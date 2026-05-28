Klub ini membutuhkan lebih dari sekadar pendanaan baru. "Klub ini membutuhkan restrukturisasi yang sesungguhnya, sistem pengendalian keuangan yang jelas, kepatuhan terhadap peraturan – serta manajemen yang bekerja sesuai standar kelembagaan modern, sebagaimana telah lama menjadi kebiasaan di klub dan perusahaan yang sukses," kata sang investor.
"Setelah bertahun-tahun ini, kita harus jujur dan tegas: Situasi saat ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Saya tidak mengatakan ini untuk menyalahkan siapa pun: bukan manajemen, bukan para penggemar, bukan mitra, bahkan bukan diri saya sendiri. Jika Löwen harus dibangun kembali dari nol, bahkan dari liga yang lebih rendah, itu bukanlah suatu aib," kata Ismaik.
Berbeda dengan tahun 2017, tentu saja tidak ada penggemar Löwen yang akan merasakan semacam semangat baru setelah degradasi paksa—pada saat itu, kehidupan penggemar telah dihidupkan kembali berkat kembalinya ke Stadion Grünwalder yang dicintai di distrik Giesing, München, dan 1860 telah menemukan kembali jati dirinya sebagai klub ikonik di distrik tersebut.
Namun, kata-kata Ismaik di sini terdengar cukup masuk akal dan bahkan agak bijaksana. Namun, tetap menjadi misteri mengapa Ismaik memutuskan, justru sekarang, bahwa dia tidak peduli dengan kesuksesan olahraga untuk saat ini.
Baru sekitar setahun yang lalu, pengurus klub Löwen saat itu dan Ismaik hampir tertipu oleh seorang penipu; penjualan saham Ismaik kepada seorang investor misterius yang telah diumumkan—dan dirayakan dengan meriah oleh para penggemar Löwen di München-Giesing dengan kembang api—gagal di tahap akhir; hingga hari ini belum jelas apakah investor misterius tersebut benar-benar pernah ada.
Namun sejak saat itu jelas bahwa Ismaik lebih ingin melepas Löwen hari ini daripada besok. Dalam beberapa bulan terakhir, menurut informasi dari SPOX, setidaknya tiga kelompok investor ASLI menghubungi Ismaik dan menyatakan minat mereka untuk membeli sahamnya; sebuah kelompok yang dipimpin oleh mantan pemain tim nasional Thomas Hitzlsperger dan mantan direktur eksekutif 1860 Markus Rejek bahkan mengonfirmasi pembicaraan tersebut. Namun, kesepakatan tidak tercapai. Mungkin juga karena jumlah jutaan euro yang ditawarkan dianggap terlalu rendah oleh Ismaik.
Yang jelas: Sahamnya tidak akan menjadi lebih berharga jika klub kembali terdegradasi ke divisi amatir.