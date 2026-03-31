Terbebas dari kritik? Kylian Mbappé menjelaskan mengapa ia berada dalam kategori yang sama dengan Cristiano Ronaldo dan Alfredo Di Stefano di Real Madrid
Rekor Mbappé: Gol dan penampilan bersama Real Madrid
Setelah beberapa tahun menjadi bahan spekulasi intens terkait kepindahannya ke Spanyol, Mbappe akhirnya mengambil langkah tersebut pada tahun 2024 saat kontraknya di Paris Saint-Germain berakhir dan ia menjadi pemain bebas transfer.
Awalnya, ia diberi nomor punggung 9 di Madrid - yang juga dipakai Ronaldo setelah pindah dari Manchester United pada 2009 - namun kini ia mengenakan nomor 10. Mbappe diminta untuk memimpin lini depan sebagai striker tengah, meninggalkan posisi favoritnya sebelumnya di sayap kiri.
Statistiknya membenarkan keputusan tersebut, dengan mencetak 82 gol dari 94 penampilan di semua kompetisi. Pemain berusia 27 tahun ini mencetak lebih dari satu gol per pertandingan musim ini.
Mbappe telah menikmati kesuksesan di UEFA Super Cup dan Intercontinental Cup bersama Real, namun gelar-gelar besar seperti gelar Liga dan trofi Liga Champions masih belum ia raih. Ia tidak bisa dituduh kurang berkontribusi demi kepentingan tim.
Mbappe mengantisipasi kritik di Real Madrid
Para pendukung Madrid telah menyambut pemain asal Prancis itu dengan hangat — seperti yang pernah mereka lakukan terhadap dua ikon penyerang, Ronaldo dan Di Stefano — namun Mbappé sadar bahwa ia harus terus tampil gemilang agar tidak menjadi sasaran pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyenangkan.
Berbicara kepada Telefoot, ia mengatakan: “Real Madrid bagaikan agama bagi orang-orang di Spanyol; mereka sangat bersemangat, dan ada banyak pembicaraan serta spekulasi, terkadang beralasan, terkadang tidak.
“Anda harus tahu cara menghadapi kritik karena semua orang di Real Madrid pernah dikritik - Ronaldo, Di Stefano, jadi saya tidak melihat alasan mengapa saya harus menjadi pengecualian. Anda hanya perlu tetap tenang, fokus pada apa yang harus Anda lakukan, dan katakan pada diri sendiri bagaimana Anda bisa meningkatkan performa Anda di lapangan.”
Saran Ronaldo untuk Mbappé di Real Madrid
Ronaldo — yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Real Madrid — sebelumnya pernah mengatakan saat memberi nasihat kepada Mbappe tentang cara menghadapi tuntutan kehidupan di Madrid: “Saya sangat menyayanginya, dan bukan hanya karena kisahnya saat masih muda, di mana dia sangat mengagumi Cristiano Ronaldo dan menganggapnya sebagai idola. Tapi saya benar-benar melihatnya sebagai pemain hebat dan dia akan membawa banyak kebahagiaan bagi Real Madrid.
“Jika saya berada di Real Madrid, saya akan mengajarinya bermain sebagai penyerang tengah. Karena saya bukan penyerang. Saya terbiasa bermain sebagai penyerang. Dulu saya bermain di sayap dan orang-orang melupakannya. Kylian tidak seharusnya menjadi penyerang tipikal. Jika saya jadi dia, saya akan bermain kurang lebih seperti cara Cristiano Ronaldo bermain sebagai penyerang.”
Mbappe siap menghadapi laga krusial Liga Champions melawan Kane
Mbappe tampaknya telah menguasai peran tersebut, dengan mencetak 38 gol dan enam assist musim ini. Ia telah kembali beraksi bersama klub dan tim nasionalnya setelah pulih dari cedera baru-baru ini, dan berharap dapat tampil menonjol saat Real bersiap menghadapi laga perempat final Liga Champions mendatang melawan Harry Kane dan Bayern Munich.