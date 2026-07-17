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'Tepat sasaran' - Jude Bellingham membagikan puisi panjang dari sopir bus timnas Inggris saat sang gelandang kesulitan mengungkapkan kekecewaannya setelah kekalahan telak di semifinal Piala Dunia melawan Argentina
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Bellingham menanggapi tersingkirnya timnya dari turnamen
Gelandang andalan Inggris, Bellingham, mengakui bahwa ia kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam setelah Three Lions tersingkir oleh Argentina di semifinal Piala Dunia di Atlanta. Tim asuhan Thomas Tuchel sempat memimpin sebentar berkat gol Anthony Gordon pada menit ke-55, sebelum kebobolan dua gol di menit-menit akhir dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez.
Pemain Real Madrid tersebut, yang tampil gemilang di turnamen ini dengan mencetak enam gol, kemudian menyampaikan pesan emosional kepada para pendukung melalui media sosial.
Gelandang menyerukan persatuan
Melalui akun Instagram pribadinya, Bellingham membagikan sebuah puisi yang mengharukan karya sopir bus tim, Chandler, yang menurutnya dengan sempurna menggambarkan perasaannya selama berada di Kansas. "Sungguh sulit menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan hari kemarin dan beberapa minggu terakhir, tapi puisi ini benar-benar tepat sasaran, karya sopir bus kami di Kansas," tulis Bellingham.
Mantan bintang muda Birmingham City itu menambahkan: "Terima kasih atas dukungan luar biasa dari tanah air dan kepada mereka yang menghabiskan uang hasil jerih payah mereka untuk datang ke Amerika dan mendukung kami. Jangan biarkan persatuan dan cinta yang kita lihat di negara kita berakhir bersama kampanye ini. Saat kita bersatu, kita bisa mencapai hal-hal besar ... Dan kita pasti bisa!"
Puisi yang mengharukan, dibagikan secara lengkap
Puisi panjang karya Chandler yang diunggah oleh Bellingham menyoroti betapa pentingnya ketangguhan mental, pengendalian diri, dan kekompakan tim saat menghadapi kesulitan di lapangan.
Teks selengkapnya berbunyi:
"Singa tidak membanggakan diri dengan lantang, Juga tidak mengejar pujian dari setiap kerumunan.
Ia tahu raungan yang menggemparkan malam, Lahir saat ketakutan dihadapkan pada kekuatan.
Pertarungan bukan hanya melawan musuh, Lapangan yang sesungguhnya adalah diri yang belum dikenal.
Sebelum satu umpan dilancarkan dengan anggun, Hati harus terlebih dahulu memenangkan perlombaan.
Sebab kekuatan lebih dari sekadar kecepatan berlari, Atau menancapkan setiap paku sepatu dengan kokoh.
Kekuatan itu hidup dalam tekad baja, Untuk mendaki kembali bukit yang lebih terjal.
Tubuh lelah. Paru-paru terasa sesak. Kaki terasa berat dalam pertarungan.
Namun, pikiran yang teguh menolak mundur, Mereka menyeret yang lelah untuk bangkit kembali.
Ketahanan adalah teman setia, Ia berjalan di sampingmu hingga akhir.
Sementara yang lain menyerah pada perintah rasa sakit, Ia berbisik pelan, "Tetaplah teguh."
Pikiran yang cerdas mengungguli yang kuat, Yang bergegas dengan amarah sepanjang hari.
Langkah yang sabar, irama yang terukur, Akan selamanya mengalahkan tergesa-gesa yang sembrono.
Elang mungkin melihat lapangan di atas, Singa menang melalui cinta yang teguh
Dalam setiap gerakan, setiap lari, di mana banyak pikiran bersatu menjadi satu.
Sebab taktik bukanlah tipu daya tersembunyi, Melainkan kebijaksanaan yang diasah di medan pertempuran.
Untuk mengetahui kapan menekan akan membawa kemenangan Dan kapan menahan diri menjadi jalan yang tepat.
Badai mungkin mengamuk. Kerumunan mungkin berteriak. Skor mungkin menentang langit.
Namun tak satu pun dari hal-hal ini menguasai jiwa Yang tujuannya mengatur setiap gol.
Tak ada wasit yang bisa mencuri pilihanmu. Tak ada nyanyian permusuhan yang bisa menenggelamkan suaramu.
Dunia mungkin berguncang, malam mungkin membara, Jawabanmu yang menentukan arah akhir.
Inggris mengenakan lambang Tiga Singa yang bersinar, Tidak mengejar cahaya kemuliaan yang fana.
Sebaliknya, mereka mengejar hadiah yang lebih mulia, Menguasai diri di hadapan mata manusia.
Mereka mempercayai kaki yang telah dilatih bertahun-tahun, Mereka mempercayai pikiran yang telah ditempa ketenangan
Mereka mempercayai hati yang takkan goyah, meski setiap menit mendekati akhir
Satu gerakan sempurna, Satu umpan tanpa pamrih, Satu momen yang lahir dari tugas-tugas tak terhitung
Gawang pun jebol, Penonton bergemuruh, Gemuruh menggema di antara kawan dan lawan
Kemenangan itu milik mereka, Yang menguasai diri sebelum pukulan-pukulan itu datang
Dan karenanya memperoleh nama yang lebih mulia, Dibandingkan mereka yang sekadar bermain
Peluit berbunyi, Pertandingan usai, Karya Tiga Singa telah dimenangkan
Kemenangan kini menjadi hasilnya, Mengangkat medali emas selamanya
Namun kemenangan terbesar, jelas terlihat, Adalah pengendalian diri yang tenang.
Sebab piala akan ternoda, dan kerumunan pun akan sunyi, Waktu sendiri melampaui segala keahlian.
Namun mereka yang menguasai hati dan pikiran, Meninggalkan rasa takut dan keraguan jauh di belakang
Maka tempuhlah jalan kuno Singa, Bawalah setiap beban dengan tenang
Hadapi setiap ujian dengan teguh dan jujur, Biarlah disiplin menjadi kekuatan dalam dirimu
Sebab keberuntungan tak berpihak pada yang berisik, Juga tak selalu memahkotai kerumunan terbesar.
Ia sering berjalan di samping orang yang, Pertempuran terberatnya telah dimenangkan
Bukan di lapangan di bawah sorotan lampu, Melainkan jauh di dalam diri, melalui malam-malam tanpa tidur
Dan ketika peluit akhir berbunyi, Dan kemenangan mengibarkan sayap emasnya
Sorak-sorai yang paling tulus akan tetap terdengar, Sebuah jiwa yang diperkuat. Sebuah jiwa yang yakin."
- Getty Images
Tinjauan disiplin mengancam keterlibatan
Perhatian Inggris kini harus beralih ke pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis di Miami, meskipun Bellingham menghadapi ancaman skorsing dari komite disiplin FIFA. Penyelidikan ini dilakukan menyusul insiden di mana gelandang tersebut diduga menampar Valentin Barco dari Argentina, sebuah tindakan yang dikategorikan sebagai perilaku kekerasan. Jika badan pengatur sepak bola dunia tersebut memutuskan dia bersalah, Tuchel terpaksa harus bermain tanpa motor utama lini tengahnya dalam pertandingan perebutan tempat ketiga tersebut sebelum skuad Three Lions terbang kembali ke Eropa.
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