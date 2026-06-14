Dengan 239 gol, tim DFB kini menggeser juara dunia terbanyak sebagai tim dengan jumlah gol terbanyak di putaran final Piala Dunia. Tim Brasil saat ini telah mencetak 238 gol.
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Tepatnya dengan skor 7-1! Timnas Jerman menggantikan Brasil sebagai peringkat pertama dalam sebuah statistik Piala Dunia yang sangat istimewa
Fakta bahwa Jerman berhasil mengungguli Brasil dengan skor 7-1 merupakan hal yang cukup istimewa jika dilihat dari sudut pandang sejarah. Bagaimanapun juga, tim DFB pernah menelan salah satu kekalahan paling menyakitkan sepanjang masa bagi tuan rumah saat itu di semifinal Piala Dunia 2014, dengan mengalahkan Brasil 7-1 di hadapan pendukung tuan rumah dalam perjalanan mereka meraih gelar juara dunia.
Pada laga pembuka Piala Dunia 2026, Felix Nmecha membawa tim asuhan pelatih nasional Julian Nagelsmann unggul atas tim underdog Curacao pada menit ke-6. Tim debutan Piala Dunia ini kemudian menciptakan momen mengejutkan bagi juara dunia empat kali tersebut seperempat jam kemudian, ketika Livano Comenencia secara mengejutkan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-21.
Tim DFB yang jauh lebih unggul itu segera bangkit dan kembali memimpin pada menit ke-38 melalui Nico Schlotterbeck. Tak lama sebelum peluit babak pertama berbunyi, Kai Havertz memastikan keunggulan 3-1 dengan gol penalti yang ia cetak, sehingga praktis menentukan hasil pertandingan.
Di babak kedua, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav, dan sekali lagi Havertz menambah empat gol lagi untuk kemenangan pembuka Jerman yang meyakinkan. Pertandingan berlanjut pada laga grup kedua melawan Pantai Gading pada Sabtu mendatang, dan di akhir babak penyisihan grup, Jerman akan menghadapi Ekuador.
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Piala Dunia 2026: Akankah Brasil kembali mengungguli timnas Jerman saat menghadapi Haiti?
Sementara itu, Brasil berpotensi kembali menggeser Jerman dalam daftar tim dengan jumlah gol terbanyak di putaran final Piala Dunia pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari (waktu Jerman). Dalam laga grup kedua mereka melawan Haiti, Vinicius Junior dan kawan-kawan pun menjadi favorit utama.
Pada awal Piala Dunia 2026 di AS, Meksiko, dan Kanada, Selecao hanya mencetak satu gol. Vinicius mencetak gol saat imbang 1-1 melawan Maroko yang menjadi kuda hitam, setelah pertandingan melawan Haiti, Brasil akan menghadapi Skotlandia di pertandingan penyisihan grup ketiga.
Tim DFB, sebagai catatan, membutuhkan 113 pertandingan dalam 21 partisipasi turnamen untuk mencetak 239 gol Piala Dunia mereka sejauh ini. Brasil telah berpartisipasi 23 kali dan memainkan 115 pertandingan Piala Dunia.
"Mereka kembali lagi," tulis Globoesporte di Brasil dan mengomentari: "Jerman mengalami momen menegangkan melawan Curacao, tetapi bangkit di babak kedua dan mengulangi hasil bersejarah tahun 2014." O Tempo menulis: "Jerman menghadiahkan Curacao 'Hari Brasil'."