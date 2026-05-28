Hanya beberapa jam sebelum perayaan hari jadi dimulai, Hasan Ismaik—yang selama 15 tahun memegang saham mayoritas di klub sepak bola yang penuh drama ini dan meskipun (atau bahkan mungkin justru karena?) investasi lebih dari 80 juta euro, tidak pernah membawa klub ini mendekati Liga Champions atau setidaknya Bundesliga seperti yang ia janjikan saat presentasi, mengirimkan sebuah pesan melalui media sosial yang mengonfirmasi semua berita dan rumor mengkhawatirkan dalam beberapa hari terakhir.

Ya, Hasan Ismaik telah membatalkan pinjaman penting yang baru saja dikonfirmasi beberapa minggu lalu oleh perusahaannya dan wakilnya.

Ya, dengan demikian TSV 1860 kekurangan bukti likuiditas sebesar 2,7 juta euro yang sangat dibutuhkan oleh DFB untuk penerbitan lisensi musim liga ketiga mendatang.

Ya, Hasan Ismaik mengisyaratkan bahwa ia lebih memilih untuk kembali ke Regionalliga (divisi keempat) bersama klub ini, daripada mencoba untuk kesembilan kalinya naik ke divisi kedua pada musim mendatang.

Kembali ke Regionalliga, karena The Lions sudah pernah turun ke divisi keempat setelah degradasi dari liga kedua pasca musim 2016/2017, setelah Ismaik memberikan isyarat penolakan (atau mengirim SMS berisi angka 4 kepada seorang reporter Süddeutsche Zeitung, sementara pengurus klub saat itu masih bernegosiasi dengan wakil-wakilnya mengenai pembiayaan defisit anggaran).

Kita bisa menebak: Kegilaan di TSV 1860 ini memang ada metodenya.



