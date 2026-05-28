Goal.com
LiveTiket
1860 FansGetty
Filippo Cataldo

Diterjemahkan oleh

“Terkadang kita perlu mundur selangkah!” Investor Hasan Ismaik mengisyaratkan degradasi paksa bagi TSV 1860 München - apa yang membuatnya bersikap seperti itu lagi kali ini?

FEATURES
1860 Munich
3. Liga

TSV 1860 München, klub yang kaya akan tradisi, sekali lagi berada di ambang kehancuran: Investor Hasan Ismaik sekali lagi menuntut dimulainya babak baru bagi klub tersebut — di liga mana hal itu akan terjadi tampaknya tidak terlalu penting baginya. Namun, apa sebenarnya yang menggerakkannya sekali lagi tetap menjadi misteri.

Tepat 60 tahun yang lalu, TSV 1860 München merayakan prestasi terbesar dalam sejarah klubnya — meraih gelar juara Jerman. Itu adalah masa ketika "Singa" menjadi nomor satu di seluruh negeri dan di kota ini, dan para pahlawan "Singa" seperti Radi Radenkovic, Rudi Brunnenmeier, Peter Grosser, Fredi Heiß, dan kawan-kawan bahkan lebih terkenal daripada Franz Beckenbauer, Gerd Müller, dan Sepp Maier.

Klub yang, meskipun memulai musim liga ketiga lalu sebagai favorit, sekali lagi finis di papan tengah, akan menghormati para pahlawan juara yang masih hidup pada malam ini dengan sebuah resepsi di sebuah kedai di Viktualienmarkt, München.

Namun, tampaknya tidak ada yang merasa ingin merayakannya.

  • Die Fehde geht weiter: 1860-Investor Ismaik stellt nun Strafanzeige gegen Robert Schäfergetty

    Hanya beberapa jam sebelum perayaan hari jadi dimulai, Hasan Ismaik—yang selama 15 tahun memegang saham mayoritas di klub sepak bola yang penuh drama ini dan meskipun (atau bahkan mungkin justru karena?) investasi lebih dari 80 juta euro, tidak pernah membawa klub ini mendekati Liga Champions atau setidaknya Bundesliga seperti yang ia janjikan saat presentasi, mengirimkan sebuah pesan melalui media sosial yang mengonfirmasi semua berita dan rumor mengkhawatirkan dalam beberapa hari terakhir.

    Ya, Hasan Ismaik telah membatalkan pinjaman penting yang baru saja dikonfirmasi beberapa minggu lalu oleh perusahaannya dan wakilnya.

    Ya, dengan demikian TSV 1860 kekurangan bukti likuiditas sebesar 2,7 juta euro yang sangat dibutuhkan oleh DFB untuk penerbitan lisensi musim liga ketiga mendatang.

    Ya, Hasan Ismaik mengisyaratkan bahwa ia lebih memilih untuk kembali ke Regionalliga (divisi keempat) bersama klub ini, daripada mencoba untuk kesembilan kalinya naik ke divisi kedua pada musim mendatang.

    Kembali ke Regionalliga, karena The Lions sudah pernah turun ke divisi keempat setelah degradasi dari liga kedua pasca musim 2016/2017, setelah Ismaik memberikan isyarat penolakan (atau mengirim SMS berisi angka 4 kepada seorang reporter Süddeutsche Zeitung, sementara pengurus klub saat itu masih bernegosiasi dengan wakil-wakilnya mengenai pembiayaan defisit anggaran).

    Kita bisa menebak: Kegilaan di TSV 1860 ini memang ada metodenya.


    • Iklan
  • Hansa Rostock v TSV 1860 München - 3. LigaGetty Images Sport

    Hasan Ismaik membiarkan pintu terbuka untuk mencapai kesepakatan

    Berbeda dengan situasi saat itu, kini masih ada harapan bahwa kesepakatan dapat tercapai sebelum batas waktu yang ditetapkan DFB pada awal Juni berakhir. "Kami telah mengajukan model pembiayaan baru dengan syarat yang lebih baik daripada sebelumnya – tanpa bunga dan dengan dukungan finansial tambahan yang bertujuan untuk melindungi klub dan memastikan kelangsungan klub di Liga Ketiga," tulis Ismaik. "Namun, dukungan ini harus diikat dengan transparansi dan disiplin keuangan agar kami dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar."

    Selain itu, ia telah “mengajukan solusi tambahan yang akan mencegah klub jatuh ke dalam kebangkrutan, dan memberinya kesempatan untuk mencapai stabilitas – dengan tetap menghormati hak-hak klub dan para penggemarnya. Saya tetap bersedia untuk berdialog dan bekerja sama dalam segala hal yang menguntungkan kepentingan The Lions. Kedua alternatif pembiayaan ini hanya memerlukan persetujuan dari e.V.”

    Apa yang awalnya terdengar seperti secercah harapan, segera direlativasi oleh Ismaik – karena tampaknya ia tidak benar-benar percaya akan tercapainya kesepakatan.

  • TSV 1860 München v SpVgg Unterhaching - 3. LigaGetty Images Sport

    Bagi Hasan Ismaik, "di liga mana pun kami bermain saat ini bukanlah hal yang menentukan"

    "Kita harus menerima sebuah kenyataan penting: Masalah ini tidak bisa terus ditunda dari satu musim ke musim berikutnya hanya dengan mengandalkan pinjaman baru," tulis Ismaik. Sejauh ini, hal itu bisa dimengerti. Namun, yang tidak ditulis oleh pria asal Yordania yang tinggal di Abu Dhabi ini adalah: Dalam beberapa tahun terakhir, perwakilan klub berulang kali menolak pinjaman tambahan dari investor untuk menambah anggaran; sebaliknya, justru wakil-wakil Ismaik yang selalu menginginkan penambahan anggaran untuk membeli kesuksesan olahraga.

    Namun kini terjadi perubahan sikap dari investor yang belum pernah terlalu disukai oleh para pendukung Löwen: "Terkadang perlu mengambil langkah mundur untuk membangun masa depan yang kokoh dan stabil. Jika klub harus dibangun dari nol, maka kita harus melakukannya dengan keberanian dan realisme," tulisnya.

    Baginya, "yang penting bukanlah di liga mana kita bermain saat ini, melainkan bahwa kita membangun klub yang mampu kembali dengan kuat dan bertahan selama bertahun-tahun".

  • TSV 1860 München v MSV Duisburg - 3. LigaGetty Images Sport

    TSV 1860: Baru sekitar setahun yang lalu, Ismaik dan para pemain "Singa" nyaris tertipu oleh seorang penipu

    Klub ini membutuhkan lebih dari sekadar pendanaan baru. "Klub ini membutuhkan restrukturisasi yang sesungguhnya, sistem pengendalian keuangan yang jelas, kepatuhan terhadap peraturan – serta manajemen yang bekerja sesuai standar kelembagaan modern, sebagaimana telah lama menjadi kebiasaan di klub dan perusahaan yang sukses," kata sang investor.

    "Setelah bertahun-tahun ini, kita harus jujur dan tegas: Situasi saat ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Saya tidak mengatakan ini untuk menyalahkan siapa pun: bukan manajemen, bukan para penggemar, bukan mitra, bahkan bukan diri saya sendiri. Jika Löwen harus dibangun kembali dari nol, bahkan dari liga yang lebih rendah, itu bukanlah suatu aib," kata Ismaik.

    Berbeda dengan tahun 2017, tentu saja tidak ada penggemar Löwen yang akan merasakan semacam semangat baru setelah degradasi paksa—pada saat itu, kehidupan penggemar telah dihidupkan kembali berkat kembalinya ke Stadion Grünwalder yang dicintai di distrik Giesing, München, dan 1860 telah menemukan kembali jati dirinya sebagai klub ikonik di distrik tersebut.

    Namun, kata-kata Ismaik di sini terdengar cukup masuk akal dan bahkan agak bijaksana. Namun, tetap menjadi misteri mengapa Ismaik memutuskan, justru sekarang, bahwa dia tidak peduli dengan kesuksesan olahraga untuk saat ini.

    Baru sekitar setahun yang lalu, pengurus klub Löwen saat itu dan Ismaik nyaris tertipu oleh seorang penipu; penjualan saham Ismaik kepada seorang investor misterius yang telah diumumkan—dan dirayakan dengan meriah oleh para penggemar Löwen di München-Giesing dengan kembang api—gagal di menit-menit terakhir; hingga hari ini belum jelas apakah investor misterius tersebut benar-benar pernah ada. Namun sejak saat itu, jelas bahwa Ismaik ingin melepas Löwen secepatnya. Dalam beberapa bulan terakhir, menurut informasi dari SPOX, setidaknya tiga kelompok investor ASLI menghubungi Ismaik dan menyatakan minat mereka untuk membeli sahamnya; sebuah kelompok yang dipimpin oleh mantan pemain tim nasional Thomas Hitzlsperger dan mantan direktur eksekutif 1860 Markus Rejek bahkan mengonfirmasi pembicaraan tersebut. Namun, kesepakatan tidak tercapai. Mungkin juga karena jumlah jutaan euro yang ditawarkan dianggap terlalu rendah oleh Ismaik.

    Yang jelas: Sahamnya tidak akan menjadi lebih berharga jika klub kembali terdegradasi ke divisi amatir.