Tepatnya dengan skor 7-1! Timnas Jerman menggantikan Brasil sebagai peringkat pertama dalam sebuah statistik Piala Dunia yang sangat istimewa

Fakta bahwa Jerman berhasil mengungguli Brasil dengan skor 7-1 merupakan hal yang cukup istimewa jika dilihat dari sudut pandang sejarah. Bagaimanapun juga, tim DFB pernah menelan salah satu kekalahan paling menyakitkan sepanjang masa bagi tuan rumah saat itu di semifinal Piala Dunia 2014, dengan mengalahkan Brasil 7-1 di hadapan pendukung tuan rumah dalam perjalanan mereka meraih gelar juara dunia.

Pada laga pembuka Piala Dunia 2026, Felix Nmecha membawa tim asuhan pelatih nasional Julian Nagelsmann unggul atas tim underdog Curacao pada menit ke-6. Tim debutan Piala Dunia ini kemudian menciptakan momen mengejutkan bagi juara dunia empat kali tersebut seperempat jam kemudian, ketika Livano Comenencia secara mengejutkan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-21.

Tim DFB yang jauh lebih unggul itu segera bangkit dan kembali memimpin pada menit ke-38 melalui Nico Schlotterbeck. Tak lama sebelum peluit babak pertama berbunyi, Kai Havertz memastikan keunggulan 3-1 dengan gol penalti yang ia cetak, sehingga praktis menentukan hasil pertandingan.

Di babak kedua, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav, dan sekali lagi Havertz menambah empat gol lagi untuk kemenangan pembuka Jerman yang meyakinkan. Pertandingan berlanjut pada laga grup kedua melawan Pantai Gading pada Sabtu mendatang, dan di akhir babak penyisihan grup, Jerman akan menghadapi Ekuador.