Terlalu cepat! Liverpool belum membuka negosiasi kontrak dengan Alisson Becker saat sang kiper memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya

Liverpool berada dalam situasi ketidakpastian yang sudah tidak asing lagi saat salah satu bintang senior terpentingnya mendekati akhir masa baktinya. Alisson kini resmi memasuki tahun terakhir kontraknya. Dengan kiper asal Brasil itu akan berusia 34 tahun pada Oktober, petinggi di Anfield harus memutuskan apakah akan tetap berkomitmen kepada kiper nomor satu jangka panjang mereka atau mulai beralih ke era yang lebih muda di bawah mistar. Saat ini, ia dilaporkan menerima gaji mingguan sebesar £250.000, menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad, yang mencerminkan statusnya sebagai salah satu penampil elite dunia.

Jurnalis tepercaya James Pearce memberikan kabar yang menenangkan bagi para suporter yang berharap situasi ini segera mendapat kejelasan. Berbicara di podcast Walk On milik The Athletic, Pearce menjelaskan bahwa belum ada perkembangan terkait kontrak baru, dengan semua pihak tampaknya nyaman untuk menunggu. Sang reporter mengatakan: "Apakah dia masih akan ada di sini musim depan? Kami tidak tahu saat ini. Dari yang saya dengar, untuk semua pihak ini masih terlalu dini. Pembicaraan itu masih belum dilakukan."