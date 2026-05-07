Tapi mari kita urutkan. Sebelum Süle memperlihatkan oleh-olehnya yang berminyak, ia telah menjelaskan tentang kepribadiannya dan dengan tegas menekankan betapa bangga dirinya karena tidak pernah mengkhianati prinsipnya. "Di setiap klub yang saya masuki, saya selalu jujur tentang diri saya. Dulu saya pernah berkata kepada Dortmund: 'Jika kalian mencari kapten yang suka berteriak-teriak—saya bukan orangnya.' Saya berada di ruang terpisah bersama Marco Rose selama satu jam. Dia memotivasi saya. Saya bersemangat seperti api yang menyala. Dia memahami saya. Dia tahu siapa saya. Kemudian saya menjadi kapten kedua atau ketiga dan mengenakan ban kapten sebanyak 15 kali, meskipun saya sudah mengatakan bahwa saya bukan tipe seperti itu. Lalu saya berpikir: Mungkin mereka melakukannya karena mereka berkata: 'Hei, dia yang dibayar. Dia harus memimpin.' Mengapa saya bisa berfungsi dengan baik di Bayern dalam jangka waktu yang lama? Karena di sana ada pemain lain yang mengambil peran itu. Semua orang di tim tahu itu," katanya dan menambahkan: "Saya tidak bicara apa-apa saat pertandingan."

Süle tidak pernah "memaksa siapa pun dan berkata: 'Sekarang bayar aku dan bawa aku!' Sebaliknya, saya selalu bermain dengan kartu yang berbeda. Jika ada yang mengatakan hal lain, dia pasti berbohong." Karena keterbukaannya, manajernya, Volker Struth, juga memperingatkannya. "Kadang-kadang kamu harus hati-hati agar tidak terlalu jujur," katanya. "Saya sudah mengenal ribuan pemain sepanjang karier saya dan saya yakin tidak ada yang akan berdiri dan berkata: 'Süle itu orang brengsek.' Saya tidak bisa membayangkannya. Karena bagi saya, manusia selalu jauh lebih penting daripada bermain 30 pertandingan lebih banyak. Itu yang penting bagi saya."

Dia mengaku "sama sekali tidak melakukan segalanya dengan benar", tapi "saya lebih bangga akan hal itu daripada lima gelar juara liga atau lima gelar Liga Champions. Saya selalu tetap seperti diri saya. Saya tidak pernah sombong soal olahraga saya. Keluarga dan teman-teman terdekat saya sangat bangga akan hal itu. Saya tahu itu," katanya dan menambahkan dengan air mata di mata: "Saya hampir terharu." Sesaat kemudian, kantong McDonald's itu muncul, dan Hellmann pun tertawa terbahak-bahak.