'Terlalu mudah' - Arne Slot mencoba menjelaskan kesulitan yang dialami Liverpool saat Aston Villa membuat jumlah kekalahan The Reds menjadi DUA PULUH dalam musim yang penuh mimpi buruk
Slot menyesalkan bagaimana The Reds 'hancur berantakan'
Pelatih asal Belanda itu memberikan penilaian yang sangat kritis terhadap ketangguhan mental timnya setelah melihat mereka hancur berantakan pada babak kedua saat melawan Aston Villa. Meskipun memulai pertandingan dengan cukup kompetitif, The Reds tak mampu mengatasi tekanan begitu tim asuhan Unai Emery itu memimpin, yang berujung pada hasil yang membayangi pekan terakhir musim ini.
Berbicara kepada Sky Sports, Slot mengatakan: "Kami kebobolan terlalu banyak gol - tapi saya pikir kami juga tidak mencetak gol yang cukup. Kami benar-benar terlibat dalam pertandingan, mungkin mampu meraih hasil, tapi saya setuju bahwa setelah skor menjadi 2-1, kami hancur." Manajer The Reds kemudian mengatakan kepada BBC MOTD: "Setelah skor 2-1, permainan menjauh dari kami. Sebelum itu, saya pikir kami memulai dengan baik dalam 10 menit pertama babak kedua, lalu kami mengendalikan permainan tanpa menciptakan peluang - tapi itu bukan kali pertama musim ini."
Rekor tandang yang buruk terus menghantui musim Liverpool
Kekalahan di West Midlands menandai kekalahan ke-20 yang mengejutkan musim ini di semua kompetisi, angka yang sudah termasuk kekalahan mereka dalam adu penalti di Community Shield. Ketidakmampuan Liverpool untuk tampil maksimal saat bertanding di luar Anfield telah menjadi ciri khas kemerosotan performa mereka, terutama saat menghadapi lawan-lawan tangguh.
Slot kesulitan menentukan penyebab pasti dari masalah-masalah di laga tandang, tetapi mengakui bahwa cara gol-gol yang kebobolan tidak dapat diterima. "Secara umum, tim-tim memang lebih kesulitan saat bertanding di luar kandang, tetapi bagi tim papan atas seperti kami, kekalahan dan kehilangan poin ini terlalu banyak," akunya. "Hal itu sangat berkaitan dengan cara kami kebobolan yang secara umum terlalu mudah. Kami memiliki peluang, tetapi kami tidak seakurat musim lalu dalam memanfaatkannya musim ini. Tidak membantu bahwa Alexander Isak hampir tidak pernah bermain untuk kami atau bahwa Hugo Ekitike tidak tersedia. Begitulah adanya. Pekan depan, fokus kami tertuju pada Brentford."
Masalah pertahanan dan kekecewaan para penggemar memuncak
Data statistik tersebut sungguh memprihatinkan bagi para pendukung Liverpool, yang terlihat meninggalkan tribun tamu lebih awal untuk akhir pekan kedua berturut-turut. Liverpool kini telah kebobolan lebih dari 50 gol dalam satu musim Liga Premier yang terdiri dari 38 pertandingan untuk pertama kalinya, sekaligus menunjukkan kelemahan yang luar biasa dalam menghadapi situasi bola mati. Kelemahan pertahanan ini dimanfaatkan oleh Ollie Watkins, yang berkomentar: "Pertahanan mereka tidak kompak dan saya merasa ada banyak ruang yang bisa saya manfaatkan. Saya akan mendapatkan peluang saat melawan mereka."
Masa depan yang tak pasti di tengah perebutan tiket Liga Champions
Meskipun suasana tim sedang tidak kondusif dan hasil yang kurang memuaskan, Slot tetap teguh mempertahankan posisinya sebagai pelatih. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa ia tidak pernah mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dan yakin akan tetap memimpin tim pada musim depan. "Saya rasa keputusan ini tidak hanya ada di tangan saya sendiri, tetapi saya memiliki semua alasan untuk yakin bahwa saya akan tetap menjadi manajer Liverpool musim depan," ujarnya awal pekan ini. The Reds kini harus bangkit kembali untuk menghadapi laga terakhir melawan Brentford, di mana peluang lolos ke Liga Champions secara teknis masih terbuka.