Ditanya soal bagaimana Anderson memberi nilai sepadan dengan uang yang dikeluarkan, mantan gelandang City Hamann, berbicara atas kerja sama dengan BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Ini soal penawaran dan permintaan, bukan? Jadi, kalau seseorang ada di sana, jelas dia punya nilai, dia bermain bagus untuk Inggris di Piala Dunia, bermain bagus untuk Forest.

“Lalu mungkin ada dua, tiga, empat klub yang tertarik pada jasanya, dan kemudian siapa yang membayar uang paling banyak, akan mendapatkannya. Apakah itu pantas? Yah, saya rasa kita sudah jauh melewati titik di mana kita bisa mengaitkan diri dengan angka-angka dan jumlah uang yang dibayarkan.

“Tapi yang harus kita hargai adalah Rodri menjadi Pemain Sepak Bola Dunia Terbaik, dan mungkin melakukannya lagi musim ini. Dia pemenang Liga Champions, dia pemenang Piala Dunia sekarang. Dan kita tahu betapa pentingnya posisi itu karena bukan hanya menjaga penguasaan bola, tetapi juga mengatur. Karena setengah yard ke kiri atau ke kanan, Anda tidak bisa memberi informasi kepada para pemain di sekitar Anda, dan itu membuat perbedaan yang sangat besar.

“Dan dia harus menunjukkan bahwa dia melakukannya untuk Forest, dia melakukannya sampai batas tertentu untuk Inggris, meskipun dia bermain di sebelah Declan Rice. Sekarang dia harus menunjukkan bahwa dia bisa melakukannya untuk Manchester City. Dan apakah itu terlalu banyak uang? Ya, bagi saya, iya. Pada saat yang sama, jika dia bisa mendekati level Rodri dalam beberapa tahun terakhir, maka itu mungkin uang yang dibelanjakan dengan baik.”