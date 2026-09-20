'Terlalu banyak gol!' - Enzo Maresca mengamuk meski Manchester City menang 5-3 saat pemuncak klasemen Premier League itu selamat dari ancaman Sunderland

Ketika Stadion Etihad disuguhi thriller delapan gol, manajer Manchester City Maresca sama sekali tidak dalam suasana hati untuk merayakan sifat kacau dari kemenangan 5-3 timnya atas Sunderland. Hasil itu memastikan City tetap menjadi satu-satunya tim di kasta teratas dengan rekor 100 persen setelah lima pertandingan, tetapi cara mereka kebobolan tiga kali dari tim promosi itu membuat juru taktik asal Italia tersebut tampak jelas frustrasi saat menjalani kewajiban media seusai laga.

Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir, bos City itu menjelaskan perasaannya terkait skor tersebut. "Terlalu banyak gol, terlalu banyak gol! Saya lebih suka [menang] 1-0, jauh lebih baik," aku Maresca, menegaskan preferensinya pada soliditas pertahanan ketimbang flamboyansi serangan. "Sejujurnya, saya lebih memilih menang 1-0 daripada 5-3, tetapi saya memang mengharapkan pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu seberapa bagus mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif, saat menguasai bola mereka punya senjata yang berbeda-beda, Brobbey adalah contohnya [untuk itu]. Kami menemukan cara untuk memenangkan pertandingan."