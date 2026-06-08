Sementara itu, Jerman sama sekali tidak terlalu khawatir. AS hanya mencatatkan tiga sentuhan bola di dalam kotak penalti mereka hingga menit ke-25. Tendangan tepat sasaran pertama mereka, faktanya, justru berbuah gol: Antonee Robinson—seorang pemain yang baru mencetak sembilan gol sepanjang kariernya menjelang pertandingan Sabtu itu—mencetak gol lewat tendangan voli dari luar kotak penalti. Ia melakukan salto ke belakang sebagai bentuk perayaan, layaknya seseorang yang sudah melakukannya berkali-kali sebelumnya.

Namun, ada kesan bahwa AS memberikan terlalu banyak ruang kepada Jerman - mungkin mereka terlalu terbuka dengan keinginan mereka untuk menekan.

Dan hal itu terbukti.

Hampir mendekati menit ke-60, Musiala menemukan ruang yang terlalu luas dan mengumpan ke kaki Havertz - yang juga memiliki ruang yang terlalu luas. Leroy Sane kemudian masuk ke - ya, Anda benar - ruang yang terlalu luas, dan mencetak gol. Itu saja. Kedua manajer melakukan rotasi. Tidak ada yang banyak dihasilkan dari pemain cadangan mereka. Timnas AS memiliki sedikit lebih banyak penguasaan bola, tetapi melakukan sangat sedikit hal yang menakutkan dengannya. Tiga dari empat tembakan tepat sasaran mereka terjadi di babak kedua. Namun, mereka juga gagal menciptakan satu pun “peluang besar.”

Kenangan yang paling menonjol dari 45 menit terakhir, sebenarnya, adalah sedikit ketegangan yang canggung. Tim Weah melakukan tekel yang sedikit terlalu keras menurut David Raum. Nico Schlotterbeck membalas dengan dorongan. Bangku cadangan AS sedikit berisik secara berlebihan. Wasit memberikan kartu kuning kepada Weah dan Schlotterbeck.

Berbahaya untuk menganalisis momen-momen seperti itu. Secara objektif, momen-momen itu tidak terlalu berarti. Tentu saja, dari sudut pandang USMNT, semuanya terlihat sedikit konyol. AS sedang kalah. Saat itu menit ke-92. Weah tidak perlu melakukan tekel dengan kedua kaki - terlepas dari apakah dia berhasil merebut bola atau tidak. Para pemain cadangan yang keluar dari bangku cadangan dan sedikit marah terlihat keren. Namun, sulit untuk melihat apa sebenarnya yang dicapai dari hal tersebut.

Setelah pertandingan, Pochettino mengatakan bahwa wasit dipertanyakan sepanjang pertandingan - tetapi dia menyukai cara timnya merespons.

“Jerman sedikit agresif sejak awal, dan saya pikir wasit tidak mengelola situasi dengan baik. Dan itu seperti menciptakan perasaan bahwa terkadang kita juga perlu agresif. Situasi ini baik untuk dimiliki. Mereka peduli, kita peduli. Kita kompetitif. Mereka kompetitif,” katanya.

Namun, sepanjang sejarah mereka, menjadi kompetitif dan menunjukkan kerja keras yang kuat selalu menjadi bagian dari DNA USMNT. Bagi program yang hanya pernah memenangkan satu pertandingan sistem gugur dalam sejarahnya, ekspektasi pada tahap ini lebih tinggi. Dan berdasarkan bukti di sini, sulit melihat dari mana kemenangan ikonik itu akan datang. Faktanya, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang Pochettino sejak awal.

Pelatih asal Argentina ini memiliki rekam jejak yang gemilang, pernah melatih Tottenham, PSG, dan Chelsea, dan secara pantas menerima gaji lebih dari $5 juta untuk tujuh bulan pertamanya sebagai pelatih, menurut dokumen pajak. Pendahulunya, Gregg Berhalter, dilaporkan menerima $1,6 juta per tahun. Hanya Carlo Ancelotti, yang melatih Brasil, yang mendapat gaji lebih tinggi di level internasional.

Ada beberapa tanda positif, tetapi AS dan para penggemarnya harus berhenti menerima usaha keras sebagai tolok ukur kesuksesan.