Getty Images Sport
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'Terlalu baik!' - Steven Gerrard menuntut Liverpool menambahkan 'sisi garang' ke dalam skuad saat legenda The Reds itu mengkritik sisi lembut Andoni Iraola setelah hasil imbang melawan Nottingham Forest
- Imagn
Liverpool terpeleset lagi
Liverpool kehilangan poin untuk akhir pekan kedua secara beruntun setelah susah payah meraih hasil imbang 2-2 yang sengit melawan Nottingham Forest. Meski mendominasi penguasaan bola dengan 69 persen, tim asuhan Iraola hanya mampu mencatatkan empat tembakan tepat sasaran dan terus kesulitan menghadapi fisik tim tamu di seluruh area lapangan.
Tuan rumah harus dua kali bangkit dari ketertinggalan dalam pertandingan ini. Dan Ndoye membuka skor untuk Forest pada menit ke-24 setelah menyambar bola lambung, sebelum Morgan Gibbs-White mengeksekusi penalti pada babak kedua menyusul pelanggaran Alisson terhadap Neco Williams. Liverpool pada akhirnya mengandalkan umpan silang brilian Cody Gakpo untuk menciptakan gol bagi Alexander Isak, ditambah penyelesaian tajam dari Victor Munoz, guna menyelamatkan satu poin.
- Getty Images Sport
Gerrard menyerukan perekrutan seorang 'destroyer'
Berbicara kepada TNT Sports, mantan kapten Liverpool Gerrard tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap sisi rapuh tim ini. Ia menyarankan bahwa Iraola harus mengubah secara fundamental pendekatan fisik timnya jika mereka ingin tetap kompetitif di level tertinggi.
"Saya pikir tim Liverpool ini sedikit terlalu baik," ujar Gerrard. "Mereka kekurangan sosok penghancur. Mereka tidak banyak melakukan tekel atau memenangi banyak duel. Mereka adalah tim yang baik. Itulah perkembangan berikutnya bagi manajer ini untuk mengubah tim ini. Mereka harus lebih fisik dan agresif.
"Pekan lalu, mereka akan memenangkan pertandingan itu jika mereka lebih siap untuk duel, lebih siap untuk tekel, ada orang-orang yang mau mengambil kartu kuning, orang-orang yang lebih jahat, lebih tidak menyenangkan untuk dilawan. Terkadang Anda memenangkan pertandingan dengan cara yang berbeda."
Ikon Liverpool itu juga memperingatkan bahwa hanya mengandalkan kemampuan teknis akan membuat mereka gagal meraih trofi. "Mereka punya banyak pemain teknis yang bagus, banyak talenta top, tetapi mereka kurang punya sisi ganas, dan itulah yang harus dimasukkan manajer ke dalam tim ini," tambahnya. "Jika tidak, ketika hadiah-hadiah besar diperebutkan pada momen-momen penting musim ini, Liverpool tidak akan ada di sana."
Frustrasi di pinggir lapangan memuncak
Terlepas dari minimnya agresivitas mereka di atas lapangan, sore Liverpool juga diwarnai kerentanan taktis yang sudah familiar karena mereka berulang kali terekspos oleh serangan balik. Namun, Iraola mengarahkan frustrasinya setelah pertandingan kepada perangkat laga, dengan menyoroti keputusan penalti yang kontroversial dan penundaan pergantian pemain yang aneh yang melibatkan ofisial keempat Tim Robinson.
"Untuk penalti itu, situasinya sudah selesai ketika kontak itu terlihat. Dan itu bukan kontak yang agresif," kata Iraola. "Namun, lebih dari itu kami mengeluhkan soal pergantian pemain. Kami harus menunggu sekitar tiga menit.
"Dia mengalami masalah dengan papan itu, saya tidak tahu apakah itu tidak berfungsi, tetapi kami jelas ingin melakukan pergantian pemain pada dua atau tiga penghentian terakhir sebelum gol itu."
Ia menambahkan: "Seorang ofisial keempat profesional tidak bisa memakan waktu tiga menit. Kami sudah memberinya informasi pergantian pemain dua atau tiga menit sebelumnya. Saya sudah marah karena pada penghentian sebelumnya kami tidak bisa melakukan pergantian pemain dan kemudian sebelum lemparan ke dalam saya pikir kami bisa melakukannya."
Gerrard menepis keluhan sang manajer sebagai pengalihan isu, dengan mengatakan: "Anda bisa memahami frustrasinya, pada zaman seperti sekarang, dengan semua teknologi yang ada, tidak seharusnya butuh tiga menit untuk melakukan tiga pergantian pemain. Namun, saya pikir itu masalah kecil dibandingkan masalah keseluruhannya karena itu adalah gol yang sebenarnya bisa dihindari."
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Iraola harus menemukan solusi
Iraola menghadapi tantangan yang kian besar untuk menanamkan ketangguhan bertahan yang masih kurang ke dalam skuadnya. Dengan lawan kini sangat menyadari kerentanan Liverpool terhadap serangan balik dan keengganan mereka terlibat dalam duel fisik, sang manajer harus segera menemukan keseimbangan antara dominasi teknis dan ketahanan taktis agar musim mereka tetap berada di jalurnya.
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