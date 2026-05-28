"Terlalu egois!" - Legenda Prancis menyebut Kylian Mbappé "bukan seorang pemimpin" dan menyebutkan dua kandidat kapten yang lebih baik menjelang Piala Dunia 2026
'Tidak sesuai dengan nilai-nilai saya'
Mbappe mungkin memang sosok yang tak terbantahkan sebagai ikon sepak bola Prancis, namun Leboeuf tetap tidak yakin dengan kemampuan sang penyerang untuk menginspirasi rekan-rekannya. Bek mantan Chelsea dan timnas Prancis yang pernah menjuarai Piala Dunia di kandang sendiri pada 1998 ini meyakini bahwa pola pikir individualis Mbappe menghalanginya untuk menjadi pemimpin alami bagi tim asuhan Didier Deschamps.
"Tidak, bagi saya Kylian Mbappe bukanlah seorang pemimpin karena dia terlalu egois dalam pemikirannya, dalam cara berpikirnya," kata Leboeuf kepada SportsBoom. "Saya tidak mengenalnya. Saya hanya bertemu dengannya sekali saat dia bersama tim nasional, dan dia bermain untuk Paris Saint-Germain, yang baru saja dia tandatangani saat itu. Sekali lagi, dia pemuda yang hebat, berpendidikan, tetapi pemikirannya, cara dia memandang sepak bola, tidak sejalan dengan nilai-nilai saya dalam permainan ini."
Pilihan kapten alternatif untuk Les Bleus
Meskipun Mbappe saat ini mengenakan ban kapten, Leboeuf berpendapat bahwa anggota skuad lainnya juga memiliki sifat rela berkorban yang diperlukan untuk peran tersebut. Pria berusia 58 tahun itu menunjuk William Saliba dari Arsenal dan gelandang veteran N'Golo Kante sebagai pemain yang secara alami mengutamakan kepentingan tim di atas kejayaan pribadi mereka.
"Itulah mengapa saya menyukai orang-orang seperti William Saliba dan N’Golo Kante, pemain-pemain seperti itu yang siap berkorban untuk tim," jelas Leboeuf. "Itulah perbedaannya bagi saya, dan itulah yang paling penting bagi saya. Antoine Griezmann, juga, adalah pemimpin sejati dalam hal cara bermainnya dan cara dia memandang sepak bola. Saya menyukai komentar Ousmane Dembélé, yang mengatakan bahwa jika saya tidak ikut membantu pertahanan, pelatih tidak akan memasukkan saya ke dalam tim, dan itulah realitas sepak bola. Mbappé adalah seorang superstar, tetapi dia bukanlah rekan setim terbaik di dunia; itulah masalah saya."
Membandingkan generasi tahun 1998 dan 2026
Leboeuf membandingkan para pemain berbakat saat ini dengan skuad legendaris tahun 1998 yang diperkuat Zinedine Zidane dan Deschamps. Meskipun ia merasa era modern memiliki daya serang yang lebih kuat, ia tetap berpendapat bahwa soliditas pertahanan generasi mereka tetap menjadi tolok ukur kesuksesan.
Ia berkata: "Sulit membandingkan generasi. Sepak bola berbeda; wasit berbeda. Bahkan bolanya sendiri berbeda, jadi sulit. Tapi ini gila untuk dikatakan, tapi menurut saya secara ofensif mereka lebih baik dari kami. Maksud saya, secara defensif, kami lebih kuat. Tapi itu kerja sama tim; itulah intinya. Bahkan pada 1998, kami finis sebagai tim terbaik, mencetak, menurut saya, 15 atau 16 gol selama Piala Dunia, dan kebobolan mungkin hanya satu atau dua gol. Aspek keseluruhan permainan itulah yang kami atasi, dan itu akan menjadi fokus utama. Saya pikir secara ofensif, mereka tidak akan kesulitan mencetak gol. Untuk menjaga gawang tetap bersih, itu akan lebih sulit bagi mereka."
Musim yang penuh kontradiksi bagi Mbappé
Mbappe mengalami musim yang penuh paradoks di Real Madrid, di mana prestasi individu yang luar biasa kontras tajam dengan kegagalan kolektif timnya. Meskipun pemain berusia 27 tahun ini dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Real Madrid untuk tahun kedua berturut-turut berkat penampilan individu yang produktif, prestasi mencetak golnya yang luar biasa sangat dibayangi oleh gejolak yang intens di Santiago Bernabeu, dengan para pendukung yang melampiaskan rasa frustrasi mereka kepada para bintang tim sendiri di tengah musim yang kembali tanpa gelar juara.
Dominasi individu pemain asal Prancis ini tetap tak terbantahkan, ia menjadi pencetak gol terbanyak La Liga dengan 25 gol untuk meraih sepatu emas untuk tahun kedua berturut-turut sekaligus memimpin daftar pencetak gol Liga Champions dengan 15 gol. Di semua kompetisi, sang penyerang terbukti menjadi penentu dengan mencetak 42 gol dan tujuh assist hanya dalam 44 pertandingan. Sejak pindah secara gratis dari Paris Saint-Germain, ia telah mengumpulkan 86 gol dan 12 assist dalam 103 penampilan; namun, statistik elit ini gagal tercermin dalam hasil Real Madrid.