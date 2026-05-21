"Terkejut dan sangat kecewa!" Thomas Tuchel memicu gejolak dalam skuad Inggris menjelang Piala Dunia

Pada hari Jumat, Thomas Tuchel akan mengumumkan skuad Inggris untuk Piala Dunia. Kini, dua keputusan mengejutkan telah bocor. Seorang bintang yang tidak masuk skuad telah mengumumkan keputusannya kepada publik sehari sebelumnya.

Menurut laporan BBC, Phil Foden tidak akan ikut serta dalam Piala Dunia. Bintang penyerang Manchester City yang sangat berbakat itu tidak dimasukkan oleh Tuchel ke dalam skuad untuk putaran final, meskipun ia baru-baru ini kembali masuk dalam daftar pemain pelatih asal Jerman tersebut pada pertandingan kualifikasi dan uji coba. 

Mungkin saja kemandulan gol yang dialami pemain berusia 25 tahun ini menjadi penyebabnya. Sejak Desember, Foden belum mencetak gol untuk The Skyblues dan akibatnya kehilangan tempatnya di starting line-up di bawah asuhan Pep Guardiola.

Selain Foden, Harry Maguire juga tidak akan menjadi bagian dari 26 pemain Three Lions di putaran final Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko. Hal ini dikonfirmasi sendiri oleh bek tengah Manchester United tersebut kepada talkSport dan ia menyampaikan kritik tajam kepada Tuchel.

    Maguire sangat terpukul setelah keputusan Tuchel terkait Piala Dunia

    "Saya yakin bahwa setelah musim yang baru saja saya lalui, saya bisa memberikan kontribusi penting bagi negara saya musim panas ini," kata Maguire, yang telah kembali ke performa terbaiknya bersama Setan Merah setelah beberapa tahun yang sulit dan akan kembali berlaga di Liga Champions bersama ManUnited sebagai tim peringkat ketiga klasemen, setelah absen selama tiga tahun.

    Tuchel juga memperhatikan penampilan bagus Maguire di Manchester dan memanggil kembali pemain berusia 33 tahun itu ke tim nasional pada bulan Maret, untuk pertama kalinya sejak September 2024. Saat itu, Maguire menceritakan tentang percakapan singkat namun padat dengan Tuchel, sebuah "panggilan telepon yang fantastis", yang bahkan membuat ibunya meneleponnya sambil menangis. "Sungguh fantastis bisa kembali. Saya merindukan ini, karena ketika Anda tidak lagi dipanggil ke skuad setelah menjadi pemain inti selama enam atau tujuh tahun dan bermain di setiap pertandingan, itu sangat berat," kata Maguire saat itu.

    Mungkin itulah sebabnya mengapa keputusan akhir untuk tidak ikut Piala Dunia begitu menyakitkan bagi Maguire. "Keputusan ini mengejutkan dan sangat mengecewakan saya," katanya kepada pelatih Jerman tersebut. Sementara itu, Maguire mengucapkan "semoga sukses" kepada para pemain untuk Piala Dunia.

    Maguire sebelumnya sudah absen di Euro 2024 di Jerman akibat cedera otot yang parah. Sebelumnya, ia menjadi pemain inti di tim Three Lions selama bertahun-tahun. Saat lolos ke semifinal Piala Dunia 2018, ia juga menjadi pemain inti, begitu pula pada 2022 di Qatar (tersingkir di perempat final melawan Prancis) dan di Euro 2021, yang berakhir dengan kekalahan dramatis di final di Wembley melawan Italia.

    Di bawah asuhan Tuchel, John Stones dari Manchester City dan Ezri Konsa dari Aston Villa menjadi pilihan utama di lini pertahanan tengah pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia terakhir. Namun, Marc Guehi mungkin masih memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan posisi inti. Dan Burn dari Newcastle United juga tampaknya sudah memastikan tempatnya di skuad Piala Dunia.

    Tuchel dan kasus Trent Alexander-Arnold: "Saya rasa ada unsur pribadi di sini"

    Keputusan Tuchel terkait Trent Alexander-Arnold pun ditunggu-tunggu. Bek kiri Real Madrid berusia 27 tahun itu hanya sekali diturunkan untuk The Three Lions sejak Tuchel mengambil alih jabatan. Sudah hampir tepat satu tahun ia tidak lagi dipanggil oleh Tuchel. 

    "Ini adalah keputusan yang sangat sulit yang kami ambil. Tidak ada keraguan tentang bakatnya, tidak ada keraguan tentang kariernya, dan apa yang bisa ia berikan kepada tim. Ini adalah keputusan yang sulit, mungkin juga keputusan yang keras. Dan mungkin dalam beberapa hal bahkan tidak adil. Namun, keputusan seperti ini memang harus diambil. Ia harus menerimanya," kata Tuchel pada akhir Maret, setelah ia kembali tidak memanggil Alexander-Arnold.

    Tuchel menjelaskan bahwa ia telah mengubah sistem permainan pada musim gugur dan para pemain yang kini dipanggil lebih cocok dengan sistem tersebut. Penjelasan yang dengan tegas dipertanyakan oleh legenda Inggris, Gary Lineker.

     "Saya rasa ada unsur pribadi di sini, karena secara sepak bola tidak ada alasan untuk itu," katanya dalam podcast 'The Rest is Football' mengenai tidak dipanggilnya Alexander-Arnold. "Ada pemain di posisinya, dengan segala hormat, yang tidak bermain di liga yang sama dengannya, apalagi saat menguasai bola," jelas mantan pemain timnas tersebut. 

    Lineker menambahkan: "Jadi, saya menduga ada sesuatu yang tidak disukai Tuchel dari Trent Alexander-Arnold. Saya hanya bisa menebak apa itu – apakah itu sikapnya atau apakah dia tidak brilian dalam bertahan. Pasti ada sesuatu di balik ini, karena ini sama sekali tidak masuk akal."