakan: "Tapi sudah berapa kali hal ini terjadi dan dia berhasil membungkam semua orang di pertandingan berikutnya? Jika Anda memilih Ronaldo, maka Anda harus menerima alasan mengapa dia ada di sana — dan saya tidak akan terkejut jika dia membalasnya dengan mencetak hat-trick sendiri saat melawan Uzbekistan."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Portugal?
Tim Portugal asuhan Roberto Martinez harus segera mengembalikan ketajaman mereka saat bersiap menghadapi Uzbekistan pada hari Selasa. Meraih tiga poin penting ini sangat krusial untuk menjaga harapan lolos mereka tetap hidup di Grup K. Tak diragukan lagi, semua mata akan tertuju pada Ronaldo saat ia berusaha mengakhiri puasa golnya dan akhirnya merebut gelar terbesar dalam sepak bola internasional.