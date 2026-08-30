Berbicara kepada TNT Sports, mantan kapten Liverpool Gerrard tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap sisi rapuh tim ini. Ia menyarankan bahwa Iraola harus mengubah secara fundamental pendekatan fisik timnya jika mereka ingin tetap kompetitif di level tertinggi.

"Saya pikir tim Liverpool ini sedikit terlalu baik," ujar Gerrard. "Mereka kekurangan sosok penghancur. Mereka tidak banyak melakukan tekel atau memenangi banyak duel. Mereka adalah tim yang baik. Itulah perkembangan berikutnya bagi manajer ini untuk mengubah tim ini. Mereka harus lebih fisik dan agresif.

"Pekan lalu, mereka akan memenangkan pertandingan itu jika mereka lebih siap untuk duel, lebih siap untuk tekel, ada orang-orang yang mau mengambil kartu kuning, orang-orang yang lebih jahat, lebih tidak menyenangkan untuk dilawan. Terkadang Anda memenangkan pertandingan dengan cara yang berbeda."

Ikon Liverpool itu juga memperingatkan bahwa hanya mengandalkan kemampuan teknis akan membuat mereka gagal meraih trofi. "Mereka punya banyak pemain teknis yang bagus, banyak talenta top, tetapi mereka kurang punya sisi ganas, dan itulah yang harus dimasukkan manajer ke dalam tim ini," tambahnya. "Jika tidak, ketika hadiah-hadiah besar diperebutkan pada momen-momen penting musim ini, Liverpool tidak akan ada di sana."



