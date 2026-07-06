Terjadi atau tidak? Kebenaran di balik transfer Ederson senilai £38 juta ke Man Utd menyusul kabar gagalnya kesepakatan bernilai besar untuk gelandang timnas Brasil tersebut

Sumber-sumber dari Manchester United bertindak cepat untuk membantah klaim bahwa rencana kepindahan Ederson ke Old Trafford berada dalam bahaya. Laporan yang berasal dari Brasil pada hari Minggu menyebutkan bahwa kesepakatan untuk pemain berusia 26 tahun itu terancam gagal, sehingga menimbulkan kegemparan di kalangan pendukung setia United yang sangat ingin melihat lini tengah tim diperkuat pada musim panas ini.

Namun, klub telah mengklarifikasi bahwa tidak ada masalah dengan kesepakatan tersebut dan transfer ini tetap berjalan sesuai jadwal. Seorang sumber mengonfirmasi status transfer tersebut kepada TEAMTalk, dengan menyatakan: "Tidak ada masalah dengan transfer Ederson. Ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis di Inggris sesegera mungkin sesuai kondisi logistik, dan semua itu akan dikonfirmasi pada waktunya, tetapi transfer ini sudah pasti terjadi dan masih berjalan."











