Meskipun Les Bleus berhasil meraih tiga poin berkat penampilan yang tajam, Rabiot tidak segan-segan mengkritik kondisi lapangan di stadion yang juga dikenal sebagai MetLife Stadium. Stadion tersebut, yang menjadi markas bagi tim NFL New York Giants dan Jets, telah dilengkapi dengan lapangan rumput sementara yang dipasang khusus untuk turnamen ini, namun proses transisinya jelas tidak berjalan mulus.

Gelandang berusia 31 tahun itu, yang bermain penuh selama 90 menit dan memberikan assist kepada Bradley Barcola, tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya setelah pertandingan. "Lapangan itu... Saya bahkan tidak tahu apakah bisa disebut demikian. Rasanya lebih seperti permukaan buatan — cukup keras dan kaku," kata Rabiot saat membahas kondisi lapangan setelah pertandingan.