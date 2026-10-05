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'Terlalu dekat dengan pertandingan penting' - Mengapa Gian Piero Gasperini melarang Paulo Dybala dan Nahuel Molina menghadiri perpisahan Lionel Messi bersama Argentina
Gasperini membuat keputusan sulit di Roma
Pelatih kepala Roma Gasperini telah mengonfirmasi bahwa Dybala dan Molina tidak akan bepergian ke Amerika Selatan untukpenampilan terakhir Messi bersama Argentina pekan ini. Penyerang legendaris itu dijadwalkan mengucapkan salam perpisahan definitif kepada panggung internasional dalam laga persahabatan melawan Benin pada Rabu, 7 Oktober.
Meski Dybala maupun Molina tidak dipanggil untuk jeda internasional saat ini, dua pemain Roma itu sempat berharap bisa menyaksikan momen emosional tersebut dari tribun. Keduanya memiliki ikatan yang kuat dengan Messi dan mengoleksi total 105 caps internasional di antara mereka.
Namun, Gasperini secara resmi telah memblokir perjalanan lintas Atlantik itu. Juru taktik asal Italia tersebut menegaskan bahwa sama sekali tidak ada cukup waktu bagi keduanya untuk melakukan perjalanan itu sebelum Roma kembali menjalani aksi domestik yang padat.
- Getty Images
Jauh dari Argentina
Roma saat ini tengah bersiap untuk rangkaian pertandingan berat setelah jeda internasional, dimulai dengan duel krusial melawan Como pada hari Minggu. Setelah itu, mereka akan langsung menghadapi ujian besar melawan Real Madrid.
Gasperini menjelaskan keputusan logisnya itu dalam wawancara dengan Sky Sport Italia pada Senin, dengan menyoroti mimpi buruk logistik untuk mengirim dua pemain kunci menyeberangi dunia demi kunjungan seremonial.
"Kami terlalu dekat dengan pertandingan penting seperti laga kami pada hari Minggu [untuk membiarkan Dybala dan Molina terbang pergi-pulang ke Argentina]," kata Gasperini. "Argentina sangat jauh dari sini dan mengirim mereka ke sana berarti membuat mereka harus terbang selama berjam-jam begitu dekat dengan pertandingan, dan Roma memilih agar hal itu tidak terjadi."
Perpisahan emosional Argentina
Messi akhirnya akan menutup tirai karier internasional legendaris yang mencakup dua gelar Copa America, final Piala Dunia secara beruntun, dan kejayaan tertinggi di panggung global dalam satu dekade terakhir. Ia secara luas dianggap sebagai pesepakbola terhebat sepanjang masa. Gasperini pun cepat mengakui betapa besarnya warisan sang superstar.
"Perpisahan Messi akan emosional," aku Gasperini. "Secara pribadi, saya telah melihat banyak pemain bintang, awalnya sebagai pemain dan kemudian sebagai pelatih, tetapi sulit membayangkan ada yang mencapai apa yang telah diraih Lionel. Saya sedih melihat kariernya bersama Argentina berakhir."
Meski Dybala dan Molina absen, beberapa bintang Serie A akan hadir pada malam bersejarah itu. Kapten Inter Lautaro Martinez, winger Juventus Nico Gonzalez, dan ikon Como Nico Paz semuanya masuk skuad, bersama rekan setim mereka di Roma, Leonardo Balerdi, Matias Soule, dan Santiago Castro.
- Getty Images Sport
Roma fokus pada tugas-tugas penting klub
Saat rekan-rekan setim mereka di level internasional bersiap menghadapi laga melawan Benin, Dybala dan Molina harus tetap fokus pada komitmen klub mereka di Italia. Dybala telah absen dari skuad Argentina sejak 2024, sementara Molina saat ini menjalani skorsing menyusul tindakannya pada akhir final Piala Dunia 2026.
Roma berharap keberadaan dua bintang Amerika Selatan paling berpengalaman mereka di tempat latihan akan membuahkan hasil. Tim asuhan Gasperini sangat membutuhkan hasil positif melawan Como dan Madrid untuk membangun momentum penting.
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