Kane (213 gol), yang menempati peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak Liga Inggris di belakang Alan Shearer (260), baru berhasil meraih gelar pertama dalam kariernya di Munich setelah hengkang dari Tottenham Hotspur. Namun, gelar juara bersama klub dengan rekor gelar terbanyak di Jerman itu “tidak pernah benar-benar mendefinisikan” kehebatan penyerang luar biasa ini, tulis Owen, “karena Bayern hampir selalu memenangkan Bundesliga. Seandainya Bayern memenangkan Liga Champions, mungkin kita akan melihatnya secara berbeda – tetapi mereka tidak melakukannya.”

Meski demikian, Owen mengagumi fakta bahwa permainan Kane “semakin baik” meski usianya sudah 32 tahun. Penyerang itu bukanlah pemain seperti Lionel Messi atau Kylian Mbappé, “namun tak diragukan lagi, dia adalah pencetak gol terbaik di dunia,” tegas Owen. Kritik terhadap kepindahan Kane tidak mengubah pendapatnya tentang Kane: “Dia adalah pesepakbola hebat, kapten yang luar biasa, dan sosok yang luar biasa. Namun yang terpenting, dia adalah panutan. Panutan yang menunjukkan bahwa seseorang tidak harus menjadi Lionel Messi, Pelé, atau Diego Maradona.”

Di AS, Kane baru-baru ini menyalip Gary Lineker dan mengambil alih posisi pertama dalam daftar pencetak gol terbanyak Inggris di Piala Dunia. Pada babak 16 besar, Kane yang kini bermain untuk Bayern Munich akan bersama timnas Inggris menghadapi Republik Demokratik Kongo pada Rabu (pukul 18.00 MESZ/ARD dan MagentaTV).