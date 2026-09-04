Ter Stegen, Geertruida, dan Nelson jadi sorotan dalam transfer besar musim panas untuk tiga besar Belanda

Tiga kekuatan tradisional Belanda, Ajax, PSV Eindhoven, dan Feyenoord, menuntaskan bursa transfer musim panas yang sibuk dengan tujuan menegaskan dominasi domestik. Ketiga klub mendatangkan bintang internasional Eropa yang sudah terbukti, rekrutan bernilai tinggi, dan peminjaman strategis.

Ajax memimpin dari sisi nilai belanja lewat perekrutan besar, sementara PSV dan rivalnya, Feyenoord, melakukan tambahan yang terarah di sejumlah posisi kunci.

Strategi rekrutmen gabungan ini menandakan niat dari tiga besar Belanda untuk meningkatkan daya saing mereka di level domestik maupun Eropa.