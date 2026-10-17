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“Terbaik di dunia!” Neymar memberikan penilaian tegas tentang Lamine Yamal saat bintang muda Barcelona itu memburu Ballon d'Or
Dukungan besar untuk talenta muda Barcelona
Neymar memberikan dukungan penuh kepada Yamal dalam persaingan meraih Ballon d'Or mendatang. Pemain asal Brasil itu menyampaikan pujian setinggi langit kepada pemain sayap muda tersebut melalui media sosial. Dengan mengunggah sebuah gambar di media sosial miliknya, Neymar menegaskan penilaiannya terhadap pemain muda berbakat Barcelona itu. Ia menyatakan: "Lamine Yamal adalah yang terbaik di dunia."
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Membandingkan dua musim yang gemilang
Neymar menarik kesimpulan berani itu setelah membagikan grafik perbandingan statistik yang dibuat oleh platform Score90 dan Sofascore. Gambar tersebut menyandingkan dua musim bersejarah yang luar biasa dari kedua penyerang.
Grafik itu menampilkan musim 2017-18 Neymar yang gemilang bersama Paris Saint-Germain, ketika ia mencatatkan 25 gol dan 16 assist dalam 27 pertandingan. Angkanya disandingkan dengan statistik Yamal sejak awal musim ini bersama Barcelona.
Yamal mengawali musim dengan luar biasa, mencatatkan delapan gol dan sembilan assist dalam 10 pertandingan pertamanya bersama Barcelona. Angka-angka itu meyakinkan Neymar bahwa pemain remaja tersebut lebih unggul daripada pemain sepakbola lainnya.
Hubungan erat di luar lapangan
Dukungan terbuka dari bintang Santos itu menyoroti hubungan dekat kedua pemain di luar lapangan. Keduanya menjalin persahabatan erat sejak menghabiskan waktu bersama saat berlibur di Brasil pada 2025.
Persahabatan mereka membuat dukungan Neymar semakin berarti ketika Yamal bersaing memperebutkan penghargaan individu tertinggi dalam sepak bola. Pemain sayap itu terus dibandingkan dengan sosok-sosok terhebat dalam sepak bola, sementara perkembangan pesatnya belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Penampilan sensasionalnya bersama Barcelona dengan cepat menjadikannya salah satu kandidat utama di panggung dunia.
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Fokus beralih ke penghargaan di London
Yamal kini menanti hasil resmi ketika insan sepak bola berkumpul di London untuk acara gala penganugerahan pada 26 Oktober. Pemain sayap itu ingin menutup bulan pertama musim ini yang sensasional dengan meraih penghargaan tertinggi.
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