Pelatih kepala Roma Gasperini telah mengonfirmasi bahwa Dybala dan Molina tidak akan bepergian ke Amerika Selatan untukpenampilan terakhir Messi bersama Argentina pekan ini. Penyerang legendaris itu dijadwalkan mengucapkan salam perpisahan definitif kepada panggung internasional dalam laga persahabatan melawan Benin pada Rabu, 7 Oktober.

Meski Dybala maupun Molina tidak dipanggil untuk jeda internasional saat ini, dua pemain Roma itu sempat berharap bisa menyaksikan momen emosional tersebut dari tribun. Keduanya memiliki ikatan yang kuat dengan Messi dan mengoleksi total 105 caps internasional di antara mereka.

Namun, Gasperini secara resmi telah memblokir perjalanan lintas Atlantik itu. Juru taktik asal Italia tersebut menegaskan bahwa sama sekali tidak ada cukup waktu bagi keduanya untuk melakukan perjalanan itu sebelum Roma kembali menjalani aksi domestik yang padat.