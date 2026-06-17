Terjadi perselisihan dengan Jürgen Klopp dan rekan-rekannya? RB Leipzig memecat pelatih Ole Werner meski musim ini berjalan gemilang

Hal itu diumumkan oleh klub Bundesliga tersebut pada hari Rabu. Selain Werner, asisten pelatihnya, Tom Cichon dan Patrick Kohlmann, juga harus hengkang. Menurut laporan tersebut, Direktur Olahraga Marcel Schäfer telah memberi tahu semua pihak yang terlibat mengenai langkah ini.

Sebelumnya, majalah Sport Bild melaporkan bahwa telah terjadi perselisihan filosofi yang cukup serius antara Werner dan Kepala Sepak Bola Global Jürgen Klopp, meskipun secara statistik musim Leipzig kali ini sangat sukses. Mantan pemain Bayern, Martin Demichelis, disebut-sebut sebagai calon pengganti Ole Werner.