Terdapat kecenderungan yang mulai terlihat pada Manuel Neuer: Hal ini akan berdampak pada perubahan besar bagi Jonas Urbig di FC Bayern

Namun, jika kontraknya diperpanjang, petinggi Bayern berencana agar sang juara dunia 2014 itu diturunkan dengan porsi yang jauh lebih terbatas pada musim mendatang. Sebaliknya, pengganti Neuer, Jonas Urbig, diharapkan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain agar lebih siap menghadapi era pasca-Neuer. Dikabarkan bahwa pemain berusia 22 tahun itu akan diturunkan dalam 20 pertandingan.

Pada musim ini, Urbig telah tampil dalam 14 pertandingan. Namun, ia juga diuntungkan oleh fakta bahwa Neuer harus absen paksa selama hampir satu bulan di awal tahun akibat dua cedera otot, sehingga ia melewatkan enam pertandingan.

Selain Urbig, pemain pinjaman Daniel Peretz (25, FC Southampton) dan Alexander Nübel (29, VfB Stuttgart) juga terikat kontrak untuk musim mendatang. Jika Neuer memperpanjang kontraknya, mereka kemungkinan tidak akan memiliki masa depan di Säbener Straße. Sebaliknya, Sven Ulreich (37) kemungkinan besar akan tetap bertahan di klub sebagai kiper ketiga. Kontraknya juga akan berakhir, namun majalah kicker melaporkan pada pertengahan Maret bahwa kemungkinan Ulreich bertahan selama satu tahun lagi cukup realistis.