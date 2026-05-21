'Terkejut dan kecewa', Harry Maguire tidak masuk dalam skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026
Tuchel mengambil keputusan seleksi yang tegas
Menurut talkSPORT, Maguire tidak akan masuk dalam daftar saat Tuchel mengumumkan skuad finalnya pada hari Jumat. Meskipun sempat dipanggil kembali pada bulan Maret dan tampil dalam laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang, bek tengah Manchester United ini gagal meyakinkan pelatih asal Jerman tersebut bahwa ia layak mendapat tempat dalam skuad final untuk turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Maguire telah menjadi bagian integral dari skuad Inggris sejak debutnya pada 2017, dengan 66 caps dan tujuh gol. Setelah absen di Euro 2024 karena cedera, pencoretan ini menandai perubahan definitif dalam hierarki Inggris di bawah Tuchel. Meskipun telah tampil dalam 24 pertandingan untuk Setan Merah musim ini, mantan pemain Leicester City ini dianggap tidak lagi dibutuhkan untuk ajang global yang akan datang.
Maguire angkat bicara soal pencoretan
Bek tersebut tidak menyembunyikan kekecewaannya saat membahas berita tersebut, dan mengungkapkan bahwa ia merasa telah melakukan cukup banyak hal untuk layak masuk dalam skuad.
Maguire mengatakan dalam sebuah pernyataan di media sosial: "Saya yakin bisa memainkan peran penting musim panas ini untuk negara saya setelah musim yang saya jalani. Saya terkejut dan kecewa berat dengan keputusan ini. Tidak ada yang lebih saya sukai selain mengenakan seragam itu dan mewakili negara saya selama bertahun-tahun. Saya mengucapkan yang terbaik kepada para pemain musim panas ini."
Menurut The Telegraph, ibu Maguire, Zoe, tidak menerima kabar tersebut dengan baik, dan mengatakan di X: "Sungguh jijik. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tegakkan kepalamu... Memalukan."
Colwill dan Mainoo siap memerankan peran utama
Meskipun Maguire absen, hal ini membuka peluang bagi talenta-talenta muda untuk mengisi kekosongan dalam skuad yang terdiri dari 26 pemain. Menurut talkSPORT, bek Chelsea Levi Colwill diperkirakan akan masuk skuad meskipun baru saja pulih dari cedera ACL yang serius. Tuchel dilaporkan sangat mengagumi Colwill, yang mencatatkan penampilan kelimanya bersama timnas saat kalah dari Senegal pada Juni lalu.
Di lini depan, Kobbie Mainoo tampaknya telah mengamankan tempatnya di pesawat. Pemain muda Manchester United ini tampil gemilang di bawah bimbingan Michael Carrick di Old Trafford, dan masuknya dia diperkirakan akan menggantikan gelandang Crystal Palace, Adam Wharton. Inti pertahanan tengah Inggris kini tampaknya akan dibangun di sekitar Ezri Konsa dan Marc Guehi, yang keduanya dijamin menjadi starter.
Persiapan akhir untuk Amerika Utara
Tuchel akan secara resmi mengumumkan skuadnya pada Jumat pagi pukul 10.00, namun talkSPORT menyebutkan bahwa kerangka tim untuk musim panas ini sudah terbentuk. Jordan Pickford tetap menjadi kiper utama, didukung oleh Dean Henderson dan James Trafford, sementara Jason Steele dari Brighton akan bergabung sebagai kiper cadangan. Pilihan-pilihan penyerang seperti Anthony Gordon dan Morgan Rogers juga diperkirakan akan masuk dalam skuad saat Inggris berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung lama.
The Three Lions memiliki jadwal yang padat di depan, dimulai dengan pertandingan pemanasan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika begitu mereka tiba di AS. Kampanye Piala Dunia mereka akan dimulai secara resmi pada 17 Juni melawan Kroasia, diikuti oleh pertandingan Grup L lainnya melawan Ghana dan Panama. Namun, bagi Maguire, pertandingan-pertandingan tersebut akan disaksikan dari rumah karena era Tuchel akan berlanjut tanpa dirinya.