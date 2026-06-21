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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

"Terlalu mudah menyalahkan Cristiano Ronaldo!" - Michael Owen mendukung bintang Portugal itu untuk "membungkam" para pengkritik dan menyamai prestasi hat-trick Lionel Messi dalam pertandingan Piala Dunia berikutnya

C. Ronaldo
Portugal
World Cup
L. Messi
M. Owen
Portugal vs DR Congo
DR Congo
Portugal vs Uzbekistan
Uzbekistan

Mantan penyerang Inggris, Michael Owen, dengan penuh semangat membela Cristiano Ronaldo setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan yang dialami Portugal melawan Republik Demokratik Kongo. Meskipun mendapat sorotan tajam akibat penampilannya yang kurang memuaskan—yang sangat kontras dengan aksi heroik Lionel Messi yang mencetak hat-trick untuk Argentina melawan Aljazair—Owen menegaskan bahwa penyerang Al-Nassr itu tetaplah pemain yang mampu tampil gemilang di laga-laga besar dan mendukungnya untuk "membungkam" para pengkritiknya.

  • Owen membela Ronaldo

    Hasil mengecewakan Portugal di Grup K memicu perdebatan, terutama karena Messi mencetak tiga gol hanya sehari sebelumnya. Kapten Argentina itu mencetak hat-trick brilian dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang menjaga negaranya tetap di jalur untuk merebut gelar juara dunia kedua berturut-turut setelah kemenangan mereka pada 2022 di Qatar.

    Namun, dalam tulisannya untuk Daily Mail, Owen dengan tegas menolak narasi negatif seputar pemain veteran berusia 41 tahun itu. Owen menulis: "Fakta bahwa Lionel Messi mencetak hat-trick pada malam sebelum Portugal bertanding memang tidak menguntungkan bagi Cristiano Ronaldo, tetapi saya tidak setuju dengan kritik yang ditujukan kepadanya."

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kenyataan di balik gaya permainannya

    Mantan bintang Manchester United dan Real Madrid ini telah mengembangkan permainannya secara signifikan selama bertahun-tahun, bertransformasi menjadi penyerang oportunis tradisional di kotak penalti. Meskipun sebagian penggemar mengharapkan Ronaldo lebih terlibat dalam alur permainan secara umum, Owen menekankan bahwa fungsi utamanya adalah mencetak gol saat momen-momen krusial. Dia menjelaskan: “Tapi bukankah dia selalu bermain seperti ini, sampai batas tertentu? Dia tidak pernah menjadi pemain, terutama dalam beberapa tahun terakhir, yang banyak terlibat dalam alur permainan. Namun, dia akan selalu ada di momen-momen penting. Jika dia tidak mencetak gol, terlalu mudah untuk menyalahkan Ronaldo. Di usia 41 tahun, dia pasti akan mendapat pertanyaan.”

  • Membungkam para pengkritik yang tak terhindarkan

    Meskipun mengalami masa paceklik gol yang menjengkelkan selama 10 pertandingan di turnamen besar, Ronaldo telah membangun kariernya dengan menentang segala rintangan dan memberikan respons spektakuler terhadap kesulitan. Dengan timnya yang berupaya bangkit kembali secepatnya, Owen yakin bahwa penyerang ikonik ini akan segera menemukan kembali sentuhan mematikannya.

    Owen menutup kolomnya dengan menyatakan: "Tapi sudah berapa kali hal ini terjadi dan dia berhasil membungkam semua orang di pertandingan berikutnya? Jika Anda memilih Ronaldo, maka Anda harus menerima alasan mengapa dia ada di sana — dan saya tidak akan terkejut jika dia membalasnya dengan mencetak hat-trick sendiri saat melawan Uzbekistan."

  • FBL-WC-2026-TRAINING-PORAFP

    Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Portugal?

    Tim Portugal asuhan Roberto Martinez harus segera mengembalikan ketajaman mereka saat bersiap menghadapi Uzbekistan pada hari Selasa. Meraih tiga poin penting ini sangat krusial untuk menjaga harapan lolos mereka tetap hidup di Grup K. Tak diragukan lagi, semua mata akan tertuju pada Ronaldo saat ia berusaha mengakhiri puasa golnya dan akhirnya merebut gelar terbesar dalam sepak bola internasional.

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