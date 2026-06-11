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‘Terlalu berisiko’ - Kegagalan di Chelsea membuat Liam Rosenior tersingkir dari persaingan untuk posisi di Liga Premier, sementara mantan bintang Fulham itu mengungkapkan harapannya terhadap Frank Lampard
Fulham membutuhkan manajer baru setelah Silva hengkang
Sebuah posisi penting di Craven Cottage kini kosong setelah Marco Silva memutuskan untuk mundur saat kontraknya berakhir. Pelatih asal Portugal ini mengakhiri masa jabatannya yang produktif selama lima tahun bersama Fulham.
Dia memimpin tim promosi dari Championship, sebelum mengukuhkan The Cottagers sebagai tim papan atas - dengan meraih 100 kemenangan dari 229 pertandingan yang dipimpinnya. Kini, posisi tersebut harus diisi oleh sosok yang mumpuni, dengan beberapa kandidat dilaporkan sedang dalam pertimbangan.
Rosenior adalah salah satu nama yang masuk dalam daftar, karena dia sedang tidak bekerja. Setelah popularitasnya melonjak selama bertugas di Hull City dan Strasbourg, masa jabatannya yang kurang berkesan di Stamford Bridge hanya berlangsung selama 23 pertandingan dalam waktu tiga setengah bulan.
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Apakah mantan pemain Fulham, Rosenior, akan kembali ke Craven Cottage?
Hubungannya dengan Fulham sudah terjalin sejak masa-masa ia masih aktif bermain, setelah empat tahun membela klub tersebut, tetapi apakah itu cukup untuk membenarkan tawaran kembali ke lingkungan yang sudah dikenalnya yang kini diajukan?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Murphy, mantan gelandang The Cottagers - yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas kerja sama dengan NetBet sports betting - mengatakan: “Saya pikir dia akan langsung menerima tawaran itu. Saya pikir itu akan menjadi pekerjaan yang luar biasa baginya.
“Saya tidak berpikir itu akan terjadi. Saya pikir Fulham akan melihatnya sebagai risiko yang terlalu besar karena pada akhirnya masa jabatannya di Chelsea, meskipun dimulai dengan baik, berakhir dengan kegagalan. Fulham tidak, meskipun mereka telah tampil brilian di bawah Marco Silva dan mengamankan tempat mereka di Premier League dengan nyaman, seperti tim papan atas yang bermain sepak bola bagus, saya pikir itu risiko yang terlalu besar bagi klub untuk diambil.
“Saya pikir mereka akan memilih seseorang yang lebih berpengalaman di level itu. Saya pikir Thomas Frank sudah mengesampingkan dirinya sendiri dari persaingan itu, tapi saya masih yakin ada cukup banyak pelatih di luar sana yang memiliki pengalaman lebih di Premier League daripada Rosenior — terlepas dari hubungan antara klub.”
Legenda Chelsea, Lampard, diminati banyak pihak setelah keberhasilan promosi bersama Coventry
Mantan manajer Chelsea lainnya, yakni legenda The Blues, Lampard, juga dikabarkan masuk dalam radar perekrutan Fulham. Reputasinya di kalangan pelatih telah pulih kembali di Coventry—setelah The Sky Blues berhasil kembali ke Liga Premier untuk pertama kalinya dalam 25 tahun.
Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan di sana, tetapi apakah pria berusia 47 tahun itu bisa dibujuk untuk pindah sebelum menghadapi berbagai tantangan hidup di liga utama di West Midlands?
Murphy mengatakan saat ditanya soal itu: “Saya bisa memahami jika klub lain mencoba merekrutnya. Apa yang dia lakukan di Coventry sungguh luar biasa dalam waktu singkat. Cara mereka bermain sepak bola, dia telah meningkatkan kualitas pemain, sangat paham Premier League, dan pernah melatih di Premier League bersama Everton dan Chelsea.
“Saya hanya tidak bisa membayangkan, setelah dia berhasil membawa tim itu promosi dan mendapatkan dukungan penuh dari para penggemar, mengapa... Yah, selalu ada alasan—keamanan, keuangan, banyak alasan bagi manajer dan pemain untuk pindah. Kita semua tahu itu. Saya bisa mengerti jika Fulham mencoba, tapi saya akan terkejut jika loyalitas Frank tidak membuatnya tetap di sana, hanya untuk mencoba sekali lagi di Coventry dan berusaha mempertahankan mereka di Premier League.
“Jika dia berhasil mempertahankan mereka di liga, sedikit seperti Sunderland tahun ini, itu akan menjadi prestasi luar biasa dengan anggaran yang mereka miliki. Mereka tidak bolak-balik antara Premier League dan Championship. Mereka tidak memiliki skuad penuh pemain Premier League atau setengah Premier League. Saya pikir dia akan menyelesaikan tantangan ini. Meskipun, sebagian dari saya akan senang jika Fulham mendapatkannya. Maaf, para penggemar Coventry.”
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Manajer Fulham berikutnya: Siapa yang akan ditunjuk oleh The Cottagers?
Meskipun Lampard mungkin sulit direbut dari tim pendatang baru Liga Premier, pasar taruhan menunjukkan bahwa Fulham mungkin lebih beruntung dengan Kieran McKenna. Ia telah membawa Ipswich kembali ke kasta tertinggi setelah beberapa kali naik-turun di divisi kedua.
Waktu masih berpihak pada The Cottagers untuk saat ini dalam hal mencari pelatih kepala baru, tetapi mereka ingin segera mendapatkan seseorang - mengingat jendela transfer musim panas akan dibuka pada 15 Juni, empat hari sebelum jadwal pertandingan musim 2026-27 diumumkan.