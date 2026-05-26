'Terima kasih' - Istri Alphonse Areola, Marrion Valette, melontarkan sindiran pedas kepada Graham Potter dan Nuno Espírito Santo setelah West Ham terdegradasi
Hammers terdegradasi ke Championship
Perjalanan membanggakan West Ham selama 14 tahun di Liga Premier berakhir dengan kekecewaan di hari terakhir musim ini. Meskipun berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Leeds United, The Irons secara resmi terdegradasi ke Championship setelah kemenangan 1-0 Tottenham Hotspur atas Everton pada pertandingan yang berlangsung bersamaan membuat mereka tertinggal dua poin dari zona aman. Menurut laporan dari talkSPORT, degradasi yang tragis ini diperkirakan akan membuat manajer Nuno kehilangan pekerjaannya, karena adanya klausul kontrak yang memungkinkan dewan direksi memecatnya tanpa kompensasi.
Valette meluapkan kemarahannya atas penurunan pangkatnya
Segera setelah pengumuman resmi itu, Valette mengunggah serangkaian postingan yang sangat kritis di Instagram, yang ditujukan kepada manajer saat ini maupun pendahulunya. Merenungkan penurunan drastis tim tersebut sejak masa kejayaan mereka meraih gelar di level Eropa di bawah asuhan David Moyes, ia menulis keterangan pada sebuah foto lawas: "Dari trofi hingga degradasi. Terima kasih, Potter, atas awal musim ini, dan Nuno atas akhir musimnya."
Pemilihan tim menuai kritik
Areola diturunkan statusnya menjadi kiper cadangan oleh Potter pada bulan Agustus sebelum Nuno sempat mengembalikannya ke posisi utama, namun kemudian kembali mencoret kiper asal Prancis itu pada bulan Januari setelah serangkaian kesalahan yang menjadi sorotan media. Dengan membagikan statistik yang menyoroti persentase penyelamatan suaminya yang tertinggi di liga, Valette mengungkap adanya masalah komunikasi internal.
Dia menulis: "Dicadangkan di awal musim tanpa alasan... Setelah awal yang sangat buruk, lalu bermain dalam 20 pertandingan, dan tiba-tiba 'Maaf, kamu tidak akan menjadi starter...'. 'Kenapa?' 'Tanpa alasan khusus, tapi maaf'."
Masa depan yang dipenuhi ketidakpastian
Kekecewaan keluarga itu memuncak setelah pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, tidak memasukkan kiper veteran tersebut ke dalam skuad Piala Dunia, dan memilih Mike Maignan, Robin Risser, serta Brice Samba. Valette menyimpulkan: "Dan TIDAK ada Piala Dunia tahun ini, terima kasih, Pelatih Nuno."
Setelah tidak tampil di Liga Premier sejak pertandingan melawan Chelsea pada 31 Januari, Areola kini menghadapi ketidakpastian yang besar dengan sisa kontrak hanya satu tahun, sementara West Ham menghadapi proses rekonstruksi yang berat di Championship.