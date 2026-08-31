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'Terlalu banyak uang' - Bagaimana Elliot Anderson membenarkan biaya transfer £116 juta? Gelandang Manchester City & England diberi tantangan bertema Rodri
Label harga sembilan digit membayangi Anderson
Anderson menjadi pemain Inggris termahal dalam sejarah ketika menukar masa yang produktif di Nottingham Forest dengan awal baru di Etihad Stadium. Rekor itu sejak saat itu telah diambil alih oleh sesama bintang Inggris Morgan Rogers, setelah kepindahannya dari Aston Villa ke Chelsea.
Meski satu beban telah terangkat dari pundak Anderson, pemain asal North East itu kini mendapati dirinya memikul jauh lebih banyak tekanan. Kepindahan apa pun ke Manchester akan membuat penampilan berada di bawah sorotan paling terang.
Ketika biaya transfer sembilan digit dimasukkan ke dalam perhitungan, maka setiap penampilan akan dibedah secara sangat rinci. Anderson tidak menghindar dari tantangan itu, dengan pemain 23 tahun tersebut, yang menikmati lonjakan pesat menuju sorotan Premier League dan Piala Dunia, yakin bahwa ia bisa membuktikan nilainya.
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Bagaimana nilai Anderson bagi Manchester City akan diukur?
Namun, dia adalah gelandang perebut bola dan pengalir bola, bukan gelandang kreatif No.10. Mereka yang memiliki naluri menyerang lebih besar dapat dengan mudah dinilai dari gol dan assist. Sementara itu, para bek dan penjaga gawang menganggap clean sheet sebagai tolok ukur terbesar mereka.
Karena Anderson kerap bekerja tanpa banyak sorotan, terkadang luput dari perhatian, bagaimana ia memberikan hasil yang terukur atas investasi besar City? Mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Rodri akan sangat membantu menghapus keraguan, karena ada sepatu besar milik pemenang Ballon d'Or dan Piala Dunia yang harus diisi di Etihad.
Anderson mengisi sepatu pemenang Ballon d'Or, Rodri
Ditanya soal bagaimana Anderson memberi nilai sepadan dengan uang yang dikeluarkan, mantan gelandang City Hamann, berbicara atas kerja sama dengan BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Ini soal penawaran dan permintaan, bukan? Jadi, kalau seseorang ada di sana, jelas dia punya nilai, dia bermain bagus untuk Inggris di Piala Dunia, bermain bagus untuk Forest.
“Lalu mungkin ada dua, tiga, empat klub yang tertarik pada jasanya, dan kemudian siapa yang membayar uang paling banyak, akan mendapatkannya. Apakah itu pantas? Yah, saya rasa kita sudah jauh melewati titik di mana kita bisa mengaitkan diri dengan angka-angka dan jumlah uang yang dibayarkan.
“Tapi yang harus kita hargai adalah Rodri menjadi Pemain Sepak Bola Dunia Terbaik, dan mungkin melakukannya lagi musim ini. Dia pemenang Liga Champions, dia pemenang Piala Dunia sekarang. Dan kita tahu betapa pentingnya posisi itu karena bukan hanya menjaga penguasaan bola, tetapi juga mengatur. Karena setengah yard ke kiri atau ke kanan, Anda tidak bisa memberi informasi kepada para pemain di sekitar Anda, dan itu membuat perbedaan yang sangat besar.
“Dan dia harus menunjukkan bahwa dia melakukannya untuk Forest, dia melakukannya sampai batas tertentu untuk Inggris, meskipun dia bermain di sebelah Declan Rice. Sekarang dia harus menunjukkan bahwa dia bisa melakukannya untuk Manchester City. Dan apakah itu terlalu banyak uang? Ya, bagi saya, iya. Pada saat yang sama, jika dia bisa mendekati level Rodri dalam beberapa tahun terakhir, maka itu mungkin uang yang dibelanjakan dengan baik.”
- Getty
Manchester City 2026-27: Dua kemenangan & Coventry selanjutnya
Anderson menandatangani kontrak lima tahun hingga 2031 saat menuju Manchester, dengan kesepakatan tersebut mencakup opsi perpanjangan 12 bulan lagi. City dengan senang hati akan mengaktifkan klausul itu, atau membahas perpanjangan, jika bintang Inggris tersebut tampil gemilang dalam tim peraih trofi.
Manchester City, dengan Enzo Maresca menggantikan Pep Guardiola di kursi pelatih, menikmati start sempurna pada kampanye 2026-27. Kemenangan atas Bournemouth dan Crystal Palace membuat mereka berada di puncak klasemen, dengan laga kandang melawan tim promosi Coventry, yang ditangani mantan bintang Chelsea Frank Lampard, menjadi agenda berikutnya.
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