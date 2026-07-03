Di akun Instagram-nya, Pierre Littbarski menyampaikan kritik tajam terhadap pelatih tim nasional Jerman yang kini telah diberhentikan, dan setelah hasil mengecewakan Jerman di Piala Dunia kali ini, ia mengkritik keras penampilan publik sang pelatih tersebut.
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"Terima kasih untuk apa-apa, DFB yang terkasih": Juara Dunia melontarkan tuduhan arogan yang serius terhadap Julian Nagelsmann setelah tersingkir secara memalukan di Piala Dunia
Juara Dunia 1990 itu mengunggah sebuah Reel yang menampilkan sebuah kotak berisi kutipan darinya. Kutipan tersebut berbunyi: "Jika Johannes B. Kerner mengajukan pertanyaan kepadanya, maka ia harus menjawab dengan bijak, karena ia tidak menjawab Kerner, melainkan masyarakat."
Littbarski jelas merujuk pada perilaku Nagelsmann setelah kekalahan 3-4 dalam adu penalti pada babak 16 besar melawan Paraguay. Saat itu, pria berusia 38 tahun itu merespons pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara MagentaTV, Kerner, dengan sangat tertutup dan mengelak.
Dalam keterangan videonya, Littbarski menulis: "Terima kasih untuk apa-apa. DFB yang terhormat, bebaskanlah kami dari Julian Nagelsmann. Arogansi dan kesombongan bukanlah bagian dari sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pelatih tim nasional, yang juga memiliki peran sebagai panutan."
- Getty Images Sport
Tuduhan serius terhadap Nagelsmann terungkap
Pria berusia 66 tahun ini, dengan kritiknya, secara mulus bergabung dengan jajaran pakar yang dalam beberapa hari terakhir menuduh pelatih tim nasional Jerman melakukan kesalahan serius dan kelalaian terkait jalannya turnamen.
Selain itu, Sport Bild dan Sky mengungkap bahwa suasana di kamp DFB, bertolak belakang dengan persepsi publik, sama sekali tidak optimal. Tuduhan terhadap Nagelsmann pun beragam, mulai dari komunikasi yang buruk dengan para pemain, penanganan kontroversial terhadap penyerang Deniz Undav, hingga ketidakpuasan beberapa bintang terhadap tim pelatih dan fisioterapis yang dibentuk oleh pria berusia 38 tahun tersebut.
Nagelsmann sempat dengan tegas menolak untuk mengundurkan diri segera setelah tim tersingkir dari turnamen, namun pada hari Jumat, DFB akhirnya mengumumkan pemutusan hubungan kerja secara damai. Para petinggi DFB, termasuk Presiden Bernd Neuendorf, Presiden Bundesliga Hans-Joachim Watzke, dan Direktur Olahraga Rudi Völler, dilaporkan telah menyarankan pelatih tim nasional tersebut untuk mengundurkan diri secara sukarela dari jabatannya, dan Nagelsmann akhirnya menyetujuinya.
- AFP
Apakah Jürgen Klopp akan menjadi pelatih tim nasional Jerman yang baru setelah Nagelsmann mundur?
Jürgen Klopp kini dijadwalkan untuk menggantikannya. Bersamaan dengan pengumuman penunjukan Nagelsmann, DFB menyatakan bahwa mereka akan "mulai menjajaki pembicaraan" dengan mantan pelatih Liverpool dan BVB tersebut. "Dia telah menunjukkan kesediaannya secara prinsip untuk mengambil alih jabatan tersebut," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Pada dasarnya, Klopp bersedia jika ada kemungkinan untuk keluar dari kontraknya di Red Bull yang masih berlaku hingga akhir 2029. Di sana, ia menjabat sebagai 'Global Head of Soccer'. Klausul pelepasan yang kabarnya ada tersebut konon hanya ada dalam bentuk lisan, sehingga DFB harus membayar biaya pelepasan. Surat kabar Bild melaporkan bahwa Red Bull menuntut jumlah dalam kisaran jutaan.
Gaji Klopp bisa menjadi masalah rumit lainnya. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional, Lothar Matthäus, berpendapat bahwa pria berusia 59 tahun itu tidak akan bersedia menerima gaji tahunan sebesar yang diterima Nagelsmann (dilaporkan sebesar tujuh juta euro). “Itu adalah paket keseluruhan yang menimbulkan sakit kepala — terutama bagi para petinggi di DFB,” kata Matthäus.
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