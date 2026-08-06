'Terlalu bagus untuk Turki!' - Jamie Carragher kecam Mohamed Salah karena bergabung dengan Trabzonspor setelah hengkang dari Liverpool

Berbicara kepada Football Ramble, mantan bek Liverpool itu mengungkapkan keterkejutannya karena sang winger memilih pindah dari lima liga besar tradisional. "Saya tidak pernah percaya dia akan pergi ke Saudi, karena pertama, dia terlalu bagus untuk itu. Saya pikir dia bisa bermain di Serie A. Turki bagi saya terasa satu level terlalu rendah," katanya.

Meski Trabzonspor berhasil mengamankan transfer besar, Carragher kecewa karena Salah tidak mengikuti cetak biru Cristiano Ronaldo dengan tetap berada di klub yang "bergengsi". Carragher mengakui ia memperkirakan pemain berusia 34 tahun itu akan berlabuh di institusi bersejarah di Italia, alih-alih pindah ke Trabzon, yang finis di posisi ketiga Super Lig musim lalu.

"Saya yakin dia akan berakhir di AC Milan atau Juventus atau tempat seperti itu, mungkin gajinya menjadi masalah," tambah Carragher. "Saya tidak mengenalnya, jelas saya tidak pernah berbicara dengannya. Tapi dia seperti Ronaldo, dia sangat termotivasi, angkanya sangat berarti baginya. Menurut saya, dia masih bisa melakukan ini di Turki, omong-omong, tetapi saya kira dia ingin bermain di klub yang benar-benar bergengsi."



