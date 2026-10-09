Mikel Arteta berbicara kepada media untuk pertama kalinya sejak meresmikan perpanjangan kontrak baru yang menguntungkan bersama Arsenal hingga musim panas 2030. Pria Spanyol itu, yang mengantarkan klub meraih gelar Premier League, berbicara hangat tentang keinginan bersama antara dirinya dan dewan klub untuk melanjutkan perjalanan mereka bersama.

Pengumuman tersebut memberikan dorongan moral besar di Sobha Realty Training Centre jelang menjamu Leeds United.

Kesepakatan itu mengukuhkan proyek jangka panjang Arteta di London utara.