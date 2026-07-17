Puisi panjang karya Chandler yang diunggah oleh Bellingham menyoroti betapa pentingnya ketangguhan mental, pengendalian diri, dan kekompakan tim saat menghadapi kesulitan di lapangan.

Teks selengkapnya berbunyi:

"Singa tidak membanggakan diri dengan lantang, Juga tidak mengejar pujian dari setiap kerumunan.

Ia tahu raungan yang menggemparkan malam, Lahir saat ketakutan dihadapkan pada kekuatan.

Pertarungan bukan hanya melawan musuh, Lapangan yang sesungguhnya adalah diri yang belum dikenal.

Sebelum satu umpan dilancarkan dengan anggun, Hati harus terlebih dahulu memenangkan perlombaan.

Sebab kekuatan lebih dari sekadar kecepatan berlari, Atau menancapkan setiap paku sepatu dengan kokoh.

Kekuatan itu hidup dalam tekad baja, Untuk mendaki kembali bukit yang lebih terjal.

Tubuh lelah. Paru-paru terasa sesak. Kaki terasa berat dalam pertarungan.

Namun, pikiran yang teguh menolak mundur, Mereka menyeret yang lelah untuk bangkit kembali.

Ketahanan adalah teman setia, Ia berjalan di sampingmu hingga akhir.

Sementara yang lain menyerah pada perintah rasa sakit, Ia berbisik pelan, "Tetaplah teguh."

Pikiran yang cerdas mengungguli yang kuat, Yang bergegas dengan amarah sepanjang hari.

Langkah yang sabar, irama yang terukur, Akan selamanya mengalahkan tergesa-gesa yang sembrono.

Elang mungkin melihat lapangan di atas, Singa menang melalui cinta yang teguh

Dalam setiap gerakan, setiap lari, di mana banyak pikiran bersatu menjadi satu.

Sebab taktik bukanlah tipu daya tersembunyi, Melainkan kebijaksanaan yang diasah di medan pertempuran.

Untuk mengetahui kapan menekan akan membawa kemenangan Dan kapan menahan diri menjadi jalan yang tepat.

Badai mungkin mengamuk. Kerumunan mungkin berteriak. Skor mungkin menentang langit.

Namun tak satu pun dari hal-hal ini menguasai jiwa Yang tujuannya mengatur setiap gol.

Tak ada wasit yang bisa mencuri pilihanmu. Tak ada nyanyian permusuhan yang bisa menenggelamkan suaramu.

Dunia mungkin berguncang, malam mungkin membara, Jawabanmu yang menentukan arah akhir.

Inggris mengenakan lambang Tiga Singa yang bersinar, Tidak mengejar cahaya kemuliaan yang fana.

Sebaliknya, mereka mengejar hadiah yang lebih mulia, Menguasai diri di hadapan mata manusia.

Mereka mempercayai kaki yang telah dilatih bertahun-tahun, Mereka mempercayai pikiran yang telah ditempa ketenangan

Mereka mempercayai hati yang takkan goyah, meski setiap menit mendekati akhir

Satu gerakan sempurna, Satu umpan tanpa pamrih, Satu momen yang lahir dari tugas-tugas tak terhitung

Gawang pun jebol, Penonton bergemuruh, Gemuruh menggema di antara kawan dan lawan

Kemenangan itu milik mereka, Yang menguasai diri sebelum pukulan-pukulan itu datang

Dan karenanya memperoleh nama yang lebih mulia, Dibandingkan mereka yang sekadar bermain

Peluit berbunyi, Pertandingan usai, Karya Tiga Singa telah dimenangkan

Kemenangan kini menjadi hasilnya, Mengangkat medali emas selamanya

Namun kemenangan terbesar, jelas terlihat, Adalah pengendalian diri yang tenang.

Sebab piala akan ternoda, dan kerumunan pun akan sunyi, Waktu sendiri melampaui segala keahlian.

Namun mereka yang menguasai hati dan pikiran, Meninggalkan rasa takut dan keraguan jauh di belakang

Maka tempuhlah jalan kuno Singa, Bawalah setiap beban dengan tenang

Hadapi setiap ujian dengan teguh dan jujur, Biarlah disiplin menjadi kekuatan dalam dirimu

Sebab keberuntungan tak berpihak pada yang berisik, Juga tak selalu memahkotai kerumunan terbesar.

Ia sering berjalan di samping orang yang, Pertempuran terberatnya telah dimenangkan

Bukan di lapangan di bawah sorotan lampu, Melainkan jauh di dalam diri, melalui malam-malam tanpa tidur

Dan ketika peluit akhir berbunyi, Dan kemenangan mengibarkan sayap emasnya

Sorak-sorai yang paling tulus akan tetap terdengar, Sebuah jiwa yang diperkuat. Sebuah jiwa yang yakin."