'Terlalu mudah' - Arne Slot mencoba menjelaskan kesulitan yang dialami Liverpool saat Aston Villa membuat jumlah kekalahan The Reds menjadi DUA PULUH dalam musim yang penuh mimpi buruk

Pelatih asal Belanda itu memberikan penilaian yang sangat kritis terhadap ketangguhan mental timnya setelah melihat mereka hancur berantakan pada babak kedua saat melawan Aston Villa. Meskipun memulai pertandingan dengan cukup kompetitif, The Reds tak mampu mengatasi tekanan begitu tim asuhan Unai Emery itu memimpin, yang berujung pada hasil yang membayangi pekan terakhir musim ini.

Berbicara kepada Sky Sports, Slot mengatakan: "Kami kebobolan terlalu banyak gol - tapi saya pikir kami juga tidak mencetak gol yang cukup. Kami benar-benar terlibat dalam pertandingan, mungkin mampu meraih hasil, tapi saya setuju bahwa setelah skor menjadi 2-1, kami hancur." Manajer The Reds kemudian mengatakan kepada BBC MOTD: "Setelah skor 2-1, permainan menjauh dari kami. Sebelum itu, saya pikir kami memulai dengan baik dalam 10 menit pertama babak kedua, lalu kami mengendalikan permainan tanpa menciptakan peluang - tapi itu bukan kali pertama musim ini."