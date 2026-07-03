"Terima kasih untuk apa-apa, DFB yang terkasih": Juara Dunia melontarkan tuduhan arogan yang serius terhadap Julian Nagelsmann setelah tersingkir secara memalukan di Piala Dunia

Juara Dunia 1990 itu mengunggah sebuah Reel yang menampilkan sebuah kotak berisi kutipan darinya. Kutipan tersebut berbunyi: "Jika Johannes B. Kerner mengajukan pertanyaan kepadanya, maka ia harus menjawab dengan bijak, karena ia tidak menjawab Kerner, melainkan masyarakat."

Littbarski jelas merujuk pada perilaku Nagelsmann setelah kekalahan 3-4 dalam adu penalti pada babak 16 besar melawan Paraguay. Saat itu, pria berusia 38 tahun itu merespons pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara MagentaTV, Kerner, dengan sangat tertutup dan mengelak.

Dalam keterangan videonya, Littbarski menulis: "Terima kasih untuk apa-apa. DFB yang terhormat, bebaskanlah kami dari Julian Nagelsmann. Arogansi dan kesombongan bukanlah bagian dari sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pelatih tim nasional, yang juga memiliki peran sebagai panutan."