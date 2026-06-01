Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
“Terima kasih, idola!” - Rodrygo menerima hadiah bertanda tangan impian dari legenda Real Madrid, Cristiano Ronaldo
Sebuah tindakan yang legendaris dalam perjalanan pemulihan
Rodrygo tak pernah menyembunyikan kekagumannya pada Ronaldo; ia sering meniru selebrasi "Siu" yang terkenal dan menyebut kapten Al-Nassr itu sebagai inspirasi utamanya dalam sepak bola. Di tengah proses pemulihan yang melelahkan, pemain berusia 23 tahun ini terharu oleh sikap tulus dari pria yang ia anggap sebagai yang terhebat sepanjang masa.
Penyerang asal Brasil ini mengunggah foto jersey Al-Nassr bertanda tangan yang dikirim langsung oleh Ronaldo di akun X resminya. Legenda asal Portugal itu menulis pesan pribadi di jersey tersebut, yang berbunyi: "Untuk Rodrygo, pelukan." Sangat gembira dengan kejutan tersebut, Rodrygo memberi keterangan pada postingan tersebut dengan pesan: "Terima kasih, Idola! Cristiano."
- Getty Images Sport
Kekecewaan karena gagal lolos ke Piala Dunia 2026
Bentuk dukungan ini datang di tengah fase yang sangat sulit dalam karier Rodrygo. Pada awal Maret, penyerang Real Madrid itu menerima kabar buruk bahwa ia mengalami robekan pada ligamen anterior cruciate dan meniskus luar di kaki kanannya saat bertanding melawan Getafe dalam laga La Liga. Cedera tersebut membutuhkan waktu pemulihan selama 10 hingga 12 bulan, yang secara efektif mengakhiri musimnya lebih awal.
Selain pada level domestik, cedera ini juga menjadi pukulan telak bagi harapan Brasil di level internasional. Rodrygo telah secara resmi dipastikan absen dari Piala Dunia, sehingga Selecao kehilangan salah satu pemain paling kreatifnya untuk turnamen di Amerika Utara tersebut. Intervensi Ronaldo bertujuan untuk membangkitkan semangat pemain yang harus absen dalam waktu lama dari lapangan.
Rodrygo menyesali peluang yang terbuang oleh Ronaldo
CR7 mengucapkan selamat tinggal kepada Bernabeu saat menyelesaikan transfer mengejutkan ke raksasa Serie A, Juventus. Kepindahan Rodrygo ke Spanyol dikonfirmasi pada musim panas itu, namun ia harus menunggu 12 bulan hingga berusia 18 tahun sebelum transfer tersebut dapat resmi diselesaikan. Saat pemain Brasil berbakat itu tiba di Madrid, Ronaldo sudah lama pergi.
Hal itu tetap menjadi sumber kekecewaan bagi Rodrygo, yang menceritakan penyesalan terbesarnya dalam sepak bola kepada saluran YouTube Brasil Lives do Jon: “Saya ingin bermain bersama Cristiano Ronaldo, tetapi itu tidak terjadi. Sayang sekali karena dia adalah panutan saya. Saya selalu mengaguminya.”
- Getty Images/GOAL
Ronaldo bersiap untuk Piala Dunia keenamnya yang bersejarah
Sementara Rodrygo terpaksa menonton dari pinggir lapangan, di usia 41 tahun, Cristiano Ronaldo tak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Mantan ikon Real Madrid ini saat ini sedang menyempurnakan persiapannya untuk berlaga di Piala Dunia keenamnya, sebuah prestasi yang akan mengukuhkan posisinya dalam buku rekor sebagai salah satu dari tiga pemain pertama yang melakukannya dalam sejarah sepak bola, bersama Lionel Messi dan Guillermo Ochoa.
Portugal dijadwalkan bertanding di Grup K, di mana mereka akan memulai kampanye mereka melawan Republik Demokratik Kongo pada 17 Juni. Setelah pertandingan pembuka, Ronaldo dan rekan-rekannya akan menghadapi Uzbekistan pada 23 Juni dan Kolombia pada 27 Juni.