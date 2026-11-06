“Terlalu mudah baginya”: Bagaimana masa depan Jack Grealish di tengah kesulitan Everton, sementara mantan bintang klub itu berspekulasi soal kepergiannya dari Liga Primer pada 2027?
Grealish, pemain senilai £100 juta, masih belum bisa dipilih untuk bermain
David Moyes memastikan Grealish akan tetap absen saat Everton menjamu Coventry yang baru promosi pada Jumat. Laga itu akan menjadi pertandingan terakhir Everton sebelum kompetisi domestik memasuki jeda internasional November.
Artinya, pemain yang telah mencatatkan 39 penampilan bersama timnas Inggris dan dibeli Manchester City seharga £100 juta ($134 juta) dari Aston Villa itu baru bisa kembali tampil dalam pertandingan kompetitif paling cepat pada 23 November.
Penampilan terakhirnya terjadi pada 17 Oktober melawan Chelsea, dan ia sudah melewatkan tiga pertandingan. Awalnya, Grealish tidak masuk dalam rencana Moyes karena “pelanggaran disiplin klub”, sementara belakangan ia dinilai tidak cukup bugar untuk bermain.
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Pemain timnas Inggris akan berstatus bebas transfer pada 2027
Ekspektasi lebih tinggi disematkan kepada peraih gelar Premier League dan Liga Champions itu saat kembali ke Merseyside untuk menjalani masa peminjaman kedua. Ia punya kesempatan untuk bertahan lebih lama di Hill Dickinson Stadium, sebelum berstatus bebas transfer pada akhir musim ketika kontraknya yang bernilai besar di City berakhir.
Pertanyaan besar kini muncul soal langkah selanjutnya. Mungkinkah Grealish tergoda untuk lepas dari sorotan ketat di Premier League dan mencoba peruntungan di tempat lain, mengingat klub-klub di Amerika Serikat bisa memberinya kesempatan untuk mengejar impian Amerika?
Mungkinkah Grealish mencari tantangan baru di luar Inggris?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Ball, mantan bek Everton yang berbicara dalam kerja sama dengan NetBet Sport, ia mengatakan kepada GOAL: “Mungkin. Kami masih berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini, belum ada informasi dari klub ataupun Jack, jadi semoga dia baik-baik saja.
“Dia pesepakbola yang benar-benar luar biasa. Ketika berada dalam performa terbaik, dia jelas salah satu pemain terbaik Everton. Dia mencintai sepakbola, sangat mudah disukai, semua orang menyukainya, dan klub sangat menyayanginya. Itulah sebabnya kami kembali berupaya mendatangkannya, karena sosoknya baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun, sayangnya sepertinya dia juga menghadapi beberapa masalah. Semoga itu bisa diselesaikan.
“Dia memang menarik perhatian dan terkadang tindakannya sendiri tidak membantu. Dia bukan pemain muda lagi. Kesalahan seperti itu bisa dilakukan saat masih muda, kita semua pernah melakukannya, tetapi sekarang usianya sudah sampai pada tahap ketika dia mungkin mulai memikirkan akhir kariernya.
“Namun, penampilannya untuk Everton, sentuhan pertamanya sungguh luar biasa. Ketika Anda melihatnya langsung di stadion, semuanya tampak terlalu mudah baginya. Mungkin para penggemar sedikit mengkritiknya karena dia bermain tanpa mengeluarkan seluruh kemampuannya dan sedikit memperlambat permainan. Namun, lawan tidak tahu cara mengawalnya atau bagaimana menghadapi kemampuannya menguasai bola. Jadi, sangat disayangkan kami tidak bisa lebih sering menyaksikannya di Liga Primer.
“Dia pemain yang seharusnya bermain di Liga Primer dan semoga dia bisa membalikkan keadaan. David Moyes mengatakan dia akan mendapat kesempatan. Kapan itu terjadi, siapa yang tahu. Jack harus berjuang untuk kembali masuk susunan pemain inti pilihan David Moyes, tetapi Liga Primer dan Everton Football Club menjadi lebih baik dengan kehadiran Jack Grealish. Semoga saja dia tetap bertahan.”
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Dua masa peminjaman Grealish yang terganggu di Hill Dickinson
Masa pertama Grealish di Everton terhenti lebih cepat akibat cedera yang datang pada saat yang tidak tepat, dan ia akhirnya harus menjalani operasi untuk mengatasi fraktur stres di kaki kirinya. Sebelum cedera itu, semangatnya sebagai pemain profesional sempat kembali menyala.
Ia baru tampil delapan kali musim ini dan masih menantikan gol pertamanya pada musim 2026-27. Belum diketahui apakah Everton akan kembali memberinya kesempatan untuk memulai dari awal, sehingga pemain yang jelas berbakat itu bisa kembali berfokus pada penampilannya di lapangan.
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