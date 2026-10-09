Crystal Pix
Diterjemahkan oleh
Terikat hingga 2030! Arteta antusias buka-bukaan soal mega-kesepakatan baru Arsenal yang menguntungkan
Arteta mengikat masa depan jangka panjang dengan Arsenal
Mikel Arteta berbicara kepada media untuk pertama kalinya sejak meresmikan perpanjangan kontrak baru yang menguntungkan bersama Arsenal hingga musim panas 2030. Pria Spanyol itu, yang mengantarkan klub meraih gelar Premier League, berbicara hangat tentang keinginan bersama antara dirinya dan dewan klub untuk melanjutkan perjalanan mereka bersama.
Pengumuman tersebut memberikan dorongan moral besar di Sobha Realty Training Centre jelang menjamu Leeds United.
Kesepakatan itu mengukuhkan proyek jangka panjang Arteta di London utara.
- Getty Images Sport
Manajer memuji penanganan negosiasi kontrak
Arteta memuji cara profesional yang ditunjukkan jajaran petinggi Arsenal dalam menangani proses perpanjangan kontrak. "Keluarga saya sangat bersyukur bisa menikmati hak yang luar biasa ini untuk terus melanjutkan," kata Arteta dalam konferensi pers prapertandingannya.
"Saya sudah mengatakan sejak awal bahwa saya dan klub menginginkan hal yang sama, tetapi saya menyukai cara ini ditangani."
"Hal terpenting pada akhirnya adalah ketika Anda akan menandatangani, melihat sekeliling ruangan dan melihat antusiasme di mata mereka."
Ambisi tanpa henti untuk mempertahankan standar elite
Meski telah mengamankan masa depannya untuk jangka panjang, Arteta menegaskan bahwa kesuksesan di masa lalu tidak berarti apa-apa tanpa komitmen harian untuk terus berkembang. "Itulah intinya, sekarang saya harus mendapatkan hak itu setiap hari untuk terus berada di level ini," tambah bos Arsenal tersebut.
Tekadnya untuk mendorong standar mencerminkan budaya yang telah dibangun di dalam klub selama masa jabatannya.
Para pemain dan staf menyambut baik stabilitas yang diberikan oleh kontrak baru tersebut.
- Getty Images Sport
Fokus langsung beralih ke laga melawan Leeds
Dengan masa depannya dalam kontrak kini sepenuhnya tuntas, prioritas langsung Arteta beralih ke menjaga upaya Arsenal mempertahankan gelar domestik. Manajer Arsenal itu ingin timnya merayakan perpanjangan kontraknya dengan tiga poin pada Sabtu sore.
Arsenal akan menghadapi Leeds United di Stadion Emirates dengan tujuan kembali ke jalur kemenangan.
Arteta tetap bertekad membawa lebih banyak trofi ke klub dalam empat tahun ke depan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami