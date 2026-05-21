'Terkejut dan kecewa', Harry Maguire tidak masuk dalam skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026

Menurut talkSPORT, Maguire tidak akan masuk dalam daftar saat Tuchel mengumumkan skuad finalnya pada hari Jumat. Meskipun sempat dipanggil kembali pada bulan Maret dan tampil dalam laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang, bek tengah Manchester United ini gagal meyakinkan pelatih asal Jerman tersebut bahwa ia layak mendapat tempat dalam skuad final untuk turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Maguire telah menjadi bagian integral dari skuad Inggris sejak debutnya pada 2017, dengan 66 caps dan tujuh gol. Setelah absen di Euro 2024 karena cedera, pencoretan ini menandai perubahan definitif dalam hierarki Inggris di bawah Tuchel. Meskipun telah tampil dalam 24 pertandingan untuk Setan Merah musim ini, mantan pemain Leicester City ini dianggap tidak lagi dibutuhkan untuk ajang global yang akan datang.