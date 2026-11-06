Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Ball, mantan bek Everton yang berbicara dalam kerja sama dengan NetBet Sport, ia mengatakan kepada GOAL: “Mungkin. Kami masih berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini, belum ada informasi dari klub ataupun Jack, jadi semoga dia baik-baik saja.

“Dia pesepakbola yang benar-benar luar biasa. Ketika berada dalam performa terbaik, dia jelas salah satu pemain terbaik Everton. Dia mencintai sepakbola, sangat mudah disukai, semua orang menyukainya, dan klub sangat menyayanginya. Itulah sebabnya kami kembali berupaya mendatangkannya, karena sosoknya baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun, sayangnya sepertinya dia juga menghadapi beberapa masalah. Semoga itu bisa diselesaikan.

“Dia memang menarik perhatian dan terkadang tindakannya sendiri tidak membantu. Dia bukan pemain muda lagi. Kesalahan seperti itu bisa dilakukan saat masih muda, kita semua pernah melakukannya, tetapi sekarang usianya sudah sampai pada tahap ketika dia mungkin mulai memikirkan akhir kariernya.

“Namun, penampilannya untuk Everton, sentuhan pertamanya sungguh luar biasa. Ketika Anda melihatnya langsung di stadion, semuanya tampak terlalu mudah baginya. Mungkin para penggemar sedikit mengkritiknya karena dia bermain tanpa mengeluarkan seluruh kemampuannya dan sedikit memperlambat permainan. Namun, lawan tidak tahu cara mengawalnya atau bagaimana menghadapi kemampuannya menguasai bola. Jadi, sangat disayangkan kami tidak bisa lebih sering menyaksikannya di Liga Primer.

“Dia pemain yang seharusnya bermain di Liga Primer dan semoga dia bisa membalikkan keadaan. David Moyes mengatakan dia akan mendapat kesempatan. Kapan itu terjadi, siapa yang tahu. Jack harus berjuang untuk kembali masuk susunan pemain inti pilihan David Moyes, tetapi Liga Primer dan Everton Football Club menjadi lebih baik dengan kehadiran Jack Grealish. Semoga saja dia tetap bertahan.”