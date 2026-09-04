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Ter Stegen, Geertruida, dan Nelson jadi sorotan dalam transfer besar musim panas untuk tiga besar Belanda
Klub-klub elite Eredivisie membangun kembali skuad mereka
Tiga kekuatan tradisional Belanda, Ajax, PSV Eindhoven, dan Feyenoord, menuntaskan bursa transfer musim panas yang sibuk dengan tujuan menegaskan dominasi domestik. Ketiga klub mendatangkan bintang internasional Eropa yang sudah terbukti, rekrutan bernilai tinggi, dan peminjaman strategis.
Ajax memimpin dari sisi nilai belanja lewat perekrutan besar, sementara PSV dan rivalnya, Feyenoord, melakukan tambahan yang terarah di sejumlah posisi kunci.
Strategi rekrutmen gabungan ini menandakan niat dari tiga besar Belanda untuk meningkatkan daya saing mereka di level domestik maupun Eropa.
- ANP
Ajax amankan kontingen internasional papan atas
Ajax menjalankan perekrutan ambisius, yang dipimpin dengan keberhasilan mengamankan kiper Barcelona Marc-Andre ter Stegen dengan status pinjaman selama semusim. Klub asal Amsterdam itu juga menuntaskan kedatangan permanen penyerang Brasil Marcos Leonardo dari Al-Hilal senilai €19,9 juta.
Klub itu menambah pengalaman elite Eropa dengan merekrut playmaker Jerman Julian Brandt dan gelandang Maroko Sofyan Amrabat sebagai agen bebas.
Selain itu, ikon klub Daley Blind kembali untuk periode ketiganya di Johan Cruyff Arena, bersama tambahan pinjaman pada saat-saat akhir, yakni Thilo Kehrer dari Monaco dan Simon Adingra dari Sunderland.
- DeFodi Images
PSV dan Feyenoord lakukan langkah penting
PSV Eindhoven memperkuat lini pertahanan dan sektor sayap mereka dengan memulangkan pemain internasional Belanda Lutsharel Geertruida ke Eredivisie dengan status pinjaman dari RB Leipzig. PSV juga menuntaskan perekrutan gratis winger Serbia Filip Kostic setelah kepergiannya dari Juventus.
Feyenoord fokus pada penambahan skuad yang strategis, dengan mengamankan gelandang Belgia Charles Vanhoutte dengan kontrak tiga tahun.
Klub Rotterdam itu menuntaskan aktivitas mereka pada hari terakhir bursa transfer dengan merekrut kembali winger Inggris Reiss Nelson secara permanen setelah masa peminjamannya sebelumnya di Rotterdam.
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Persaingan perebutan gelar kembali memanas
Setelah perombakan skuad rampung, daftar pemain yang baru disusun kini harus segera beradaptasi seiring jadwal domestik dan Eropa yang kian padat sepanjang musim.
Kedatangan sosok-sosok mapan seperti Ter Stegen, Brandt, Geertruida, dan Kostic menambah kedalaman taktik yang signifikan dalam persaingan gelar Eredivisie.
Ketiga klub kini langsung mengalihkan fokus mereka kembali ke kompetisi liga, dengan tujuan mengintegrasikan rekrutan anyar mereka ke dalam susunan tim pemenang.
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