AFP
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'Terlalu banyak gol!' - Enzo Maresca mengamuk meski Manchester City menang 5-3 saat pemuncak klasemen Premier League itu selamat dari ancaman Sunderland
Maresca meluapkan frustrasi atas rapuhnya lini pertahanan
Ketika Stadion Etihad disuguhi thriller delapan gol, manajer Manchester City Maresca sama sekali tidak dalam suasana hati untuk merayakan sifat kacau dari kemenangan 5-3 timnya atas Sunderland. Hasil itu memastikan City tetap menjadi satu-satunya tim di kasta teratas dengan rekor 100 persen setelah lima pertandingan, tetapi cara mereka kebobolan tiga kali dari tim promosi itu membuat juru taktik asal Italia tersebut tampak jelas frustrasi saat menjalani kewajiban media seusai laga.
Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir, bos City itu menjelaskan perasaannya terkait skor tersebut. "Terlalu banyak gol, terlalu banyak gol! Saya lebih suka [menang] 1-0, jauh lebih baik," aku Maresca, menegaskan preferensinya pada soliditas pertahanan ketimbang flamboyansi serangan. "Sejujurnya, saya lebih memilih menang 1-0 daripada 5-3, tetapi saya memang mengharapkan pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu seberapa bagus mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif, saat menguasai bola mereka punya senjata yang berbeda-beda, Brobbey adalah contohnya [untuk itu]. Kami menemukan cara untuk memenangkan pertandingan."
- Getty Images Sport
Mimpi buruk taktis bagi bos City
Pertandingan ini ditentukan oleh ketidakmampuan City menjaga Sunderland tetap pada jarak aman, meski sempat unggul dalam beberapa kesempatan sepanjang laga. Antoine Semenyo menjadi penampil paling menonjol bagi tuan rumah, mencetak dua gol untuk memimpin serangan, sementara Enzo Fernandez dan Rayan Cherki juga turut menambah gol. Namun, hat-trick sensasional Brian Brobbey untuk Sunderland mengekspos retakan besar di lini belakang City.
Maresca secara khusus sangat keras mengkritik cara timnya menghadiahkan gol kepada lawan, dengan menyoroti kurangnya konsentrasi dalam situasi bola mati. "Dua dari tiga gol yang kami kebobolan terlalu mudah; gol kedua datang dari tendangan bebas cepat [Granit] Xhaka dan itu tidak boleh terjadi. Gol ketiga datang dari tendangan bebas lainnya. Terlalu mudah, kami memberi lebih banyak peluang, tetapi kami juga mencetak lima gol dan seharusnya mungkin bisa mencetak dua atau tiga gol lagi," jelas sang manajer.
Sunderland terbukti menjadi ujian pamungkas
Terlepas dari kesalahan-kesalahan di lini belakang, Maresca menemukan beberapa hal positif dari cara para pemainnya menangani tuntutan fisik dalam pertandingan tersebut. Tekanan intensitas tinggi Sunderland dan ancaman mereka dalam duel udara menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan pertarungan taktis yang dihadapi Manchester City pada awal musim ini.
"Secara keseluruhan performa para pemain #ManCity bagus, dan saya juga menyukainya karena hari ini mereka perlu menghadapi berbagai macam hal; bola kedua, duel, hal-hal seperti ini," kata Maresca, seraya mengakui daya juang yang ditunjukkan skuadnya. Pria asal Italia itu juga menyoroti kualitas lawan sebagai faktor dalam kesulitan yang mereka hadapi. "Saya memperkirakan laga yang sangat sulit, saya tahu betapa bagus mereka; saat tidak menguasai bola mereka agresif, saat menguasai bola mereka punya senjata yang berbeda-beda, bola mati, [Brian] Brobbey."
- Getty Images Sport
Awal sempurna terus berlanjut meski sempat mendapat ancaman
Kemenangan ini menandai tonggak penting bagi Maresca, yang berhasil melewati bulan pertama musim ini tanpa kehilangan satu poin pun. Dengan meraih kemenangan kelima secara beruntun, Maresca menjadi manajer keenam dalam sejarah yang memenangi lima laga pertamanya di Premier League bersama klub baru.
Manchester City kini memasuki jeda internasional dengan keunggulan tiga poin atas para pesaing terdekatnya, memberi staf pelatih waktu untuk menganalisis kekurangan di lini belakang yang terlihat di Etihad. Dengan lawatan ke Anfield untuk menghadapi Liverpool dan bentrokan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain yang sudah menanti, kebutuhan akan "kemenangan 1-0" yang didambakan Maresca akan menjadi semakin penting.
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