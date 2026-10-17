Neymar menarik kesimpulan berani itu setelah membagikan grafik perbandingan statistik yang dibuat oleh platform Score90 dan Sofascore. Gambar tersebut menyandingkan dua musim bersejarah yang luar biasa dari kedua penyerang.

Grafik itu menampilkan musim 2017-18 Neymar yang gemilang bersama Paris Saint-Germain, ketika ia mencatatkan 25 gol dan 16 assist dalam 27 pertandingan. Angkanya disandingkan dengan statistik Yamal sejak awal musim ini bersama Barcelona.

Yamal mengawali musim dengan luar biasa, mencatatkan delapan gol dan sembilan assist dalam 10 pertandingan pertamanya bersama Barcelona. Angka-angka itu meyakinkan Neymar bahwa pemain remaja tersebut lebih unggul daripada pemain sepakbola lainnya.







