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“Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk hidup”: Legenda Chelsea Petr Cech merilis pernyataan emosional 20 tahun setelah mengalami cedera kepala yang mengancam nyawa saat melawan Reading
Momen penting dalam sejarah Liga Primer Inggris
Pada peringatan 20 tahun salah satu insiden paling terkenal dalam sejarah sepakbola Inggris, Cech mengenang sore ketika nyawanya nyaris melayang. Mantan pemain timnas Ceko itu, yang saat itu berusia 24 tahun dan menjadi bintang di skuad Chelsea asuhan Jose Mourinho yang dominan, mengalami patah tulang tengkorak yang melesak hanya beberapa detik setelah pertandingan kasta tertinggi melawan Reading dimulai di Stadion Madejski.
Setelah berbenturan keras dengan Stephen Hunt, sang kiper menjalani perawatan cukup lama di lapangan sebelum dilarikan ke unit khusus bedah saraf Radcliffe Infirmary di Oxford pada malam harinya. Cech akhirnya pulih dan melanjutkan karier gemilangnya. Ia dikenal mengenakan pelindung kepala yang menjadi ciri khasnya di seluruh dunia.
- Getty Images Sport
Cech mengenang proses pemulihannya yang sulit
Melalui media sosial, mantan kiper Chelsea itu mengenang betapa besarnya arti peringatan tersebut. "Kemarin genap 20 tahun sejak laga tandang 'terkenal' melawan Reading," tulis Cech. "Saya sengaja mengunggah tulisan ini hari ini karena kemarin semua orang sepertinya membicarakan pertandingan itu.
"Tak bisa dimungkiri, hari itu berdampak besar pada Premier League, para penggemar sepakbola, orang-orang terdekat saya, dan tentu saja diri saya sendiri. Setelah 20 tahun, ada banyak cara untuk melihatnya, tetapi mari kita tempatkan seluruh kisah ini dalam perspektif yang tepat.
"Pemulihan pada awalnya sulit dan terkadang saya sangat ragu apakah bisa kembali bermain, tetapi saya mendapat sejumlah pelajaran berharga sepanjang perjalanan itu."
Cech kemudian menjelaskan bahwa insiden yang nyaris merenggut nyawanya itu membuatnya semakin menghargai sepakbola dan menyadari betapa rapuhnya hidup, sekaligus mengajarinya menjalani setiap hari dengan tujuan. Pengalaman tersebut juga mendorongnya merombak rutinitas melalui latihan kognitif untuk otak dan latihan pernapasan, serta memotivasinya meraih kualifikasi pendidikan di luar lapangan sebagai persiapan menghadapi masa pensiun.
- AFP
Bagaimana satu insiden mengubah keselamatan pemain
Di luar trauma yang dialaminya, benturan pada 2006 itu memaksa sepakbola Inggris memodernisasi prosedur medisnya. Lamanya waktu yang dibutuhkan sebelum Cech mendapat perawatan di rumah sakit mendorong peninjauan menyeluruh terhadap protokol keselamatan di kompetisi kasta tertinggi.
Mengenang dampak jangka panjang peristiwa itu, Cech mengatakan: "Helm ikonis itu pun lahir. Premier League mengubah aturan terkait keselamatan medis pemain, dan sejak saat itu petugas paramedis hadir di setiap pertandingan (serta menyelamatkan banyak nyawa dalam prosesnya)."
Sang kiper juga menyampaikan terima kasih kepada tenaga medis Oxford yang mengoperasinya malam itu. "Sebagai penutup, saya ingin kembali berterima kasih kepada tim medis dan Radcliffe Hospital di Oxford karena telah memberi saya kesempatan untuk hidup dan memungkinkan saya terus memainkan sepakbola yang saya cintai, memecahkan sejumlah rekor, serta membahagiakan jutaan penggemar dengan meraih trofi.. dan yang paling berharga, saya bisa menjadi seorang ayah."
- Getty Images Sport
Meninggalkan masa lalu
Meski tekel Hunt sangat keras, Cech tidak menyimpan dendam terhadap mantan pemain sayap Reading itu. Keduanya pernah berpelukan dalam pertandingan lain di Stamford Bridge sebagai tanda perdamaian.
Menurut Cech, keduanya sepakat untuk tidak lagi mempermasalahkan kontroversi tersebut. “Kami sepakat untuk tidak terlalu banyak membicarakannya dan melupakannya... kami menepati janji itu,” tegasnya.
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