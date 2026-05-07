Dalam perbincangannya dengan pembawa acara Sky, Sebastian Hellmann, di podcast "Spielmacher", Süle mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia sepak bola. Kontraknya bersama BVB akan berakhir setelah musim ini. Dalam wawancara tersebut, ia menceritakan, antara lain, momen-momen terbaik dalam karier profesionalnya yang telah berlangsung selama 13 tahun serta masalah berat badannya yang berulang kali muncul, sebelum akhirnya ia menghentikan wawancara menjelang akhir dan mengambil kantong McDonald's yang penuh sesak dari ruangan sebelah.
Tepat sebelum itu, dia tiba-tiba jadi emosional! Niklas Süle menghentikan wawancara terakhirnya dan membawa masuk kantong McDonald's
Tapi mari kita urutkan. Sebelum Süle memperlihatkan oleh-olehnya yang berminyak, ia telah menjelaskan tentang kepribadiannya dan dengan tegas menekankan betapa bangga dirinya karena tidak pernah mengkhianati prinsipnya. "Di setiap klub yang saya masuki, saya selalu jujur tentang diri saya. Dulu saya pernah berkata kepada Dortmund: 'Jika kalian mencari kapten yang suka berteriak-teriak—saya bukan orangnya.' Saya berada di ruang terpisah bersama Marco Rose selama satu jam. Dia memotivasi saya. Saya bersemangat seperti api yang menyala. Dia memahami saya. Dia tahu siapa saya. Kemudian saya menjadi kapten kedua atau ketiga dan mengenakan ban kapten sebanyak 15 kali, meskipun saya sudah mengatakan bahwa saya bukan tipe seperti itu. Lalu saya berpikir: Mungkin mereka melakukannya karena mereka berkata: 'Hei, dia yang dibayar. Dia harus memimpin.' Mengapa saya bisa berfungsi dengan baik di Bayern dalam jangka waktu yang lama? Karena di sana ada pemain lain yang mengambil peran itu. Semua orang di tim tahu itu," katanya dan menambahkan: "Saya tidak bicara apa-apa saat pertandingan."
Süle tidak pernah "memaksa siapa pun dan berkata: 'Sekarang bayar aku dan bawa aku!' Sebaliknya, saya selalu bermain dengan kartu yang berbeda. Jika ada yang mengatakan hal lain, dia pasti berbohong." Karena keterbukaannya, manajernya, Volker Struth, pun memperingatkannya. "Kadang-kadang kamu harus hati-hati agar tidak terlalu jujur," katanya. "Saya telah mengenal ribuan pemain sepanjang karier saya dan saya yakin tidak ada yang akan berdiri dan berkata: 'Süle itu orang brengsek.' Saya tidak bisa membayangkannya. Karena bagi saya, manusia selalu jauh lebih penting daripada bermain 30 pertandingan lebih banyak. Itu yang penting bagi saya."
Dia mengaku "sama sekali tidak melakukan segalanya dengan benar", tapi "saya lebih bangga akan hal itu daripada lima gelar juara liga atau lima gelar Liga Champions. Saya selalu tetap seperti diri saya. Saya tidak pernah sombong soal olahraga saya. Keluarga dan teman-teman terdekat saya sangat bangga akan hal itu. Saya tahu itu," katanya dan menambahkan dengan air mata di mata: "Saya hampir terharu." Sesaat kemudian, kantong McDonald's itu muncul, dan Hellmann pun tertawa terbahak-bahak.
Süle terus-menerus berjuang mengatasi masalah berat badan
"Aku nggak tahu jam berapa sekarang, tapi aku benar-benar lapar," kata Süle sambil tersenyum lebar dan langsung keluar dari ruangan. "Aku pikir, kalau ini wawancara terakhirku sebagai pemain sepak bola profesional, aku sudah menyiapkan dua belas cheeseburger. Soalnya aku sendiri—kita ada empat orang, kalau masing-masing makan tiga, siapa pun bisa menghitungnya—tapi sebenarnya aku makan sekitar enam. Itu hanya lelucon kecil, kalau ada yang mau." Namun, tak lama kemudian ia menggigit cheeseburger dan menceritakan dengan mulut penuh bahwa ia memikirkan lelucon itu saat dalam perjalanan dengan mobil. Hellmann pun ikut menyantapnya.
Beberapa menit sebelumnya, Süle baru saja mengungkapkan betapa beratnya beban masalah berat badan dalam kariernya. Selama masa baktinya di FC Bayern München, ia bahkan terpaksa berpuasa sehari sebelum penimbangan mingguan dan berkeringat di sauna dengan mengenakan jaket hujan untuk menurunkan berat badan.
Niklas Süle: Data performa dan statistik sepanjang kariernya
Statistik BVB FC Bayern TSG Hoffenheim Pertandingan 109 171 117 Gol 3 7 8 Assist 5 5 4 Menit bermain 7.497 12.654 9.813