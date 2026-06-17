Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Ole WernerGetty Images
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

Terjadi perselisihan dengan Jürgen Klopp dan rekan-rekannya? RB Leipzig memecat pelatih Ole Werner meski musim ini berjalan gemilang

Bundesliga
RB Leipzig
O. Werner

Apa yang telah mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir kini telah resmi: Ole Werner tidak lagi menjabat sebagai pelatih RB Leipzig.

Hal itu diumumkan oleh klub Bundesliga tersebut pada hari Rabu. Selain Werner, asisten pelatihnya, Tom Cichon dan Patrick Kohlmann, juga harus hengkang. Menurut laporan tersebut, Direktur Olahraga Marcel Schäfer telah memberi tahu semua pihak yang terlibat mengenai langkah ini. 

Sebelumnya, majalah Sport Bild melaporkan bahwa telah terjadi perselisihan filosofi yang cukup serius antara Werner dan Kepala Sepak Bola Global Jürgen Klopp, meskipun secara statistik musim Leipzig kali ini sangat sukses. Mantan pemain Bayern, Martin Demichelis, disebut-sebut sebagai calon pengganti Ole Werner.

  • "Dalam beberapa hari terakhir, kami telah menganalisis musim yang baru saja berakhir secara mendalam dan menyeluruh. Pada Selasa malam, kami kemudian memutuskan untuk mengisi kembali posisi pelatih kepala," kata Marcel Schäfer, Direktur Olahraga RB. Menurutnya, "diperlukan pengembangan substansial dan perubahan pendekatan untuk menghadapi tugas-tugas yang menanti di depan."

    Baru-baru ini, majalah *kicker* melaporkan adanya kekhawatiran terkait substansi serta komunikasi yang diduga meragukan. Hubungan Werner dengan Klopp dikabarkan telah memburuk secara nyata. Werner mengambil alih tim pada 1 Juli 2025, memimpin perombakan besar-besaran setelah hengkangnya para pencetak gol terbanyak Xavi Simons, Benjamin Sesko, dan Lois Openda, serta berhasil membawa tim asal Sachsen itu kembali ke Liga Champions setelah mencatatkan salah satu musim Bundesliga dengan raihan poin tertinggi.

    • Iklan