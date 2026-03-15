Sudah hampir 17 tahun Niko Kovac, yang kini berusia 54 tahun, berkarier sebagai pelatih. Bagi mantan gelandang bertahan itu, transisi dari pemain profesional menjadi pelatih di Salzburg saat itu berlangsung hampir tanpa jeda. Hingga kini, Kovac telah melatih lebih dari 400 pertandingan.
Diterjemahkan oleh
"Terkadang orang-orang tidak adil": Seorang mantan pemain yang dulu sering bermasalah kini telah mencapai level baru di BVB
Jadi, dia memiliki banyak pengalaman, bahkan jika kita tidak memperhitungkan 18 tahun kariernya sebagai pemain. Kovac membagikan salah satu pengalamannya selama paruh pertama musim ini. Menurutnya, pada umumnya dibutuhkan "tiga hingga enam bulan" "sampai seorang pemain muda bisa beradaptasi di klub baru". Seberapa cepat proses itu berlangsung tentu saja berbeda-beda pada setiap individu. Namun yang jelas: "Butuh waktu. Tapi terkadang orang-orang tidak adil dan mengharapkan lompatan perkembangan yang besar secara instan."
Begitulah juga yang terjadi pada Jobe Bellingham, yang menjadi subjek pernyataan Kovac tersebut. Hari ini dapat disimpulkan: Kovac benar sekali dalam penilaiannya. Bellingham memang telah menunjukkan lompatan perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan masa-masa awalnya di Borussia Dortmund.
Kemajuannya bukanlah sesuatu yang luar biasa, pemain berusia 20 tahun ini tidak tiba-tiba bermain dua kelas lebih baik. Ini adalah pertumbuhan organik yang telah dicapai Bellingham seiring berjalannya waktu, persis seperti prediksi Kovac yang disampaikan dengan tenang. Langkah maju ini juga patut diperhatikan karena pemain baru yang dibeli seharga lebih dari 30 juta euro dari AFC Sunderland ini sama sekali tidak memiliki awal yang mudah.
- Getty Images Sport
Awal yang sulit bagi Jobe Bellingham di BVB
Bahkan bisa dikatakan: Awal karier Bellingham di BVB berjalan persis seperti yang seharusnya tidak terjadi. Babak pertama musimnya dipenuhi dengan berbagai rintangan: diganti setelah 45 menit pada pertandingan pertama termasuk insiden konyol yang melibatkan ayahnya, Mark, sering duduk di bangku cadangan, aksiyang kurang beruntung saat bertandang ke Munich, rumor aneh tentang kepergiannya lebih awal di musim dingin, dan menjelang Natal, kartu merah yang bukan kesalahannya.
Dari penampilannya, terlihat jelas bahwa pemain Inggris ini kesulitan beradaptasi dari Championship yang sangat keras secara fisik ke Bundesliga yang lebih cepat dan menuntut secara teknis. Baru pada akhir Oktober ia menyelesaikan pertandingan pertamanya selama 90 menit penuh. Bellingham hampir tidak berpengaruh pada permainan Dortmund, terlalu sering mengutamakan keamanan daripada kedalaman dalam umpan, dan hanya menunjukkan sedikit kehadiran.
Kovac menanggapi hal ini serta kegemparan yang terus-menerus seputar Bellingham dengan tenang dan tanpa emosi. Sudah pada awal November ia menyatakan: "Saya benar-benar tidak ragu padanya. Sebaliknya: Saya tahu apa yang dia bisa. Kami membangunnya di sini secara bertahap. Saya percaya, ini bahkan lebih cepat dari yang saya bayangkan sendiri, karena anak ini benar-benar memiliki kualitas yang sangat tinggi."
- getty
Jobe Bellingham telah mencapai level baru di BVB
Tahun 2026 pun tidak dimulai dengan ideal bagi Bellingham; skorsingnya masih berlaku hingga tahun baru. Namun, ia kemudian mendapat keuntungan dari absennya Marcel Sabitzer selama hampir empat minggu akibat cedera. Kovac pun secara rutin menurunkan Bellingham, yang jelas membantunya meningkatkan ritme permainan dan ketangguhan dalam bertanding.
Sejak saat itu, ia telah mencapai level baru. Bellingham telah meningkat secara fisik, tampak lebih bugar, dan bertindak lebih tangguh dalam duel-duel langsung, di mana ia selalu memimpin dalam jumlah terbanyak di BVB. Ia memang tidak pernah kekurangan kerja keras; dalam latihan, Bellingham justru harus ditahan agar tidak terlalu bersemangat.
"Yang saya sukai darinya adalah semangatnya. Ia benar-benar seseorang yang ingin terus berkembang setiap hari. Di lapangan, di luar lapangan, saat menonton video, dalam analisis individu, maupun analisis tim. Ia adalah seorang profesional sejati," kata Kovac beberapa minggu lalu. "Saya suka jika seseorang di usia muda sudah tahu persis apa yang dia butuhkan untuk menjadi lebih baik. Itulah yang diinginkan seorang pelatih. Terkadang saya harus menahannya dan mengingatkannya bahwa kami memiliki dua pertandingan per minggu."
- Getty Images Sport
Jobe Bellingham menunjukkan kehadiran dan tekad yang lebih besar
Perkembangan Bellingham saat menguasai bola sama pentingnya. Kehadirannya di lapangan semakin terasa, ia lebih sering menawarkan diri secara aktif, dan kini bertindak lebih cepat dalam mengeksekusi peluang. Semua aksinya kini didasari oleh tekad yang kuat. Ia kini tampil lebih percaya diri.
Di mana masih ada ruang untuk berkembang, hal itu juga jelas. Bellingham harus lebih percaya diri, lebih sering mengambil risiko, meningkatkan frekuensi umpan vertikal, dan lebih sering masuk ke ruang-ruang di mana ia bisa menjadi ancaman gol.
Namun, mungkin—atau mungkin saja—ia membutuhkan beberapa bulan lagi untuk melangkah ke tahap berikutnya. Itu bukanlah masalah besar dan sangat wajar di usianya. Arah perkembangannya saat ini sudah tepat, kemajuan Bellingham mudah terlihat.
Jika ia tetap sehat, sikapnya yang tak tercela seharusnya memastikan bahwa ia akan terus meningkatkan kualitasnya. Tips tentang bagaimana menemukan keseimbangan ideal antara konsistensi penampilannya dan perkembangan yang idealnya eksponensial, bisa dia dapatkan dari Kovac. Pelatih sudah memberi petunjuk padanya: "Kadang-kadang saya bilang padanya bahwa dia tidak hanya harus makan, minum, dan tidur sepak bola, tapi juga butuh hal-hal lain dalam hidupnya untuk melepaskan pikiran."
Jobe Bellingham: Statistik penampilan untuk BVB
Pertandingan resmi Gol Assist Kartu kuning Kartu merah 37 0 4 2 1
Pertanyaan yang Sering Diajukan
