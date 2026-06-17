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'Terasa tidak alami' - Adrien Rabiot menyalahkan lapangan yang 'keras dan kaku' karena membuat pertandingan Piala Dunia Prancis melawan Senegal menjadi 'sangat lamban'
Ketegangan permukaan di Piala Dunia
Meskipun Les Bleus berhasil meraih tiga poin berkat penampilan yang tajam, Rabiot tidak segan-segan mengkritik kondisi lapangan di stadion yang juga dikenal sebagai MetLife Stadium. Stadion tersebut, yang menjadi markas bagi tim NFL New York Giants dan Jets, telah dilengkapi dengan lapangan rumput sementara yang dipasang khusus untuk turnamen ini, namun proses transisinya jelas tidak berjalan mulus.
Gelandang berusia 31 tahun itu, yang bermain penuh selama 90 menit dan memberikan assist kepada Bradley Barcola, tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya setelah pertandingan. "Lapangan itu... Saya bahkan tidak tahu apakah bisa disebut demikian. Rasanya lebih seperti permukaan buatan — cukup keras dan kaku," kata Rabiot saat membahas kondisi lapangan setelah pertandingan.
- Getty Images Sport
Kondisi yang lesu yang memengaruhi ritme
Kombinasi suhu tinggi dan permukaan lapangan yang cepat kehilangan kelicinan tampaknya menjadi kekhawatiran yang semakin meningkat bagi para pemain elit dunia yang mengandalkan pergerakan bola yang cepat. Rabiot bukanlah satu-satunya bintang ternama yang mengemukakan kekhawatiran mengenai fasilitas pada tahap awal turnamen ini. Kekecewaannya ini menyusul komentar serupa yang disampaikan oleh bintang Brasil, Vinicius Junior, yang kesulitan menghadapi kurangnya kelembapan di lapangan saat tim Selecao bermain imbang 1-1 melawan Maroko di tempat yang sama.
“Di babak kedua, karena cuaca yang panas, lapangan menjadi sangat cepat kering. Permainan jadi sangat lamban dan kami tidak bisa menemukan ritme kami,” kata Vinicius.
Kutukan MetLife yang terkenal itu
Stadion berkapasitas 78.576 penonton ini telah lama menjadi sorotan karena permukaan lapangannya, terutama di NFL di mana stadion ini dikenal sebagai penyebab cedera serius. Rumput sintetis biasa tersebut telah disalahkan atas beberapa insiden yang menjadi sorotan, termasuk cedera robeknya ligamen anterior cruciate (ACL) yang dialami oleh wide receiver Giants, Malik Nabers, baru-baru ini pada bulan September.
Meskipun FIFA telah mewajibkan pemasangan rumput sementara untuk Piala Dunia, fondasi stadion tampaknya memengaruhi performa permukaan hibrida tersebut. Dengan jadwal final Piala Dunia yang akan digelar di New York New Jersey Stadium pada 19 Juli, panitia penyelenggara akan berada di bawah tekanan untuk memastikan permukaan lapangan memenuhi standar yang diharapkan untuk pertandingan terbesar dalam sepak bola.
- AFP
Memandang ke depan bagi Les Bleus
Prancis berharap dapat menjalani pertandingan-pertandingan mendatang dengan lebih lancar sambil berusaha mempertahankan momentum kemenangan di awal turnamen. Tim asuhan Didier Deschamps tidak akan bertanding di MetLife Stadium melawan Irak pada laga grup kedua mereka, melainkan di Lincoln Financial Field pada 22 Juni.
Sementara itu, Senegal bersiap menghadapi Norwegia pada hari yang sama di MetLife Stadium, dan Inggris akan memainkan pertandingan terakhir fase grup melawan Panama di tempat yang sama.