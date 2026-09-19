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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

'Terlalu dini' - Martin O'Neill menolak pembicaraan soal laga yang wajib dimenangi jelang duel Old Firm krusial melawan Rangers

M. O'Neill
D. McInnes
Celtic vs Rangers
Celtic
Rangers
Premiership

Manajer Celtic Martin O'Neill menepis anggapan bahwa duel Scottish Premiership kontra Rangers pada Minggu adalah laga yang wajib dimenangi timnya. Meski memasuki derby itu setelah menelan kekalahan beruntun di ajang piala dan kompetisi Eropa, pelatih veteran tersebut yakin masih terlalu dini dalam musim ini untuk melihat hasil laga itu sebagai penentu musim.

  • Dua rival Glasgow berhadapan lagi

    Celtic bersiap menjamu rival sekota Rangers di Celtic Park hanya sepekan setelah tersingkir dari Piala Liga di Ibrox. Meski tim asuhan O'Neill mencatat rekor domestik sempurna dengan enam kemenangan liga beruntun, performa mereka tersendat setelah menelan kekalahan beruntun di ajang piala dan Liga Europa. Kemenangan akhir pekan ini akan membuat Celtic membuka keunggulan delapan poin atas Rangers yang berada di posisi kedua.

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    Pelatih Celtic meredamnya

    Menjelang laga tersebut, sang manajer menepis anggapan bahwa derby itu adalah laga wajib menang demi mempertahankan supremasi mereka di liga. Berbicara kepada media, O'Neill mengakui dampak psikologis dari potensi kekalahan ketiga secara beruntun sambil tetap pada pendiriannya: "Tidak, masih terlalu dini di musim ini untuk mengatakan itu. Akan sangat bagus jika kami bisa menang karena kami bisa unggul delapan poin, dan kami telah memenangi enam pertandingan liga sebelumnya.

    "Pertandingan ini besar. Ini adalah pertandingan besar, entah dimainkan pada September atau Maret. Ini benar-benar pertandingan besar. Kami harus siap untuk pertandingan ini. Apakah kami harus memenangi pertandingan ini? Akan menyenangkan untuk menang; tidak akan bagus jika kami kalah. Itu akan menjadi tiga kekalahan beruntun, dan tentu saja, secara psikologis, itu akan menjadi pukulan."

  • Manajer memikul sorotan yang kian besar

    Sorotan tajam mulai mengarah kepada O'Neill setelah kritik suporter atas pendekatan taktisnya dan sikap defensifnya dalam wawancara pascalaga belakangan ini. Menerima bahwa pertanyaan dari suporter dan para pengamat adalah bagian biasa dari pekerjaan ini, sang manajer mengatakan: "Itulah hakikat sepakbola. Saya kadang bisa sedikit mudah tersinggung.

    "Terkadang saya harus meminta maaf untuk itu. Yang saya katakan adalah bahwa kami tampaknya tidak dipertanyakan ketika kami memenangi pertandingan sepakbola. Tetapi semua orang berhak untuk bertanya. Pada akhirnya, saya bertanggung jawab atas pemilihan tim, saya bertanggung jawab atas taktik, dan tentu saja saya memang harus dipertanyakan."

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    Rangers memburu gelar ganda bersejarah

    Rangers punya peluang mencatat sejarah langka dengan meraih kemenangan beruntun atas Celtic dalam satu pekan yang sama, sebuah pencapaian yang sebelumnya hanya pernah terjadi dua kali pada 1960 dan 1998.

    Pelatih Rangers Derek McInnes juga bisa menyamai rekor Graeme Souness dengan memenangi dua derby Old Firm pertamanya sebagai pelatih. Meremehkan perdebatan taktik jelang laga tersebut, ia menyatakan: "Saya pikir terkadang taktik bisa sedikit terlalu dibesar-besarkan. Saya pikir biasanya Anda memenangi pertandingan lewat momen-momen individu dan performa para pemain yang benar-benar tinggi dan benar-benar kuat.

    "Anda tidak akan menang di Celtic Park kecuali semua orang bermain baik. Jadi, kami harus mencoba menghadirkan sesuatu yang serupa dan kembali mencari peningkatan itu."

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