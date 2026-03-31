Terbebas dari kritik? Kylian Mbappé menjelaskan mengapa ia berada dalam kategori yang sama dengan Cristiano Ronaldo dan Alfredo Di Stefano di Real Madrid

Setelah beberapa tahun menjadi bahan spekulasi intens terkait kepindahannya ke Spanyol, Mbappe akhirnya mengambil langkah tersebut pada tahun 2024 saat kontraknya di Paris Saint-Germain berakhir dan ia menjadi pemain bebas transfer.

Awalnya, ia diberi nomor punggung 9 di Madrid - yang juga dipakai Ronaldo setelah pindah dari Manchester United pada 2009 - namun kini ia mengenakan nomor 10. Mbappe diminta untuk memimpin lini depan sebagai striker tengah, meninggalkan posisi favoritnya sebelumnya di sayap kiri.

Statistiknya membenarkan keputusan tersebut, dengan mencetak 82 gol dari 94 penampilan di semua kompetisi. Pemain berusia 27 tahun ini mencetak lebih dari satu gol per pertandingan musim ini.

Mbappe telah menikmati kesuksesan di UEFA Super Cup dan Intercontinental Cup bersama Real, namun gelar-gelar besar seperti gelar Liga dan trofi Liga Champions masih belum ia raih. Ia tidak bisa dituduh kurang berkontribusi demi kepentingan tim.