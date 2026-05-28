"Terlalu egois!" - Legenda Prancis menyebut Kylian Mbappé "bukan seorang pemimpin" dan menyebutkan dua kandidat kapten yang lebih baik menjelang Piala Dunia 2026

Mbappe mungkin memang sosok yang tak terbantahkan sebagai ikon sepak bola Prancis, namun Leboeuf tetap tidak yakin dengan kemampuan sang penyerang untuk menginspirasi rekan-rekannya. Bek mantan Chelsea dan timnas Prancis yang pernah menjuarai Piala Dunia di kandang sendiri pada 1998 ini meyakini bahwa pola pikir individualis Mbappe menghalanginya untuk menjadi pemimpin alami bagi tim asuhan Didier Deschamps.

"Tidak, bagi saya Kylian Mbappe bukanlah seorang pemimpin karena dia terlalu egois dalam pemikirannya, dalam cara berpikirnya," kata Leboeuf kepada SportsBoom. "Saya tidak mengenalnya. Saya hanya bertemu dengannya sekali saat dia bersama tim nasional, dan dia bermain untuk Paris Saint-Germain, yang baru saja dia tandatangani saat itu. Sekali lagi, dia pemuda yang hebat, berpendidikan, tetapi pemikirannya, cara dia memandang sepak bola, tidak sejalan dengan nilai-nilai saya dalam permainan ini."