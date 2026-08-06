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'Terlalu bagus untuk Turki!' - Jamie Carragher kecam Mohamed Salah karena bergabung dengan Trabzonspor setelah hengkang dari Liverpool
Carragher pertanyakan pilihan karier Salah
Salah disambut ribuan suporter yang histeris setelah mendarat di Turki, tetapi Carragher meyakini superstar Mesir itu telah membuat kesalahan besar dalam perjalanan kariernya. Salah siap menyetujui kontrak berdurasi dua tahun untuk bergabung dengan klub Super Lig Turki Trabzonspor, meski ada minat lama dari Saudi Pro League dan berbagai klub elite Eropa.
- Getty
Carragher mengklaim Salah 'terlalu bagus' untuk Turki
Berbicara kepada Football Ramble, mantan bek Liverpool itu mengungkapkan keterkejutannya karena sang winger memilih pindah dari lima liga besar tradisional. "Saya tidak pernah percaya dia akan pergi ke Saudi, karena pertama, dia terlalu bagus untuk itu. Saya pikir dia bisa bermain di Serie A. Turki bagi saya terasa satu level terlalu rendah," katanya.
Meski Trabzonspor berhasil mengamankan transfer besar, Carragher kecewa karena Salah tidak mengikuti cetak biru Cristiano Ronaldo dengan tetap berada di klub yang "bergengsi". Carragher mengakui ia memperkirakan pemain berusia 34 tahun itu akan berlabuh di institusi bersejarah di Italia, alih-alih pindah ke Trabzon, yang finis di posisi ketiga Super Lig musim lalu.
"Saya yakin dia akan berakhir di AC Milan atau Juventus atau tempat seperti itu, mungkin gajinya menjadi masalah," tambah Carragher. "Saya tidak mengenalnya, jelas saya tidak pernah berbicara dengannya. Tapi dia seperti Ronaldo, dia sangat termotivasi, angkanya sangat berarti baginya. Menurut saya, dia masih bisa melakukan ini di Turki, omong-omong, tetapi saya kira dia ingin bermain di klub yang benar-benar bergengsi."
Ambisi versus tuntutan gaji
Inti kritik Carragher terletak pada keyakinan bahwa Salah mengorbankan visibilitas dan persaingan level tinggi demi bayaran besar di liga yang tidak terlalu menuntut. Untuk memuluskan kepindahan itu, klub Turki tersebut dilaporkan menyusun paket menggiurkan senilai €17 juta per tahun.
Meski Trabzonspor akan bersaing di Liga Europa musim depan, Carragher menegaskan bahwa rutinitas keras sehari-hari di liga Turki berada di bawah level pemain yang baru saja meninggalkan kontrak senilai £400.000 per pekan di Liverpool.
"Jelas tuntutan gajinya membuat beberapa pihak mundur, tetapi saya pikir dia mungkin bisa sedikit menurunkan tuntutan itu agar bisa mendapatkan klub yang lebih baik," lanjut Carragher. "Pergi ke AC Milan atau Juventus atau siapa pun itu, bermain di San Siro, tetap bermain dalam laga-laga besar, tetap bermain di Eropa. Turki rasanya seperti... saya hanya berpikir dia lebih baik dari itu."
- AFP
Babak baru di Trabzon
Terlepas dari kritik tersebut, Salah tampak sepenuhnya berkomitmen pada petualangan barunya di utara Turki, tempat ia akan bereuni dengan mantan bintang Premier League seperti pemain pinjaman Manchester United Andre Onana dan eks bek City Stefan Savic. "Raja Mesir" itu meninggalkan warisan legendaris di Merseyside, setelah meraih setiap trofi utama yang tersedia, termasuk gelar Premier League dan Liga Champions.
Meski Carragher tetap skeptis, sambutan yang diterima Salah di Bandara Atatürk Istanbul menunjukkan bahwa ia akan diperlakukan bak dewa di rumah barunya. Trabzonspor sangat ingin merebut kembali gelar domestik yang terakhir kali mereka angkat pada 2022, dan mereka bertaruh besar bahwa kehadiran Salah akan menjembatani kesenjangan dengan rival Galatasaray dan Fenerbahce.
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