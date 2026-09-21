Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Terlalu cepat! Liverpool belum membuka negosiasi kontrak dengan Alisson Becker saat sang kiper memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya
Negosiasi belum dimulai untuk kiper nomor satu Brasil
Liverpool berada dalam situasi ketidakpastian yang sudah tidak asing lagi saat salah satu bintang senior terpentingnya mendekati akhir masa baktinya. Alisson kini resmi memasuki tahun terakhir kontraknya. Dengan kiper asal Brasil itu akan berusia 34 tahun pada Oktober, petinggi di Anfield harus memutuskan apakah akan tetap berkomitmen kepada kiper nomor satu jangka panjang mereka atau mulai beralih ke era yang lebih muda di bawah mistar. Saat ini, ia dilaporkan menerima gaji mingguan sebesar £250.000, menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad, yang mencerminkan statusnya sebagai salah satu penampil elite dunia.
Jurnalis tepercaya James Pearce memberikan kabar yang menenangkan bagi para suporter yang berharap situasi ini segera mendapat kejelasan. Berbicara di podcast Walk On milik The Athletic, Pearce menjelaskan bahwa belum ada perkembangan terkait kontrak baru, dengan semua pihak tampaknya nyaman untuk menunggu. Sang reporter mengatakan: "Apakah dia masih akan ada di sini musim depan? Kami tidak tahu saat ini. Dari yang saya dengar, untuk semua pihak ini masih terlalu dini. Pembicaraan itu masih belum dilakukan."
- AFP
Bayang-bayang jendela prakontrak yang kian dekat
Meski suasana internal mungkin tenang, kalender menghadirkan tenggat waktu yang jelas bagi raksasa Merseyside itu. Saat ini, Alisson akan bebas bernegosiasi mengenai perjanjian pra-kontrak dengan klub di luar Inggris mulai Januari. Sebelumnya pada tahun ini, sang kiper dikaitkan dengan minat dari Juventus, dan meski rumor tersebut gagal berkembang menjadi transfer konkret, ancaman dari raksasa-raksasa Eropa yang mengincarnya tetap tinggi.
Para suporter wajar merasa cemas mengingat sejarah saga kontrak di klub tersebut, yang kerap berlarut-larut hingga pekan-pekan terakhir musim. Sang kiper kembali mengingatkan semua orang akan nilainya yang sangat besar akhir pekan lalu saat menang 1-0 di markas Bournemouth. Penyelamatan refleksnya yang luar biasa untuk menggagalkan Evanilson menjadi sorotan pertandingan.
Faktor Mamardashvili
Proses pengambilan keputusan Liverpool semakin rumit dengan kedatangan Giorgi Mamardashvili. Kiper timnas Georgia itu didatangkan dari Valencia tahun lalu, dan meski ia belum mengambil peran sebagai starter, ia dipandang sebagai suksesor alami bagi pemain Brasil tersebut.
Pearce menyoroti potensi konflik ini, dengan mencatat bahwa kontrak baru untuk sang veteran bisa menimbulkan efek domino pada sisa departemen penjaga gawang. Jurnalis itu menyatakan bahwa Mamardashvili tidak akan menerima terus menjadi pelapis untuk musim ketiga berturut-turut jika Alisson tetap menjadi pilihan utama yang tak terbantahkan.
- Getty
Ketidakpastian menyelimuti niat jangka panjang Alisson
Ada juga kemungkinan bahwa Alisson sendiri mungkin siap untuk tantangan baru setelah hampir satu dekade di Merseyside. Saat musim 2026-27 berakhir, ia akan telah menghabiskan sembilan tahun di klub itu, memenangi setiap trofi utama yang tersedia.
Pada akhirnya, beberapa bulan ke depan akan sangat krusial bagi klub untuk menghindari narasi yang mengganggu. Penilaian Pearce menunjukkan bahwa meski tidak ada kepanikan yang langsung terjadi, pendekatan "terlalu cepat" bisa dengan cepat berubah menjadi "terlalu terlambat" jika klub-klub lain mulai mengajukan pendekatan mereka pada Januari.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami