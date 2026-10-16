Melalui media sosial, mantan kiper Chelsea itu mengenang betapa besarnya arti peringatan tersebut. "Kemarin genap 20 tahun sejak laga tandang 'terkenal' melawan Reading," tulis Cech. "Saya sengaja mengunggah tulisan ini hari ini karena kemarin semua orang sepertinya membicarakan pertandingan itu.

"Tak bisa dimungkiri, hari itu berdampak besar pada Premier League, para penggemar sepakbola, orang-orang terdekat saya, dan tentu saja diri saya sendiri. Setelah 20 tahun, ada banyak cara untuk melihatnya, tetapi mari kita tempatkan seluruh kisah ini dalam perspektif yang tepat.

"Pemulihan pada awalnya sulit dan terkadang saya sangat ragu apakah bisa kembali bermain, tetapi saya mendapat sejumlah pelajaran berharga sepanjang perjalanan itu."

Cech kemudian menjelaskan bahwa insiden yang nyaris merenggut nyawanya itu membuatnya semakin menghargai sepakbola dan menyadari betapa rapuhnya hidup, sekaligus mengajarinya menjalani setiap hari dengan tujuan. Pengalaman tersebut juga mendorongnya merombak rutinitas melalui latihan kognitif untuk otak dan latihan pernapasan, serta memotivasinya meraih kualifikasi pendidikan di luar lapangan sebagai persiapan menghadapi masa pensiun.



