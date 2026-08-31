Ditanya soal bagaimana Anderson memberikan nilai sepadan dengan uang yang dikeluarkan, mantan gelandang City Hamann, saat berbicara atas dukungan ToonieBet, mengatakan kepada GOAL: “Ini soal penawaran dan permintaan, bukan? Jadi, jika seseorang tersedia, jelas dia punya nilai, dia bermain bagus untuk England di Piala Dunia, bermain bagus untuk Forest.

“Lalu mungkin ada dua, tiga, empat klub yang tertarik pada jasanya dan kemudian siapa yang membayar uang paling banyak, dia yang akan mendapatkannya. Apakah itu layak? Yah, saya rasa kita sudah lama melewati titik di mana kita bisa menghubungkan diri dengan angka-angka dan jumlah uang yang dibayarkan.

“Tetapi yang harus kita hargai adalah Rodri menjadi Pemain Terbaik Dunia, dan mungkin melakukannya lagi musim ini. Dia adalah pemenang Liga Champions, sekarang juga pemenang Piala Dunia. Dan kita tahu betapa pentingnya posisi itu karena bukan hanya menjaga penguasaan bola, tetapi juga mengatur. Karena setengah yard ke kiri atau ke kanan, Anda tidak bisa memberi informasi kepada pemain di sekitar Anda, dan itu membuat perbedaan yang sangat besar.

“Dan dia harus menunjukkan bahwa dia melakukannya untuk Forest, dia melakukannya sampai batas tertentu untuk England, meskipun ada Declan Rice di sebelahnya. Sekarang dia harus menunjukkan bahwa dia bisa melakukannya untuk Manchester City. Dan apakah itu terlalu banyak uang? Ya, bagi saya, iya. Pada saat yang sama, jika dia bisa mendekati level yang ditunjukkan Rodri dalam beberapa tahun terakhir, maka itu mungkin uang yang dibelanjakan dengan baik.”