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‘Terlalu banyak uang’ - Bagaimana Elliot Anderson membenarkan biaya transfer £116 juta? Gelandang Manchester City dan England itu diberi tantangan bertema Rodri
Label harga sembilan digit membebani Anderson
Anderson menjadi pemain Britania termahal dalam sejarah ketika menukar masa baktinya yang produktif di Nottingham Forest dengan awal baru di Etihad Stadium. Rekor itu sejak saat itu diambil alih oleh sesama bintang Inggris, Morgan Rogers, setelah kepindahannya dari Aston Villa ke Chelsea.
Meski satu beban telah terangkat dari pundak Anderson, pemain asal North East itu mendapati dirinya kini memikul jauh lebih banyak. Kepindahan apa pun ke Manchester akan membuat penampilan berada di bawah sorotan paling terang.
Ketika biaya transfer bernilai sembilan digit ikut diperhitungkan, maka setiap penampilan akan dibedah secara sangat rinci. Anderson tidak menghindari tantangan itu, dengan pemain 23 tahun tersebut, yang menikmati kenaikan pesat hingga menonjol di Premier League dan Piala Dunia, yakin bahwa ia bisa membuktikan nilainya.
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Bagaimana nilai Anderson bagi Manchester City akan diukur?
Namun, ia adalah gelandang perebut bola dan pengalir bola, bukan gelandang kreatif nomor 10. Mereka yang punya insting lebih menyerang bisa dengan mudah dinilai dari gol dan assist. Sementara itu, para bek dan kiper menganggap nirbobol sebagai tolok ukur terbesar mereka.
Karena Anderson kerap bekerja tanpa banyak sorotan, terkadang luput dari perhatian, bagaimana ia bisa memberikan imbal hasil yang terukur atas investasi besar City? Mengisi kekosongan yang ditinggalkan kepergian Rodri akan sangat membantu menghapus keraguan, mengingat ada sepatu peraih Ballon d'Or dan pemenang Piala Dunia yang harus diisi di Etihad.
Anderson mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemenang Ballon d'Or, Rodri
Ditanya soal bagaimana Anderson memberikan nilai sepadan dengan uang yang dikeluarkan, mantan gelandang City Hamann, saat berbicara atas dukungan ToonieBet, mengatakan kepada GOAL: “Ini soal penawaran dan permintaan, bukan? Jadi, jika seseorang tersedia, jelas dia punya nilai, dia bermain bagus untuk England di Piala Dunia, bermain bagus untuk Forest.
“Lalu mungkin ada dua, tiga, empat klub yang tertarik pada jasanya dan kemudian siapa yang membayar uang paling banyak, dia yang akan mendapatkannya. Apakah itu layak? Yah, saya rasa kita sudah lama melewati titik di mana kita bisa menghubungkan diri dengan angka-angka dan jumlah uang yang dibayarkan.
“Tetapi yang harus kita hargai adalah Rodri menjadi Pemain Terbaik Dunia, dan mungkin melakukannya lagi musim ini. Dia adalah pemenang Liga Champions, sekarang juga pemenang Piala Dunia. Dan kita tahu betapa pentingnya posisi itu karena bukan hanya menjaga penguasaan bola, tetapi juga mengatur. Karena setengah yard ke kiri atau ke kanan, Anda tidak bisa memberi informasi kepada pemain di sekitar Anda, dan itu membuat perbedaan yang sangat besar.
“Dan dia harus menunjukkan bahwa dia melakukannya untuk Forest, dia melakukannya sampai batas tertentu untuk England, meskipun ada Declan Rice di sebelahnya. Sekarang dia harus menunjukkan bahwa dia bisa melakukannya untuk Manchester City. Dan apakah itu terlalu banyak uang? Ya, bagi saya, iya. Pada saat yang sama, jika dia bisa mendekati level yang ditunjukkan Rodri dalam beberapa tahun terakhir, maka itu mungkin uang yang dibelanjakan dengan baik.”
- Getty
Man City 2026-27: Dua kemenangan & Coventry berikutnya
Anderson menandatangani kontrak lima tahun hingga 2031 saat menuju Manchester, dengan klausul yang mencakup opsi perpanjangan 12 bulan lagi. City dengan senang hati akan mengaktifkan klausul itu, atau membahas perpanjangan, jika bintang Inggris tersebut bersinar dalam tim peraih trofi.
Manchester City, dengan Enzo Maresca menggantikan Pep Guardiola di kursi pelatih, menikmati start tanpa cela pada kampanye 2026-27 mereka. Kemenangan atas Bournemouth dan Crystal Palace membuat mereka berada di puncak klasemen, dengan laga kandang melawan Coventry yang baru promosi, yang dilatih mantan bintang Chelsea Frank Lampard, menjadi agenda berikutnya.
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