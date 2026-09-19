Menjelang laga tersebut, sang manajer menepis anggapan bahwa derby itu adalah laga wajib menang demi mempertahankan supremasi mereka di liga. Berbicara kepada media, O'Neill mengakui dampak psikologis dari potensi kekalahan ketiga secara beruntun sambil tetap pada pendiriannya: "Tidak, masih terlalu dini di musim ini untuk mengatakan itu. Akan sangat bagus jika kami bisa menang karena kami bisa unggul delapan poin, dan kami telah memenangi enam pertandingan liga sebelumnya.

"Pertandingan ini besar. Ini adalah pertandingan besar, entah dimainkan pada September atau Maret. Ini benar-benar pertandingan besar. Kami harus siap untuk pertandingan ini. Apakah kami harus memenangi pertandingan ini? Akan menyenangkan untuk menang; tidak akan bagus jika kami kalah. Itu akan menjadi tiga kekalahan beruntun, dan tentu saja, secara psikologis, itu akan menjadi pukulan."