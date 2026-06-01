“Terima kasih, idola!” - Rodrygo menerima hadiah bertanda tangan impian dari legenda Real Madrid, Cristiano Ronaldo

Rodrygo tak pernah menyembunyikan kekagumannya pada Ronaldo; ia sering meniru selebrasi "Siu" yang terkenal dan menyebut kapten Al-Nassr itu sebagai inspirasi utamanya dalam sepak bola. Di tengah proses pemulihan yang melelahkan, pemain berusia 23 tahun ini terharu oleh sikap tulus dari pria yang ia anggap sebagai yang terhebat sepanjang masa.

Penyerang asal Brasil ini mengunggah foto jersey Al-Nassr bertanda tangan yang dikirim langsung oleh Ronaldo di akun X resminya. Legenda asal Portugal itu menulis pesan pribadi di jersey tersebut, yang berbunyi: "Untuk Rodrygo, pelukan." Sangat gembira dengan kejutan tersebut, Rodrygo memberi keterangan pada postingan tersebut dengan pesan: "Terima kasih, Idola! Cristiano."







