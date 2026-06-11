Hubungannya dengan Fulham sudah terjalin sejak masa-masa ia masih aktif bermain, setelah empat tahun membela klub tersebut, tetapi apakah itu cukup untuk membenarkan tawaran kembali ke lingkungan yang sudah dikenalnya yang kini diajukan?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Murphy, mantan gelandang The Cottagers - yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas kerja sama dengan NetBet sports betting - mengatakan: “Saya pikir dia akan langsung menerima tawaran itu. Saya pikir itu akan menjadi pekerjaan yang luar biasa baginya.

“Saya tidak berpikir itu akan terjadi. Saya pikir Fulham akan melihatnya sebagai risiko yang terlalu besar karena pada akhirnya masa jabatannya di Chelsea, meskipun dimulai dengan baik, berakhir dengan kegagalan. Fulham tidak, meskipun mereka telah tampil brilian di bawah Marco Silva dan mengamankan tempat mereka di Premier League dengan nyaman, seperti tim papan atas yang bermain sepak bola bagus, saya pikir itu risiko yang terlalu besar bagi klub untuk diambil.

“Saya pikir mereka akan memilih seseorang yang lebih berpengalaman di level itu. Saya pikir Thomas Frank sudah mengesampingkan dirinya sendiri dari persaingan itu, tapi saya masih yakin ada cukup banyak pelatih di luar sana yang memiliki pengalaman lebih di Premier League daripada Rosenior — terlepas dari hubungan antara klub.”