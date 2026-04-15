Seperti yang dilaporkan oleh Sport Bild, kemungkinan kiper berusia 40 tahun itu akan tetap bertahan melampaui akhir musim ini "cukup besar". Neuer bisa membayangkan untuk "menambah satu musim lagi bersama juara terbanyak itu".
Terdapat kecenderungan yang mulai terlihat pada Manuel Neuer: Hal ini akan berdampak pada perubahan besar bagi Jonas Urbig di FC Bayern
Petinggi FCB, Max Eberl dan Christoph Freund, selama beberapa bulan terakhir selalu menekankan bahwa mereka menyerahkan keputusan kepada Neuer apakah ia ingin melanjutkan kariernya di Munich. Penampilan pemain berpengalaman ini dalam beberapa pekan terakhir sangat impresif, terutama saat kemenangan tandang 2-1 di perempat final Liga Champions melawan Real Madrid, di mana Neuer tampil gemilang dan dinobatkan sebagai Man of the Match atas penampilannya di Bernabeu.
Neuer sendiri mengumumkan pada hari Selasa sebelum pertandingan leg kedua melawan Real bahwa kepastian mengenai masa depannya akan segera diumumkan. Ia berkata: "Semakin cepat, semakin baik. Saya belum memutuskan, tetapi saya rasa tidak akan memakan waktu terlalu lama."
Jika Neuer tetap bertahan: Urbig diharapkan mendapat lebih banyak kesempatan bermain
Namun, jika kontraknya diperpanjang, petinggi Bayern berencana agar sang juara dunia 2014 itu diturunkan dengan porsi yang jauh lebih terbatas pada musim mendatang. Sebaliknya, pengganti Neuer, Jonas Urbig, diharapkan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain agar lebih siap menghadapi era pasca-Neuer. Dikabarkan bahwa pemain berusia 22 tahun itu akan diturunkan dalam 20 pertandingan.
Pada musim ini, Urbig telah tampil dalam 14 pertandingan. Namun, ia juga diuntungkan oleh fakta bahwa Neuer harus absen paksa selama hampir satu bulan di awal tahun akibat dua cedera otot, sehingga ia melewatkan enam pertandingan.
Selain Urbig, pemain pinjaman Daniel Peretz (25, FC Southampton) dan Alexander Nübel (29, VfB Stuttgart) juga terikat kontrak untuk musim mendatang. Jika Neuer memperpanjang kontraknya, mereka kemungkinan tidak akan memiliki masa depan di Säbener Straße. Sebaliknya, Sven Ulreich (37) kemungkinan besar akan tetap bertahan di klub sebagai kiper ketiga. Kontraknya juga akan berakhir, namun majalah kicker melaporkan pada pertengahan Maret bahwa kemungkinan Ulreich bertahan selama satu tahun lagi cukup realistis.
Data performa Manuel Neuer di FC Bayern
Permainan 593 Pertandingan tanpa kebobolan 276 Gol yang kebobolan 489 Gelar 32