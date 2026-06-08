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Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

'Terkadang berbahaya' - Timnas AS menunjukkan semangat melawan Jerman, tapi apakah itu cukup menjelang Piala Dunia yang bersejarah?

USA
World Cup
M. Pochettino
FEATURES
Analysis
Germany

Amerika Serikat merespons dengan baik setelah tertinggal 1-0 dari Jerman, namun pada akhirnya harus puas dengan kekalahan yang diperjuangkan keras melawan lawan yang lebih unggul — sebuah hasil yang terasa sangat familiar.

Pada menit ke-48 pertandingan timnas AS melawan Jerman, bek tengah Bayern Munich, Jonathan, pada dasarnya membiarkan Christian Pulisic melepaskan tembakan. Pemain asal Amerika Serikat itu berlari kencang di sisi kanan. Umpan ke arah Folarin Balogun yang sedang berlari kencang sudah terkirim. Pulisic berpura-pura mengarah ke tengah dan mencoba melaju ke sisi luar. Tah melangkah ke arahnya, memblokir tembakan tersebut, dan terlihat sangat santai saat melakukannya. Apa yang membutuhkan usaha maksimal dari pemain Amerika itu terlihat sangat mudah bagi pemain Jerman tersebut.

Dan itulah perbedaannya.

Itu adalah gambaran mini dari pertandingan sepak bola ini, pada dasarnya, di mana AS berusaha keras dan berjuang sekuat tenaga. Jerman masih ingin menang, tetapi bagi mereka, ini adalah pertandingan yang lebih terkendali. Mereka mencetak gol dari tendangan bebas, dan menambah satu lagi dari serangan yang terorganisir dengan baik. Mereka tidak pernah keluar dari gigi kedua.

Sementara itu, USMNT terlihat panik dan kehabisan nafas. Terkadang, hal itu menghasilkan sepak bola yang cukup bagus. Hasilnya? Kemenangan 2-1 untuk Jerman, dan itu pun terasa sangat nyaman. Mereka, pada dasarnya, hanya melaju dengan santai.

Ada banyak retorika dari pihak Amerika tentang “perjuangan” dan “hampir menang.” Namun, pada akhirnya, Jerman tidak pernah benar-benar tertekan. Penampilan terbaik USMNT hanyalah jalan-jalan santai bagi favorit Piala Dunia. Dan sulit melihat ke mana mereka akan pergi dari sini — yang menimbulkan pertanyaan kunci tentang perekrutan berbiaya besar dari sepak bola AS.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Peningkatan kinerja

    Perlu dicatat, pertama-tama, bahwa pertandingan Sabtu lalu jelas menunjukkan kemajuan. Timnas AS tampak, selama sekitar 30 menit, bermain lebih baik daripada sebelumnya di bawah asuhan Pochettino. Pelatih asal Argentina ini telah menghabiskan sebagian besar dari dua tahun masa jabatannya untuk melakukan perubahan besar-besaran. Susunan pemain kali ini hampir mendekati kekuatan penuh, dan AS tidak kalah telak. Kemenangan kecil? Tentu saja. Namun, tetaplah sebuah kemenangan. Memang, secara objektif, adalah hal yang baik untuk beralih dari "kalah telak" menjadi sekadar "kalah".

    Namun, selisih kualitas masih jelas. Jerman mencetak gol dalam dua menit pertama, Kai Havertz menyundul bola dari tendangan bebas, seorang pemain yang secara mengejutkan berada dalam posisi terbuka di kotak penalti. Para pemain Jerman kemudian mengendalikan permainan dari sana. Florian Wirtz dan Jamal Musiala memberikan ide-ide serangan. Ada beberapa gerakan bagus dari Havertz, dan umpan-umpan rapi dari Joshua Kimmich. Mereka kembali mencetak gol setelah enam menit, namun gol tersebut dianulir setelah bola, secara tepat, dinilai telah melewati garis tepi lapangan sebelum Leroy Sane melakukan umpan tarik.

    Kemudian, timnas AS melakukan perlawanan. Mereka tidak mengendalikan permainan, melainkan mengguncangnya. Tekanan mereka sedikit lebih intens. Malik Tillman, seorang pemain yang bertahan seolah-olah sedang ada pertandingan sepak bola dan menyerang seolah-olah tidak ada pertandingan, merebut kembali bola di sana-sini. Pulisic bergerak lincah, gigih, dan menggiring bola. Dia tampak bersemangat, bahkan lapar akan gol. Sergino Dest berlari ke sisi kanan dan menerobos ke dalam kotak penalti. Balogun mengejar banyak peluang yang sia-sia.

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  • Germany USAGetty

    Jerman meraih kemenangan dengan mudah

    Sementara itu, Jerman sama sekali tidak terlalu khawatir. AS hanya mencatatkan tiga sentuhan bola di dalam kotak penalti mereka hingga menit ke-25. Tendangan tepat sasaran pertama mereka, faktanya, justru berbuah gol: Antonee Robinson—seorang pemain yang baru mencetak sembilan gol sepanjang kariernya menjelang pertandingan Sabtu itu—mencetak gol lewat tendangan voli dari luar kotak penalti. Ia melakukan salto ke belakang sebagai bentuk perayaan, layaknya seseorang yang sudah melakukannya berkali-kali sebelumnya.

    Namun, ada kesan bahwa AS memberikan terlalu banyak ruang kepada Jerman - mungkin mereka terlalu terbuka dengan keinginan mereka untuk menekan.

    Dan hal itu terbukti.

    Hampir mendekati menit ke-60, Musiala menemukan ruang yang terlalu luas dan mengumpan ke kaki Havertz - yang juga memiliki ruang yang terlalu luas. Leroy Sane kemudian masuk ke - ya, Anda benar - ruang yang terlalu luas, dan mencetak gol. Itu saja. Kedua manajer melakukan rotasi. Tidak ada yang banyak dihasilkan dari pemain cadangan mereka. Timnas AS memiliki sedikit lebih banyak penguasaan bola, tetapi melakukan sangat sedikit hal yang menakutkan dengannya. Tiga dari empat tembakan tepat sasaran mereka terjadi di babak kedua. Namun, mereka juga gagal menciptakan satu pun “peluang besar.”

    Kenangan yang paling menonjol dari 45 menit terakhir, sebenarnya, adalah sedikit ketegangan yang canggung. Tim Weah melakukan tekel yang sedikit terlalu keras menurut David Raum. Nico Schlotterbeck membalas dengan dorongan. Bangku cadangan AS sedikit berisik secara berlebihan. Wasit memberikan kartu kuning kepada Weah dan Schlotterbeck.

    Berbahaya untuk menganalisis momen-momen seperti itu. Secara objektif, momen-momen itu tidak terlalu berarti. Tentu saja, dari sudut pandang USMNT, semuanya terlihat sedikit konyol. AS sedang kalah. Saat itu menit ke-92. Weah tidak perlu melakukan tekel dengan kedua kaki - terlepas dari apakah dia berhasil merebut bola atau tidak. Para pemain cadangan yang keluar dari bangku cadangan dan sedikit marah terlihat keren. Namun, sulit untuk melihat apa sebenarnya yang dicapai dari hal tersebut.

    Setelah pertandingan, Pochettino mengatakan bahwa wasit dipertanyakan sepanjang pertandingan - tetapi dia menyukai cara timnya merespons.

    “Jerman sedikit agresif sejak awal, dan saya pikir wasit tidak mengelola situasi dengan baik. Dan itu seperti menciptakan perasaan bahwa terkadang kita juga perlu agresif. Situasi ini baik untuk dimiliki. Mereka peduli, kita peduli. Kita kompetitif. Mereka kompetitif,” katanya.

    Namun, sepanjang sejarah mereka, menjadi kompetitif dan menunjukkan kerja keras yang kuat selalu menjadi bagian dari DNA USMNT. Bagi program yang hanya pernah memenangkan satu pertandingan sistem gugur dalam sejarahnya, ekspektasi pada tahap ini lebih tinggi. Dan berdasarkan bukti di sini, sulit melihat dari mana kemenangan ikonik itu akan datang. Faktanya, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang Pochettino sejak awal.

    Pelatih asal Argentina ini memiliki rekam jejak yang gemilang, pernah melatih Tottenham, PSG, dan Chelsea, dan secara pantas menerima gaji lebih dari $5 juta untuk tujuh bulan pertamanya sebagai pelatih, menurut dokumen pajak. Pendahulunya, Gregg Berhalter, dilaporkan menerima $1,6 juta per tahun. Hanya Carlo Ancelotti, yang melatih Brasil, yang mendapat gaji lebih tinggi di level internasional.

    Ada beberapa tanda positif, tetapi AS dan para penggemarnya harus berhenti menerima usaha keras sebagai tolok ukur kesuksesan.

  • Gregg Berhalter USMNT 2023-24Geoff Burke

    Mengulangi kekalahan-kekalahan yang sama, namun tetap membanggakan

    Namun, itu juga merupakan semacam nostalgia yang menawan. Itu, pada kenyataannya, adalah visualisasi dari suasana yang selalu ingin ditampilkan oleh generasi tua. Mereka, seperti yang sering mereka tekankan, adalah pejuang yang kalah kelas. Para pemain ini secara statistik memang lebih lemah dan karenanya diremehkan, tetapi mereka cukup berani untuk berjuang keras demi meraih kemenangan—atau, setidaknya, kekalahan yang terhormat. Katanya, itulah cara Amerika dalam melakukan sesuatu.

    Dan itu sebagian besar tidak masalah. Ini adalah negara yang tidak memiliki tradisi sepak bola yang kuat. Dalam arti tertentu, Anda hanya bisa berpegang pada apa yang Anda ketahui.

    Namun, argumen mereka kurang nuansa. Pada titik tertentu, "perjuangan" harus menghasilkan hasil. Dan sejauh ini, tidak banyak yang bisa dibanggakan oleh AS di bawah Pochettino.

    Mungkin bagian paling menggembirakan dari kekalahan Sabtu lalu adalah adanya tanda-tanda pemulihan. Ketinggalan 1-0, dalam pertandingan sebelumnya, sering berujung pada kekalahan telak. Antonee Robinson menegaskan setelah pertandingan bahwa ia puas dengan respons AS setelah kebobolan lebih awal. Argumennya? Hal baiknya adalah AS tidak hancur berantakan.

    "Kecewa karena kami kalah, tapi ada banyak hal positif yang bisa diambil," kata Robinson. "Saya merasa, kebobolan sedini itu, kami bisa saja dengan mudah hancur, dan itu bisa menjadi hari yang sangat, sangat buruk untuk memulai turnamen. Tapi kami bangkit dan pada beberapa momen bermain sepak bola yang sangat bagus serta terlihat bagus, terlihat kompetitif."

    Tyler Adams sependapat dengannya.

    "Anda tidak membayangkan pertandingan akan berakhir dengan kebobolan di menit pertama. Ketika itu terjadi, Anda harus bersatu," kata Adams setelah pertandingan.

    Pelatih lawan, Julian Nagelsmann, juga menyatakan bahwa itu bukanlah pertandingan yang mudah bagi timnya. “Saya berharap yang terbaik,” kata manajer itu kepada media Amerika.

    Entah disengaja atau tidak, ia terdengar sedikit merendahkan.

    “Anda memiliki pelatih yang baik, yang merupakan orang yang sangat baik dan pelatih yang baik, saya berharap ini akan menjadi turnamen yang baik bagi Anda... Apa yang mereka lakukan yang menyulitkan kami, mereka memiliki intensitas yang sangat baik; ini hanyalah tim dengan kecepatan tinggi di berbagai posisi.”

  • USMNT-Germany fightGetty

    Apa yang dijanjikan

    Pada September 2024, Pochettino menjalani konferensi pers perdananya dengan lincah layaknya seorang politisi berpengalaman.

    "Kita harus percaya pada hal-hal besar," kata Pochettino dalam konferensi pers perdananya yang terkenal itu. "Kita harus percaya bahwa kita tidak hanya bisa memenangkan satu pertandingan, tetapi juga Piala Dunia."

    Konferensi pers pertamanya bersama USMNT sangat menekankan keyakinan, ambisi, dan, tidak mengherankan, kepribadiannya yang kuat. Dia berulang kali menekankan bahwa Amerika harus bermimpi besar, dan bahwa USMNT harus terinspirasi oleh mentalitas pemenang dan ambisi yang terlihat di berbagai cabang olahraga Amerika lainnya.

    Bagi dia, itu berarti tim yang bermain dengan agresif: menyerang, menarik, dan tak takut menghadapi momen krusial. Dia juga menampik anggapan bahwa waktu yang tersisa sebelum Piala Dunia 2026 terlalu singkat, dengan menegaskan bahwa para pemain cukup berbakat dan cerdas untuk beradaptasi dengan cepat. Namun, yang terpenting, pesan Pochettino adalah tentang mentalitas. Setelah Copa America yang melelahkan dan jendela September yang lesu, USMNT membutuhkan dorongan kepercayaan diri. Pochettino, yang santai, percaya diri, dan sesekali lucu, tampaknya bertekad untuk memberikan hal itu.

    "Saya tidak melihat kelemahan [dalam skuad]," kata Pochettino saat itu. "Kami selalu positif. Kami memiliki pemain-pemain yang sangat berbakat."

    Namun, sejak saat itu, masyarakat Amerika masih menunggu janji-janji tersebut terwujud.

    Sementara itu, sang manajer membela posisinya.

    “Kami adalah AS,” kata Pochettino setelah dua kekalahan berturut-turut melawan Belgia dan Portugal. “Kami bersaing melawan Belgia dan Portugal. Saya yakin Belgia dan Portugal memiliki beberapa pemain di peringkat 100 besar. Saya pikir kami tidak punya. Itulah mengapa bagus bermain melawan tim-tim seperti ini.”

    Saat ini, pertanyaannya adalah apakah AS benar-benar mendapatkan sesuatu yang secara signifikan berbeda dari yang mereka miliki sebelumnya - di luar nama besar dan gaji yang jauh lebih besar.

  • Mauricio Pochettino USMNT Press conferenceAFP

    Apakah itu sudah cukup?

    Secara lebih luas, Amerika Serikat seharusnya ditakuti. Pochettino tidak seharusnya hanya dianggap sebagai "orang baik dan pelatih hebat" yang memimpin skuad dengan "kecepatan di berbagai posisi."

    Tim ini seharusnya menjadi tim sepak bola papan atas sekaligus mimpi buruk bagi lawan. Namun, keduanya tidak benar-benar terjadi. Jadi, di mana sebenarnya faktor ketakutan di sini? Apa yang sebenarnya dilakukan AS? Jika hal terbaik yang dapat diambil dari pertandingan perpisahan Piala Dunia adalah bahwa mereka tidak hancur dan tidak mudah dikalahkan, apakah itu benar-benar layak untuk dirayakan?

    Ini adalah perekrutan yang sangat mahal, dengan riwayat kerja yang cemerlang. Namun, transformasi yang terlihat sejauh ini terbatas. Pochettino didatangkan sebagai taktik yang juga akan mengguncang segalanya. Memang, dia adalah pelatih elit, dan dia pernah menangani ego-ego besar sebelumnya, terutama dengan tim PSG yang dipenuhi bintang pada periode 2021-22.

    Namun, hingga saat ini, masih belum jelas mengapa AS menghabiskan begitu banyak uang untuk satu orang. Jika tujuannya adalah untuk menekan tombol reset, membuat para pemain khawatir akan posisi mereka, dan membangun sesuatu, lalu apa, sebenarnya, yang telah berubah?

    Berhalter secara rutin menampilkan performa yang penuh semangat saat menghadapi lawan-lawan kelas atas. Manajer-manajer sebelum dia juga melakukan hal yang sama. Pochettino telah beradaptasi dengan AS, dan mengakui bahwa dia mengalami kejutan budaya yang nyata.

    Tapi apakah tim benar-benar berubah di bawah kepemimpinannya? Pada setiap kesempatan, sebenarnya, mereka hanya kalah "dengan terhormat" dari tim yang lebih baik. Meksiko, yang menurunkan tim lebih kuat penuh dengan pemenang berpengalaman, lebih baik di final Gold Cup. Portugal dan Belgia lebih baik pada Maret. Jerman pun kelas dunia. AS mencetak gol balasan, kalah dalam pertandingan, dan kemudian kehilangan ketenangan pada Sabtu.

    Tentu saja, pada akhirnya, Piala Dunia tentang energi, suasana, dan semangat. AS, tentu saja, mengandalkan hal itu. Pertandingan turnamen secara inheren tidak terduga dan konyol dalam arti yang terbaik. Ini adalah sekelompok pemain yang tampaknya saling menyukai—dan mereka pantas mendapat sedikit pujian karena tidak menyerah. Dan pesan pasca-pertandingan sepertinya adalah “itu sudah cukup.”

    Tapi, apakah itu cukup?

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