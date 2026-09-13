Dalam perkembangan mengejutkan setelah pertandingan, badan wasit sepak bola profesional secara resmi mengakui bahwa gol kemenangan Haaland untuk Manchester City melawan Manchester United seharusnya tidak disahkan. Gol pada menit ke-60 di Old Trafford itu menjadi momen penentu dalam derby yang panas, tetapi para ofisial kini mengakui bahwa proses VAR gagal menafsirkan dengan benar dampak dari seorang pemain yang berada dalam posisi offside.

Pengakuan itu muncul setelah sorotan tajam dari para suporter dan pengamat, yang mempertanyakan bagaimana gol tersebut dibiarkan sah meski ada interferensi yang jelas dari gelandang City Enzo Fernandez.

Seorang juru bicara badan perwasitan sepak bola Inggris mengatakan setelah pertandingan pada hari Minggu bahwa VAR “tidak mengenali kemungkinan dampak dari posisinya dan seharusnya merekomendasikan tinjauan di lapangan” dan penyelidikan lanjutan akan dilakukan.