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Terjadi atau tidak? Kebenaran di balik transfer Ederson senilai £38 juta ke Man Utd menyusul kabar gagalnya kesepakatan bernilai besar untuk gelandang timnas Brasil tersebut
Red Devils membantah rumor tentang kegagalan mereka
Sumber-sumber dari Manchester United bertindak cepat untuk membantah klaim bahwa rencana kepindahan Ederson ke Old Trafford berada dalam bahaya. Laporan yang berasal dari Brasil pada hari Minggu menyebutkan bahwa kesepakatan untuk pemain berusia 26 tahun itu terancam gagal, sehingga menimbulkan kegemparan di kalangan pendukung setia United yang sangat ingin melihat lini tengah tim diperkuat pada musim panas ini.
Namun, klub telah mengklarifikasi bahwa tidak ada masalah dengan kesepakatan tersebut dan transfer ini tetap berjalan sesuai jadwal. Seorang sumber mengonfirmasi status transfer tersebut kepada TEAMTalk, dengan menyatakan: "Tidak ada masalah dengan transfer Ederson. Ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis di Inggris sesegera mungkin sesuai kondisi logistik, dan semua itu akan dikonfirmasi pada waktunya, tetapi transfer ini sudah pasti terjadi dan masih berjalan."
- AFP
Rincian keuangan dari paket senilai £38 juta
Total nilai transfer mantan pemain Salernitana ini diperkirakan mencapai £38,85 juta ($52 juta). United telah menegosiasikan kesepakatan bertahap yang terdiri dari biaya awal sebesar £34 juta ditambah £3,85 juta dalam bentuk bonus berbasis performa yang digambarkan sebagai target yang mudah dicapai. Pendekatan yang terukur di bursa transfer ini terjadi setelah klub dilaporkan berhasil melunasi utang sebesar £110 juta.
Pemain internasional Brasil berusia 26 tahun ini diperkirakan akan bertolak ke Inggris pekan ini untuk menjalani pemeriksaan medis di Carrington. Hal ini terjadi setelah Selecao tersingkir dari Piala Dunia usai kekalahan mengecewakan di babak 16 besar melawan Norwegia pada hari Minggu, sehingga gelandang tersebut kini bebas untuk menyelesaikan kontrak jangka panjangnya dengan raksasa Liga Premier tersebut. Yang perlu diperhatikan, Ederson hanya bermain selama total 20 menit sepanjang seluruh perjalanan Brasil di turnamen tersebut.
Revolusi lini tengah Carrick dimulai
Ederson dipandang sebagai pilar utama dalam proses perombakan lini tengah di bawah asuhan Carrick. Manajer tersebut bertekad untuk menyuntikkan kemampuan atletis dan keahlian menguasai bola ke dalam skuad menyusul hengkangnya Casemiro yang telah lama menjadi andalan tim. Klub dilaporkan berencana mendatangkan hingga tiga gelandang tengah baru untuk memastikan mereka mampu bersaing memperebutkan gelar Liga Premier dan Liga Champions.
Pemain itu sendiri dikabarkan telah berkomitmen penuh terhadap kepindahan ini, setelah menyetujui persyaratan pribadi dalam kesepakatan yang mencakup opsi klub untuk memperpanjang masa tinggalnya. Setelah tes medis selesai, ia akan menjadi rekrutan utama pertama pada bursa transfer musim panas ini, yang akan menjadi tonggak awal bagi langkah-langkah selanjutnya seiring tim perekrutan terus mengevaluasi berbagai opsi di seluruh benua.
- Getty Images Sport
Target-target lain yang menjadi incaran Old Trafford
Meskipun fokus saat ini tertuju pada penyelesaian transfer Ederson, departemen pemandu bakat United tetap aktif. Menurut laporan TEAMTalk, klub dikabarkan tertarik pada Andrey Santos dari Chelsea dan Alex Scott dari Bournemouth, meskipun pendekatan terhadap pemain yang terakhir itu langsung ditolak oleh The Cherries.
Dengan mengamankan bintang Atalanta ini lebih awal, United berharap Carrick bisa menjalani pramusim penuh bersama pemain yang menjadi penambah kekuatan taktis utamanya. Dengan pemain internasional Brasil ini yang akan menandatangani kontrak empat tahun, petinggi di Old Trafford yakin bahwa perekrutan ini akan menjadi katalisator bagi era sukses di bawah staf kepelatihan saat ini dan kepemilikan INEOS.
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