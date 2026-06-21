"Terlalu mudah menyalahkan Cristiano Ronaldo!" - Michael Owen mendukung bintang Portugal itu untuk "membungkam" para pengkritik dan menyamai prestasi hat-trick Lionel Messi dalam pertandingan Piala Dunia berikutnya

Hasil mengecewakan Portugal di Grup K memicu perdebatan, terutama karena Messi mencetak tiga gol hanya sehari sebelumnya. Kapten Argentina itu mencetak hat-trick brilian dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang menjaga negaranya tetap di jalur untuk merebut gelar juara dunia kedua berturut-turut setelah kemenangan mereka pada 2022 di Qatar.

Namun, dalam tulisannya untuk Daily Mail, Owen dengan tegas menolak narasi negatif seputar pemain veteran berusia 41 tahun itu. Owen menulis: "Fakta bahwa Lionel Messi mencetak hat-trick pada malam sebelum Portugal bertanding memang tidak menguntungkan bagi Cristiano Ronaldo, tetapi saya tidak setuju dengan kritik yang ditujukan kepadanya."