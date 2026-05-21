"Terkejut dan sangat kecewa!" Thomas Tuchel memicu gejolak dalam skuad Inggris menjelang Piala Dunia

"Saya yakin bahwa setelah musim yang baru saja saya lalui, saya bisa memberikan kontribusi penting bagi negara saya musim panas ini," kata Maguire, yang telah kembali ke performa terbaiknya bersama Setan Merah setelah beberapa tahun yang sulit dan akan kembali berlaga di Liga Champions bersama ManUnited sebagai tim peringkat ketiga klasemen, setelah absen selama tiga tahun.

Tuchel juga memperhatikan penampilan bagus Maguire di Manchester dan memanggil kembali pemain berusia 33 tahun itu ke tim nasional pada bulan Maret, untuk pertama kalinya sejak September 2024. Saat itu, Maguire menceritakan tentang percakapan singkat namun padat dengan Tuchel, sebuah "panggilan telepon yang fantastis", yang bahkan membuat ibunya meneleponnya sambil menangis. "Sungguh fantastis bisa kembali. Saya merindukan ini, karena ketika Anda tidak lagi dipanggil ke skuad setelah menjadi pemain inti selama enam atau tujuh tahun dan bermain di setiap pertandingan, itu sangat berat," kata Maguire saat itu.

Mungkin itulah sebabnya mengapa keputusan akhir untuk tidak ikut Piala Dunia begitu menyakitkan bagi Maguire. "Keputusan ini mengejutkan dan sangat mengecewakan saya," katanya kepada pelatih Jerman tersebut. Sementara itu, Maguire mengucapkan "semoga sukses" kepada para pemain untuk Piala Dunia.

Maguire sebelumnya sudah absen di Euro 2024 di Jerman akibat cedera otot yang parah. Sebelumnya, ia menjadi pemain inti di tim Three Lions selama bertahun-tahun. Saat lolos ke semifinal Piala Dunia 2018, ia juga menjadi pemain inti, begitu pula pada 2022 di Qatar (tersingkir di perempat final melawan Prancis) dan di Euro 2021, yang berakhir dengan kekalahan dramatis di final di Wembley melawan Italia.

Di bawah asuhan Tuchel, John Stones dari Manchester City dan Ezri Konsa dari Aston Villa menjadi pilihan utama di lini pertahanan tengah pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia terakhir. Namun, Marc Guehi mungkin masih memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan posisi inti. Dan Burn dari Newcastle United juga tampaknya sudah memastikan tempatnya di skuad Piala Dunia.